Ne nacistickým kolaborantům a hrdlořezům. Vážný vzkaz ze Slovenska

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z dnešních jednotek vyznamenání „Hrdinové UPA“, Ukrajinci hledí na příslušníky UPA, kteří za druhé světové války bojovali nejprve proti Sovětům a posléze proti Sovětům a nacistům, jako na odvážné bojovníky za svobodu Ukrajiny. Naproti tomu Poláci vnímají tytéž příslušníky UPA jako takřka hrdlořezy, kteří možná bojovali za ukrajinskou nezávislost, ale nezdráhali se přitom vraždit i polské ženy a děti.
Slovenský publicista Eduard Chmelár k tomuto sporu také napsal pár slov. Zdůraznil, že vůbec není záležitostí jen a pouze Ukrajinců, jaké hrdiny si vybírají.
„Ne, uctívání nacistických kolaborantů a fašistických hrdlořezů není vaše věc!“ napsal hned v úvodu svého komentáře na sociální síti Facebook s tím, že Zelenského slova považuje za skandální. Samotného Zelenského popisuje jako uzurpátora moci. A za stejně skandální považuje např. vyjadřování německého kancléře Friedricha Merze.
„Slova německého kancléře Friedricha Merze, ve kterých apeloval na Poláky, aby se usmířili s Ukrajinci stejně jako se Němci smířili s Poláky po druhé světové válce, považuji za skandální. Tady nejde o usmíření národů, ale o odsuzování všech forem fašismu, nacismu a krajní pravice. S jejich zločiny se nikdo nikdy nesmířil. Pokud Merz místo solidarity s Polskem opakovaně prohlašoval, že stojíme za Ukrajinou za všech okolností a ve všech oblastech, nezdá se, že by bránil evropské hodnoty, ale latentní dohodu o oživení neonacismu, což v jeho případě není až tak překvapující,“ prohlásil Chmelár.
Publicista má za to, že na zločiny UPA je třeba upozorňovat a nikdy se s nimi nelze smířit nebo je odpustit. Chmelár zdůraznil, že má plné pochopení pro ukrajinskou historičku Martu Havryško, která se netají tím, že ti, kteří bojovali za druhé světové války o Charkov nebo Oděsu, by asi těžko souhlasili s tím, že příslušníci UPA byli hrdinové. „To nejsou žádní osvoboditelé ukrajinského národa, ale bandité, jejichž podporovatelé stříleli dědy, zmrzačili babičky,“ napsal Chmelár.
„Přátelé, dávejte pozor na to, kdo v dnešní době ospravedlňuje nebo změkčuje tuto špínu jako ‚nepochopení‘, ‚jiný historický výklad‘, ‚minulost, kterou nezměníme‘ nebo ‚kontroverzní osobnosti, které nelze hodnotit černobíle‘ – od lidí, kteří nemohou jasně odsoudit oživení fašistických tradic – a nikdy se nenechte od těchto lotrů poučovat, nikdy jim nedovolte moralizovat, na které straně tohoto sporu musíte stát,“ požádal všechny Chmelár.
Chmelár má za to, že Ukrajinci by si mohli vybrat i jiné hrdiny, kdyby chtěli. Jen by museli zohledňovat lidskost a klást na ni větší důraz než na nacionalismus.
„Je nejvyšší čas, abychom zaujali podobně zásadový postoj jako Poláci. Není vaše věc, jestli oslavujete nacistické kolaboranty a fašistické hrdlořezy. A jestli si myslíte, že ano, sami se vyčleňujete z civilizované Evropy! Neprojdete!“ vzkázal Ukrajincům Chmelár, který doslova zvolal „¡No pasarán!“, což volali odpůrci fašisty Francisca Franca během občanské války ve Španělsku.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.