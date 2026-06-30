Ne nacistickým kolaborantům a hrdlořezům. Vážný vzkaz ze Slovenska

30.06.2026 12:41 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Publicista Eduard Chmelár sleduje spor mezi Ukrajinci a Poláky. Spor o Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA). A má jasno v tom, kde je v tomto sporu třeba stát. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a všem jeho spoluobčanům poslal jasný vzkaz.

Ne nacistickým kolaborantům a hrdlořezům. Vážný vzkaz ze Slovenska
Foto: Repro Startitup, Youtube
Popisek: Eduard Chmelár

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
1%
0%
0%
0%
1%
13%
44%
0%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
hlasovalo: 10934 lidí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i jeho šéf kanceláře Kyrylo Budanov zdůrazňují, že je jejich věc, jaké si jako Ukrajinci vyvolí za hrdiny. Tato slova používají prezident i jeho šéf kanceláře, narážejí na spor s Polskem. Na spor o Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA).

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z dnešních jednotek vyznamenání „Hrdinové UPA“, Ukrajinci hledí na příslušníky UPA, kteří za druhé světové války bojovali nejprve proti Sovětům a posléze proti Sovětům a nacistům, jako na odvážné bojovníky za svobodu Ukrajiny. Naproti tomu Poláci vnímají tytéž příslušníky UPA jako takřka hrdlořezy, kteří možná bojovali za ukrajinskou nezávislost, ale nezdráhali se přitom vraždit i polské ženy a děti.

Slovenský publicista Eduard Chmelár k tomuto sporu také napsal pár slov. Zdůraznil, že vůbec není záležitostí jen a pouze Ukrajinců, jaké hrdiny si vybírají.

„Ne, uctívání nacistických kolaborantů a fašistických hrdlořezů není vaše věc!“ napsal hned v úvodu svého komentáře na sociální síti Facebook s tím, že Zelenského slova považuje za skandální. Samotného Zelenského popisuje jako uzurpátora moci. A za stejně skandální považuje např. vyjadřování německého kancléře Friedricha Merze.

„Slova německého kancléře Friedricha Merze, ve kterých apeloval na Poláky, aby se usmířili s Ukrajinci stejně jako se Němci smířili s Poláky po druhé světové válce, považuji za skandální. Tady nejde o usmíření národů, ale o odsuzování všech forem fašismu, nacismu a krajní pravice. S jejich zločiny se nikdo nikdy nesmířil. Pokud Merz místo solidarity s Polskem opakovaně prohlašoval, že stojíme za Ukrajinou za všech okolností a ve všech oblastech, nezdá se, že by bránil evropské hodnoty, ale latentní dohodu o oživení neonacismu, což v jeho případě není až tak překvapující,“ prohlásil Chmelár.

Publicista má za to, že na zločiny UPA je třeba upozorňovat a nikdy se s nimi nelze smířit nebo je odpustit. Chmelár zdůraznil, že má plné pochopení pro ukrajinskou historičku Martu Havryško, která se netají tím, že ti, kteří bojovali za druhé světové války o Charkov nebo Oděsu, by asi těžko souhlasili s tím, že příslušníci UPA byli hrdinové. „To nejsou žádní osvoboditelé ukrajinského národa, ale bandité, jejichž podporovatelé stříleli dědy, zmrzačili babičky,“ napsal Chmelár.

„Přátelé, dávejte pozor na to, kdo v dnešní době ospravedlňuje nebo změkčuje tuto špínu jako ‚nepochopení‘, ‚jiný historický výklad‘, ‚minulost, kterou nezměníme‘ nebo ‚kontroverzní osobnosti, které nelze hodnotit černobíle‘ – od lidí, kteří nemohou jasně odsoudit oživení fašistických tradic – a nikdy se nenechte od těchto lotrů poučovat, nikdy jim nedovolte moralizovat, na které straně tohoto sporu musíte stát,“ požádal všechny Chmelár.

Chmelár má za to, že Ukrajinci by si mohli vybrat i jiné hrdiny, kdyby chtěli. Jen by museli zohledňovat lidskost a klást na ni větší důraz než na nacionalismus.

„Je nejvyšší čas, abychom zaujali podobně zásadový postoj jako Poláci. Není vaše věc, jestli oslavujete nacistické kolaboranty a fašistické hrdlořezy. A jestli si myslíte, že ano, sami se vyčleňujete z civilizované Evropy! Neprojdete!“ vzkázal Ukrajincům Chmelár, který doslova zvolal „¡No pasarán!“, což volali odpůrci fašisty Francisca Franca během občanské války ve Španělsku.

Psali jsme:

Otevřít Rusko, jinak je konec. Český miliardář se omluvil a vypustil bombu
„To myslíte vážně?“ Chmelár běsní kvůli medaili pro Zelenského
To je binec. Macinka projevem o Rusku zamotal hlavu všem
Chmelár: „Rusové chtějí pořád to samé. Zelenskyj klidně změní názor třikrát za den.“

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , Polsko , Ukrajina , válka , nacionalismus , Bandera , banderovci , lidskost , Chmelár , UPA , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vnímáte polsko-ukrajinský spor stejně jako Eduard Chmelár?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Irena Němcová byl položen dotaz

Definice zranitelnosti

Poslankyně Ančincová měla podle mě zajímavou poznámku, a to, že by se mělo jasně definovat, kdo přesně je zranitelnou osobou, které je potřeba pomoci. Co vy na to? Připravíte takovou definici? A kdo je podle vás tou zranitelnou osobou? Protože bohužel realita je dnes taková, že ti, co pomoc od státu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš je vystrnadil. Ale „zelená chobotnice“ obepíná Česko dál

10:30 Babiš je vystrnadil. Ale „zelená chobotnice“ obepíná Česko dál

Radikální ekologické hnutí se inspiruje v západní Evropě a postupně nabývá na síle i v Česku. Jednot…