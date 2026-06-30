Ministr Šebestyán: Podpora lokální produkce a zemědělců

30.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Více potravin i nápojů českého původu by měla pořizovat státní správa a samospráva pro stravování zaměstnanců a veřejné akce.

Ministr Šebestyán: Podpora lokální produkce a zemědělců
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Šebestyán, ministr zemědělství

Širší zapojení lokálních potravin přispěje k větší podpoře domácích producentů, zvýšení zájmu o české potraviny a potravinové suverenitě České republiky. Vláda schválila usnesení, které má podpořit větší uplatňování lokálních potravin v institucionálním stravování.

Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65 % peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5 % prostředků by šlo na nákup biopotravin. To by mělo posílit potravinovou soběstačnost, konkurenceschopnost domácí produkce a zajistit občanům kvalitní, bezpečné a cenově dostupné české potraviny.

„Naším cílem je tímto usnesením co nejvíce podpořit lokální výrobce potravin a naše zemědělce v institucionálním stravování. Na Ministerstvu zemědělství a jeho resortních organizacích jsme tento projekt zahájili v pilotním režimu už v květnu letošního roku. Nyní bychom rádi, aby se rozšířil i do dalších institucí státní správy a samosprávy,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Ing. Martin Šebestyán, MBA

  • BPP
  • ministr zemědělství
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Dávat přednost domácím potravinám i nápojům by měla všechna ministerstva a jejich resortní organizace, stejně jako ústřední orgány státní správy. Vláda chce také doporučit obdobný přístup hejtmanům a starostům měst a obcí. Instituce zajišťují stravování zaměstnanců nebo pořizují občerstvení například na veletrhy, semináře, konference a společenské nebo sportovní akce. Právě při těchto příležitostech by se měly řídit novým usnesením vlády.

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„Institucionální stravování zaměřené na potraviny domácího původu bude přínosné jak pro strávníky, tak i pro lokální producenty. Přispěje totiž ke zkrácení řetězce od výrobce ke spotřebitelům, kterým pak nabídne čerstvé, bezpečné a kvalitní potraviny. Zároveň podpoří místní ekonomiku a ze zkušeností z projektu Regionální potravina víme, že naši lokální producenti mají co nabídnout. Bude to tedy bonus pro všechny, kteří jsou do institucionálního stravování zapojení,“ řekl potravinový ombudsman MZe, Jindřich Fialka.

Za lokální jsou považovány české potraviny z tuzemské produkce s krátkými dodavatelskými řetězci, včetně potravin od regionálních zemědělců a odbytových družstev nebo produktů označených značkami kvality Klasa, Regionální potravina či logem Česká potravina nebo označené slovy „vyrobené v České republice“.

Institucionální stravování v ČR zajišťuje každý den kvalitní stravu stovkám tisíc lidí. Jde o zařízení napříč státní správou, samosprávou a například i zdravotnictvím, sociální péčí, školstvím i bezpečnostními složkami a integrovaným záchranným systémem.

Součástí opatření je také metodická podpora resortních organizací s detailními informacemi k možnosti využívat lokální potraviny, včetně odkazů na metodiky a praktická doporučení, viz přílohy ZDE.

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https://mze.gov.cz

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MZe , potraviny , státní správa , Šebesryán

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