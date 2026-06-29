ERÚ zvítězil v soudním sporu s EG.D

Krajský soud v Brně dal dnes zapravdu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a zamítl návrh společnosti EG.D, která se svou žalobou domáhala zneplatnění části cenových výměrů stanovující regulované ceny v elektroenergetice. Verdikt dokládá, že úřad postupoval nejen v souladu s platnou metodikou cenové regulace, ale také v souladu se zákonem.
Možnost napadnout soudní cestou cenové výměry ERÚ, coby opatření obecné povahy, mají účastníci trhu teprve od 1. ledna 2025, a to díky novelizaci zákona o cenách. Verdikt v případě žaloby podané EG.D je tak historicky prvním soudním rozhodnutím svého druhu.
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„Vítězství ERÚ je především vítězstvím odběratelů, kteří nemusí hradit miliardy korun navíc ve svých platbách,“ komentuje výsledek soudu předseda ERÚ Jan Šefránek.
Stěžejní námitky EG.D směřovaly k problematice uznání odpisů, které se následně promítají do stanovené výše regulovaných cen. ERÚ v rámci cenových výměrů dle platné metodiky cenové regulace totiž neuznal společností požadované navýšení odpisů související s přeceněním aktiv.
Energetický zákon ukládá, aby regulované platby pokrývaly oprávněné náklady provozovatelů soustav. A přesně takto ERÚ postupoval. Pokud by úřad povolil požadované přecenění aktiv, společnost EG.D by inkasovala prostředky vyšší, než jí podle energetického zákona náleží.
„Úřad musí zohledňovat oprávněné zájmy všech účastníků trhu, tedy jak zájmy provozovatelů soustav, tak zájmy odběratelů. Dnešní verdikt soudu potvrdil správnost našeho postupu, což dokládá, že úřad postupuje v souladu se zákonem a důrazně chrání odběratele před neopodstatněným nárůstem regulovaných cen, a to i za cenu soudních sporů,“ říká Jan Šefránek a upřesňuje: „Pokud bychom přistoupili na požadavky EG.D, znamenalo by to nárůst regulovaných plateb na daném distribučním území o více než desetinu. Podotknout musíme, že již dnes jde o distribuční území s nejvyššími cenami.“
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