Maláčová (SOCDEM): Aby demokracie opravdu znamenala naději na lepší život

03.10.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastním cílům v politice.

Maláčová (SOCDEM): Aby demokracie opravdu znamenala naději na lepší život
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jana Maláčová v podcastu Chuť moci společnosti Datarun

Pokud se ještě rozhodujete, jaká volba je ta nejlepší pro Vás, Vaše blízké a pro Česko, tak za mě je teď hlavní zastavit vládu Petra Fialy a ODS. Proč? Protože jejím cílem je, aby Česko bylo kolonií, ze které se mají dobře jen nadnárodní korporace a hrstka nejbohatších.

Lidé v Česku si zaslouží za svou práci výplatu, ze které se dá vyžít, nejen přežívat. Naši senioři si po desítkách odpracovaných let zaslouží takový důchod, aby nemuseli v obchodě počítat každý rohlík. Mladé rodiny potřebují jistotu střechy nad hlavou.

Každý den jsem v ulicích, mluvím s Vámi a co slyším? Chceme změnu systému. Stejně jako já, nejsou proti demokracii. Chtějí jen, aby demokracie opravdu znamenala naději na lepší život, aby měli férové podmínky pro život a aby jim stát pomohl, když to budou opravdu potřebovat.

Jestli to cítíte stejně, prosím, přijďte zítra nebo v sobotu k volbám a dejte hlas hnutí STAČILO!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá
Štěpán Kotrba: Voliči STAČILO!, nekroužkuj. Pohřbíš tím naději
Vítek Prokop: Hnutí STAČILO! může být klíčovou překážkou návratu Fialovy vlády
Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maláčová , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostane se Stačilo! do Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Potravinová soběstačnost

Myslíte, že je reálné, být potravinově zcela soběstační? Jak toho chcete docílit, když zemědělců, ale i úrodné půdy ubývá? A byť souhlasím s tím, že kupovat produkty vypěstované zde je dobré, bohužel je to mnohdy také dost drahé – třeba když jdete nakoupit na farmářské trhy. A ne každý si to dnes mů...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová (STAN): Vítku Rakušane, dal jsi této zemi novou naději

14:05 Nerudová (STAN): Vítku Rakušane, dal jsi této zemi novou naději

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Vítu Rakušanovi.