Maláčová (SOCDEM): Aby demokracie opravdu znamenala naději na lepší život

Pokud se ještě rozhodujete, jaká volba je ta nejlepší pro Vás, Vaše blízké a pro Česko, tak za mě je teď hlavní zastavit vládu Petra Fialy a ODS. Proč? Protože jejím cílem je, aby Česko bylo kolonií, ze které se mají dobře jen nadnárodní korporace a hrstka nejbohatších.
Lidé v Česku si zaslouží za svou práci výplatu, ze které se dá vyžít, nejen přežívat. Naši senioři si po desítkách odpracovaných let zaslouží takový důchod, aby nemuseli v obchodě počítat každý rohlík. Mladé rodiny potřebují jistotu střechy nad hlavou.
Každý den jsem v ulicích, mluvím s Vámi a co slyším? Chceme změnu systému. Stejně jako já, nejsou proti demokracii. Chtějí jen, aby demokracie opravdu znamenala naději na lepší život, aby měli férové podmínky pro život a aby jim stát pomohl, když to budou opravdu potřebovat.
Jestli to cítíte stejně, prosím, přijďte zítra nebo v sobotu k volbám a dejte hlas hnutí STAČILO!
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
autor: PV