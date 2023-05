Mašek (ANO): Fakt se jí tak bojíte, pane premiére?

reklama

Černochová a Řehka budou řešit neshody na Hradě. Prezident Pavel si je pozval na kobereček, protože premiér Fiala je neschopný cokoli, co se týká Černochové, řešit! Je zoufalé mít premiéra, jako je Petr Fiala, který ani nedokáže vyřešit sám problémy se spolustraničkou Černochovou! Opravdu to musí řešit prezident ČR, protože to nechal slabý premiér Petr Fiala dojít tak daleko? Opravdu to musí řešit prezident ČR, který by se do toho vůbec neměl míchat jen proto, že se Fiala Jany Černochové evidentně bojí?

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10200 lidí

Fiala by se měl rozhodnout mezi Řehkou, vojákem a odborníkem, a Černochovou, egocentrickou, arogantní a nafoukanou "političkou". Pro většinu lidí jednoduché rozhodnutí. Ale u této vlády člověk nikdy neví a slabý Fiala bude raději máchat rukama, místo aby bouchnul do stolu. Být na Řehkově místě, postavil bych to jednoduše "buď já nebo Černochová". To si někdo opravdu někdo myslí, že spolu ještě mohou ti dva spolupracovat?

Je už na čase mít v čele ministerstva obrany někoho z vojenského prostředí nebo člověka, který se nebude vměšovat do odborného řízení armády? Je evidentní, že egocentrická žena, jako Černochová, to nedokáže. A pan prezident? Komu dá přednost? Omlouvám se, ale ta žena je schopná vyhlásit i válku. Jakože už to jednou, když náhodou poslali raketu do Polska Ukrajinci, udělala.

Nyní podepsala s USA smlouvu, o které občané moc nevědí. Splnila úkol od vlády. Podpis připojila nikým nepověřená Pekarová. To jsou věci. A doma taková personální armádní ostuda Černochové a jejích "hochů“, Řehky a Foltýna. Tou je opravdu důvod k okamžitému odvolání, pane premiére!

To, že si někdo chodí ve volném čase zastřílet na střelnici z pistolky, hraje si s modely tanků a fotí se s vojáky a armádní technikou, ještě z nikoho neudělalo odborníka na armádu. Ale pan premiér a jeho okolí nechce nic pochopit. To nemá ODS mezi svými někoho schopnějšího, a hlavně kompetentnějšího? Nebo se jí fakt tak bojíte, pane premiére?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec

