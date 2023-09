Mašek (ANO): Probere se pan Rakušan ze snu? Varování přichází od BIS

reklama

Tak tady máte vysvětlení od BIS. Není to od opozice, tak se třeba pan Rakušan zamyslí, co vše svou laxností způsobil.

„Ruské tajné služby musely v poslední době zásadním způsobem změnit styl práce. Kvůli vyhošťování ruských diplomatů se teď musí zahraniční rozvědka SVR a vojenská rozvědka GRU spoléhat na takzvané „spící agenty“ nebo verbování spolupracujících uprchlíků z Ukrajiny. Například v Polsku uprchlíci sledovali toky zbraní na frontu, a připravovali dokonce i sabotážní akce na vojenský materiál.“ Pro Echo24 mluvčí české kontrarozvědky BIS Ladislav Šticha.

Zjevně by bylo vhodné si pozvat všechny muže, kteří u nás jsou z Ukrajiny, a doplnit neúplnou registraci (přeregistrace, focení, otisky, údaje o profesi, místě bydliště, branné povinnosti atd…)

Počet aktivních registrací dočasné ochrany (MV k 6. 8. 2023): 359 308

40 % mužů (143 500)

60 % žen (215 800)

Věková skladba držitelů dočasné ochrany:

4 % starších 65 let

69 % ve věku 18–64 let

6 % ve věku 15–18 let

21 % mladších 15 let

Z toho vyplývá, že více než 99 tisíc mužů podléhá branné povinnosti na Ukrajině a jsou zde, řada dalších je tu ještě z doby před válkou. Alespoň hrubé počty by měl mít ministr vnitra k dispozici. Na nedokonalou a neúplnou registraci jsme jako opoziční poslanci upozorňovali ministra již od dubna 2022! Bagatelizoval problém… nic neučinil.

Stovky tisíc dalších mužů z Ukrajiny jsou v Polsku, Německu atd… Mohu se volně pohybovat po celé EU. Nebylo by vhodné už se na tuto skupinu zaměřit, zvláště když to nezaznívá jen z opozice, ale na reálné nebezpečí upozorňuje i BIS?

