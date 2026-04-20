Mašek (ANO): Úplná ztráta soudnosti ve veřejnoprávní ČT?

Úplná ztráta soudnosti redaktora Řezníčka ve veřejnoprávní ČT? Radek Vondráček se normálně ohradil proti manipulaci tohoto moderátora, upozornil ho, ať si dává pozor na to, co říká, a ať nelže. Dokonce to zopakoval několikrát, aby to bylo úplně jasné. A vy z toho uděláte „vyhrožování"? To myslíte vážně? Vytrháváte věci z kontextu a překrucujete realitu přesně tak, jak se vám to hodí.
Každý, kdo tu debatu viděl, musel poznat, že způsob vedení byl naprosto skandální. Neustálé napadání vládních politiků, podsouvání názorů, skákání do řeči, a naopak očividné krytí opozice. To bylo vidět na kilometry daleko. Pan Řezníček tam nepůsobil jako moderátor, ale jako třetí opoziční politik ve studiu. V jeho případě je to už bohužel standard.
A pak ještě máte tu drzost moralizovat o nestrannosti a objektivitě? Jaké vyhrožování? Kde přesně? To, že si politik nenechá vylít kýbl špíny na hlavu a ozve se proti manipulaci, to je podle vás útok? Takže moderátor ČT může lhát, překrucovat, být arogantní a tendenční, ale jakmile ho někdo na to upozorní, hned spustíte hysterii o nátlaku? To je opravdu směšné.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Vaši neprofesionalitu, zaujatost, manipulaci a jednostrannost nazýváte veřejnou službou? Tohle má být ta slavná vyváženost, za kterou chtějí od lidí povinně platit?
- Proč bychom měli cpát peníze do média, které přebírá roli jako opoziční agitky?
- Proč máme platit výpalné za propagandu, za moderátory, kteří si pletou novinařinu s politickým aktivismem?
- Proč máme financovat lidi, kteří nejsou schopni ani základní slušnosti a profesionálního vystupování?
A ta konkrétní věta moderátora? Ano, byla manipulativní. Byla to účelová formulace, která měla divákovi podstrčit určitý pohled. Politický názor komentátora nebo moderátora z jeho vystoupení nemá čouhat jak sláma z bot. Má se ptát férově, držet fakta a nehrát si na kazatele.
To, že to hned opakuje pan exministr vnitra Rakušan a další opoziční politici, to raději opomíjím. Jejich vidění světa nechci sdílet. Jestli si myslíte, že lidé jsou slepí a nevidí, co předvádíte, tak jste úplně mimo. Čím dál víc lidí už vám tuhle komedii nevezme z svou. A čím víc budete brečet, že vás někdo kritizuje, tím víc ukazujete svoji neprofesionalitu. Tečka!
