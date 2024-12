Michálek (Piráti): Navrhuje se odklad, aby se digitalizace hodila na příští vládu

Děkuju za slovo. My jsme tady jako Piráti žádnou schůzi nesvolávali, ani svolávat nemůžeme (pobavení mezi opozičními poslanci) a byli jsme připraveni na projednání tohoto bodu. A je samozřejmě pravda, že kvůli tomu, že dneska je série mimořádných schůzí, tak se nedostaneme k interpelacím a spousta věcí tam leží. To si myslím, že je nezpochybnitelné.

My jsme chtěli jedinou věc, když už budeme projednávat tento zákon o elektronických komunikacích, ve kterém vy navrhujete odložit zákon o právu na digitální službu o dva roky, aby tady byli přítomni ministři zodpovědní za digitalizaci. Bohužel pan Jurečka, který to má na starosti, říkali jsme to na grémiu, pan vicepremiér Jurečka tady přítomen není a nikdo tady nepřednesl tu zprávu, proč dochází na jednotlivých rezortech ke zdržování.

Když to srovnám s tím, jaké obrovské množství publicity jste vytvořili i přes svoje spřízněná média, prostřednictvím pana předsedajícího, ke stavebnímu řízení, jak Ministerstvo pro místní rozvoj, a teď, když máte obhájit činnost svých rezortů, o kterých pan premiér napsal, že se to tedy některým rezortům úplně nedaří, pan Trpkoš dokonce napsal, že zaspaly, tak tady nikdo nevystoupí a neřekne, jak to na těch ministerstvech je, proč tam došlo ke zdržení, proč ti ministři nerespektujou pokyny od premiéra nebo vicepremiéra, aby zrychlili a dělali na těch službách, a navrhuje se odklad, aby se digitalizace hodila na příští vládu.

Tak já myslím, že úkolem opozice je skutečně konfrontovat vás s tímto pozměňovacím návrhem, abyste to vysvětlili. A pro některé kolegy jsem chtěl připomenout, že pětikoalice skončila, jestli jste si toho nevšimli, tak už vládne čtyřkoalice.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

