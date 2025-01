Michálek (Piráti): Rozhořčení občanů má reálný základ

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané.

Tak my jsme dneska po návratu z vánočních svátků zahájili naše jednání tím klasickým dlouhým projevem pana předsedy Babiše, který už tady přednáší opakovaně. Myslím, že už jsme ho tady slyšeli minimálně tak čtyřikrát, v podstatě ta samá struktura těch samých příběhů, které je potřeba stále připomínat, aby se lidem zadřely do hlavy. A zaznělo tady, to jsem si zapamatoval, protože jsem to poslouchal celou dobu, i něco o důvěře, že tedy hnutí ANO chce vracet důvěru v politiku.

No, tak dneska jsem si otevřel noviny a přečetl jsem si, jak konkrétně vy jste vraceli tu důvěru, prostřednictvím předsedajícího. Že váš předseda se nelegálně ucházel o dotace v době, kdy byl předsedou vlády, tak současně chtěl brát dotace, ačkoliv to bylo zákonem zakázáno. A teď Nejvyšší správní soud dneska potvrdil, že to bylo nezákonné a že zemědělský fond, kde já jsem byl předsedou dozorčí rady, a proto jste na mě pořád útočili, prostřednictvím předsedajícího, tak rozhodoval správně, když shodil ty dotace pro Vodňanské kuře, aby si pan předseda vlády mohl ze státního zadotovat svůj podnik Vodňanské kuře na porcování kuřat. 26 miliard jste vysosali, předseda Babiš na zakázky a dotace, když byl ve vládě. Tak jestli tohle má budovat důvěru, tak to opravdu nevím, kde žijeme, myslím si, že člověk by se měl rozhodnout, jestli buď bude politik, anebo jestli bude brát dotace a zakázky.

Pojďme se vrátit k tématu dnešního jednání. Dneska tady máme v podstatě každoroční divadlo, které se týká platů politiků, a myslím si, že bychom si měli říct, jak je to ve skutečnosti.

Mě velmi zaujalo, že včera jednal rozpočtový výbor, který hlasoval mimo jiné o návrhu pana ministra Jurečky. Já jsem si vyžádal informace z výboru, jak to dopadlo. Tam pan Jurečka vlastně zrecykloval návrh Pirátů na to, aby politici, kteří jsou v regionech, kteří jsou na kraji a současně starosta, že třeba má funkci uvolněného předsedy výboru a k tomu starosty, takže má vlastně dva celé platy, čili pracuje na dva úvazky a dostává platy dohromady přes 200 000 měsíčně. No a mě tam překvapilo, že právě kolegové z hnutí ANO, které říkalo, že je protikorupční hnutí, a jak bude bojovat proti kumulaci funkcí a kumulací platů, tak přesně bylo vidět, jak to hlasování funguje v praxi. Že se spojili s ODS a společně rukou společnou a nerozdílnou tam odhlasovali, že právě ti politici, ti regionální zlatokopové a zlatokopky, co mají přes 200 000 měsíčně tím, že hromadí funkce, berou víc než ministři, takže se jim to nebude krátit. Zatímco všem poslancům, kteří jsou tady v Poslanecké sněmovně, tak těm se to má krátit, ta druhá, další funkce na 40 %.

Takže jenom až budete příště zuřivě tady vystupovat a obhajovat a zakrývat se důvěrou občanů, vzpomeňte si na to, jak vaši lidi zvedali ruce včera na výboru a jak dneska budete hlasovat a jak se budete zodpovídat z toho, jak to bude s hromaděním platů a jak to bude taky s náhradami?

Takže pojďme si říct na rovinu, že to dnešní politické divadlo zkrátka spočívá v tom, že politici chtějí čas od času, když je krize, vypadat před veřejností dobře, tak si zmrazí platy a potom horko těžko řeší a neví si rady, co dělat s tím, když se ty platy rozmrazují a je tam skokový nárůst. Já jsem rád, že se aspoň podařilo prosadit ten nápad Pirátů, který potom převzal pan ministr Jurečka. Že zastropujeme roční nárůst tak, aby lidi neštvalo, že politikům, když se zvyšují platy podle situace v ekonomice, že kvůli tomu rozmrazování najednou vyskočí o rekordní částky. A je taky potřeba říct na rovinu, že ačkoliv se kolem těch platů dělá obrovský humbuk, tak v kuloárech potom ti samí lidi, kteří tady zuřivě tleskají návrhům vystupování proti zvyšování platů politiků, tak naopak doufají, že se to nějakým způsobem vyřeší tak, aby platy rostly. Takže to je pravda, kterou je potřeba si připomenout, ale velkým obloukem se zapomíná na to, kde jsou reálné problémy v platech politiků, kde by měla nastat ta skutečná změna?

Protože to rozhořčení občanů není jenom produkt negativní kampaně, ale má i reálný základ. A tím reálným základem skutečně jsou nepřiměřené výše některých příjmů politiků, které se nahromadily za tu dobu, co se navyšují platy automatem. Protože automatem podle ekonomiky se nezvyšují jenom platy, ale zvyšují se tak i náhrady. A určitě lidi dobře ví, že politici právě skrývají část. Ten systém je vytvořený tak, aby se skrývala část těch reálných příjmů do náhrad.

Takže ty náhrady na dopravu už jsou dneska úplně ustřelené, 57 000 měsíčně za dojíždění z Ostravy? 57 000 měsíčně, to je víc než průměrná mzda v České republice, tak 57 000 měsíčně se vyplácí politikům z Ostravy. Někteří dokonce kvůli tomu posouvají kandidaturu a kanceláře a takovéto věci. Takže opravdu to vyskočilo v důsledku toho, jak rostla platová základna, tak se z toho stal opravdu nepřiměřený krmelec a je jasné, že lidi to štve. Protože když si spočítáme, že celoroční neomezená jízdenka do první třídy stojí 40 000 korun, a když si spočítáme, že benzin stojí stejně jako v roce 2012, čili 36 korun za litr, stejná cena benzinu, ale náhrady, ty vyskočily za tu dobu o 24 000 měsíčně. Takže politici utrácejí za benzin stejně peněz, ale jejich náhrady na dopravu vyskočily o 24 000 měsíčně, z 33 na 57 000. To je plus 70 %. Zatímco ceny benzinu byly úplně stejné. Takže nedává to opravdu žádný smysl. No, a to se mluvilo o poslancích.

máme tady ještě senátory, kteří mají úplně stejné náhrady na dopravu. A pokud tedy senátor jednou měsíčně cestuje z Moravskoslezského kraje do Prahy, aby tady byl ty dva dny na zasedání Senátu, možná jeden výbor k tomu, no tak to zase dostane 57 000 měsíčně za to, že udělá jednu cestu tam a zpátky. Tak to já považuju za zcela neobhajitelné a opravdu takovéto případy zlatokopectví bychom měli zrušit.

No, částečně to navrhuje můj pozměňovací návrh, ten snižuje právě náhrady na dopravu o nějakých 25 % a vlastně ve výsledku je to jediný návrh, který směřuje k tomu, aby se snížily příjmy politiků.

Takže pokud tady zaznívá od ANO a SPD, že oni jsou ti, kteří navrhují zamrazit, kteří navrhují nechat stejné platy, tak ten můj návrh jde ještě daleko dál a ukazuje: podívejte se, tady je skutečný problém, tady to vystřelilo, jak to vystřelit nemělo, tady se zbytečně daňový poplatník připravuje o 24 000 měsíčně na jednoho poslance a senátora, to je skutečně neodůvodněné.

No a druhý případ, který považuju za zásadní zmínit, tak je problém, a nebudu tady mluvit o těch podvýborech, které se nescházejí, ale ta jejich předsedkyně bere příplatek, že paní Peštová? Tak to samozřejmě si Sněmovna může zařídit sama a měli bychom se na to zaměřit, to nedává žádný smysl.

Ale druhý zásadní problém je skutečně ta regionální šlechta. To musíme řešit, protože mi nepřijde opravdu rozumné, aby člověk, který je starostou, a ještě k tomu si vezme pseudofunkci předsedy výboru, a bohužel to je napříč, je to, řekl bych, že to je napříč všemi politickými stranami, to říkám i sebekriticky, že i u nás byli takovýhle lidi, kteří měli nějaké funkce předsedů výborů na kraji uvolněné, které jsou úplně nesmyslné, tak tyhle si lidi, když si to spojí(?) potom se starostou, tak se dostávají na 200 000 měsíčně. To je úplně šílené. V takovémhle případě by se měl uplatnit princip, jako jsme to schválili u poslanců, to znamená snížit na 40 % tak, aby ty odměny byly opodstatněné.

Mě to mrzí, že ten návrh na to zastropování těch platů za druhou, a někteří mají dokonce, někteří jsou opravdu rekordmani, tak mají tři funkce, tak že to včera na tom výboru neprošlo. A chci apelovat na to, abyste si vzpomněli na ty svoje billboardy, na ty svoje předvolební sliby, že nebudete hromadit ty funkce, nebudete hromadit víc celých platů vedle sebe, a abyste vzali rozum do hrsti.

A chtěl bych jasně slyšet od pana Babiše, který tady vystupoval hodinu a půl s tím, že se vyjadřoval úplně ke všemu, samozřejmě počínaje Green Dealem až po to, že vytiskl skvělý časopis za 40 000 korun a kochal se tady vlastní fotkou. Paní předsedkyně Schillerová ho u toho natáčela, to byla(?) opravdu bomba. Ale já bych chtěl slyšet to, co budeme dneska projednávat na schůzi. Čili jaký je váš postoj k platům? Vy jste jako hnutí ANO, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste jako hnutí pro to, aby regionální politik mohl mít dva plné platy najednou? Jako kolik lidí, kolik z vašich voličů bere dva důchody nebo bere dva platy najednou? Za plný úvazek? To přece nedává vůbec smysl, není to obhajitelné.

A taky mě zajímá, jak se postavíte teď, když se o tom hlasuje. Ne když se jenom o tom povídá v televizi nebo na nějakých faceboocích, instagramech, tik ťocích a tak dále, ne, když se to dává heslo(?) na billboardech, ale teď, když se o tom dneska bude hlasovat, abyste vystoupili a obhájili to. Jestli budete pro to, aby se snižovaly ty náhrady, budete pro to, aby se snižovaly ty druhé a další platy anebo jestli tady budete předstírat, že nejste, a jenom si z toho budete dělat další volební téma? To si myslím, že takovouhle odpověď by si zasloužili všichni občané České republiky bez ohledu na to, jakou politickou stranu volí.

Já říkám za nás, že Piráti budou hlasovat o návrhu jako o celku podle toho, jestli projdou tyhle návrhy na to, aby se dostaly zase zpátky ty výše náhrad do rozumné výše a jestli se osekají ty peníze na druhou a další funkci. Protože jestli tyhle ty věci neprojdou, tak je to celé jenom opravdu směšné divadýlko a nemůžeme to normálním lidem vysvětlit.

Děkuji za pozornost.