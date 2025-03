Michálek (Piráti): Smlouva s Vatikánem je zbytečná

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, já děkuji za to upozornění, abychom se drželi vatikánské smlouvy, ale nemyslím si, že by to mělo být určeno Ivanu Bartošovi, protože ten reagoval s faktickou poznámkou na předřečníka, což je jeho oprávnění, zatímco ten předřečník hovořil mimo téma. Takže ta poznámka byla správná, akorát ve špatný okamžik.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska tady projednáváme smlouvu s Vatikánem, ke které já už jsem se velmi podrobně vyjadřoval minule, takže mám pro vás dobrou zprávu, nebudu všechno opakovat. Ale chci upozornit na to, že ta smlouva je zbytečná, 106 let jsme žádnou takovouto smlouvu neměli, ničemu to nevadilo. A ta smlouva přináší pro Českou republiku a občany České republiky, zejména ty zranitelné osoby, akorát rizika a výhody zejména tedy pro církevní funkcionáře.

Když se podíváme na jiné státy, jako je třeba Irsko a Francie, což jsou katolické státy, tak ty žádnou smlouvu s katolickou církví nemají. A vzhledem k tomu, že na mě tady kroutí pan kolega, že nejsou katolické státy, tak si vyjeďte to sčítání lidu, ty průzkumy. Irsko 69 procent katolíků, Francie 70 procent katolíků, Česká republika podle sčítání lidí 7 procent katolíků. Takže Irsko a Francie, katolické státy, nemají konkordát s Vatikánem. To se pořád opakuje, že všechny země s katolickou tradicí to mají a tak dále, Irsko a Francie 70 procent katoliků nemají smlouvu s Vatikánem, Česká republika 7 procent katolíků podle sčítání lidu musí mít smlouvu s Vatikánem, protože to tlačí vládní koalice. Tak já myslím, že to je úplně absurdní. Ukazuje to na to, že někdo nemá vůbec srovnané priority, protože naše občany nezajímá náboženská agenda, naše občany zajímá reálné řešení věcí, každodenních starostí, každodenních problémů, které mají, a očekávávají od politiků, kterým za to platí, že se tomu budou věnovat, že budou řešit dostupnost bydlení. Vy jste to bydlení osekali místo toho. Místo toho tady řešíme Vatikán. Že se budou řešit ceny potravin. Mohli jsme řešit první čtení zákona, který by posílil antimonopolní úřad, aby si konečně došlápl na řetězce, které tady mají rekordní marže. Mohli jsme řešit problémy v Motole, kde by měly být protikorupční audity, v nemocnicích a tak dále. A místo toho tady řešíme tuhle umělou náboženskou agendu. Není to vůbec priorita, voliči to nechtějí a vůbec nechápou, proč bychom něco takového měli řešit. A kolegové, kteří to navrhujou, kteří to tlačí, tak to ani nejsou pořádně schopni v těch médiích vysvětlit, proč potřebujeme smlouvu s Vatikánem. Je to spíš symbol a opravdu tedy náboženská agenda.

Za nás, za Piráty, říkám, že my chceme sekulární stát, my chceme stát, který je oddělen od jakékoliv církve, stát, který je na církvích nezávislý a řídí se svojí vlastní politikou, demokracií, a nepřebírá tuto náboženskou agendu. My už dneska máme garance v Listině práv a svobod, které jsou zcela dostatečné. Takže pokud někdo říká, že potřebujeme další garance náboženské svobody, vždyť to všechno máme už v Listině práv a svobod, garanci náboženské svobody.

A představa, že se to posílí tím, že se schválí smlouva s Vatikánem, kterou je možné kdykoliv vypovědět, tak myslím, že je daleko, daleko silnější garance, že to máme v Listině práv a svobod, protože tu snad nikdo rušit, měnit nechce a posílení vatikánskou smlouvou je spíš iluzorní. Jestli chcete řešit náboženskou agendu, zaměřte se na ta skutečná rizika, co můžete řešit, třeba radikální islamismus nebo takové věci, které můžou skutečně ohrozit bezpečnost České republiky a sekulární charakter Česka. Tam ta rizika jsou, ale ne v této oblasti.

Soužití s církví v České republice mezi Českou republikou a státem funguje řadu let bezproblémově. Snad bychom mohli zmínit akorát to, že by bylo dobré více adresovat některé problémy, ke kterým dochází, kde jsou třeba oběti právě sexuálního zneužívání. OK, to jsou problémy, o kterých bychom měli mluvit, a já ještě se toho dotknu. Takže ty výhrady k té smlouvě, která je předkládána, nejsou vznášeny jenom z Pirátské strany, jak se tady snaží vytvořit dojem někteří kolegové, ale jsou vznášeny i od právních expertů, kteří upozorňují na různá rizika, která tam můžou být, na nejasnosti z té smlouvy. Dokonce to přiznává i sama katolická církev, jsou vznášeny od církevních soudců, od lidí, kteří se pohybují v církevním prostředí, dostali jsme tady jako všichni poslanci a poslankyně dopis od obětí zneužívání v rámci církví, takže to není, prosím vás, jenom agenda Pirátské strany, to je věc, kde my zastupujeme velkou část občanů, která je znepokojena tím, co je předloženo, a proto my se snažíme udělat všechny možné kroky, ať už na ústavně-právním výboru, ať už návrh na přezkum Ústavním soudem, případně potom návrh skupiny senátorů, nebo poslanců, aby to Ústavní soud znovu posoudil, aby se vyjasnily ty právní otázky, o kterých budu mluvit, to znamená třeba otázka toho, jaká ustanovení té smlouvy jsou nebo nejsou samovykonatelná, jaká mají přímý účinek, čili jsou proveditelná bez ohledu na zákon. No a já musím, já, když řeknu klidně konkrétně, protože jako právník se o to zajímám, a řešili jsme to na ústavně-právním výboru, kde byl zamítnut můj návrh, abychom předložili některé ty otázky právním expertům, na rozdíl od toho, jako třeba dříve se projednávalo zdanění církevních restitucí, tak tam ústavně-právní výbor postupoval korektně, že to skutečně předložil třem právním expertům, aby dodali stanoviska, tak teď to bylo všechno zamítnuto.

Já jsem chtěl, aby bylo vyjasněno od právních expertů postavení smlouvy v ústavním pořádku, protože jsou tady sporné otázky, jsou na to různé názory od renomovaných odborníků, jaký to má charakter lidskoprávní smlouvy, jestli to bude mít povahu, v podstatě sílu ústavního zákona a tak dále, jestli to nenarušuje čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zapovídá vázání se státu na určitou ideologii nebo náboženství, když máme smlouvu s jednou konkrétní církví.

Druhý okruh problémů byl stanovení mezí výkonu zpovědního tajemství a práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Za třetí tam byl charakter práva na zpovědní tajemství a jeho potenciální rozšíření, a je to opravdu velmi podrobný materiál, který jsem k tomu zpracoval s pomocí renomovaných odborníků na právní postavení církví a na mezinárodní právo veřejné postavení jiných církví a náboženských společností nebo slučitelnost práva obdobného zpovědnímu tajemství s právem oběti trestné činnosti na ochranu jejich důstojnosti ze strany státu, protože i v nálezech Ústavního soudu pozorujeme, že dochází k vývoji, protože nález Ústavního soudu II ÚS 527/23 říká, že z ústavního pořádku vyplývá jednoznačná povinnost státu trestat a potírat všechny druhy sexuálního jednání bez souhlasu.

Dále podle Ústavního soudu v souvislosti s ochranou základních práv obětí má stát povinnost nejen objasnit trestnou činnost, ale také napravit způsobenou újmu, zamezit jejímu opakování a prostřednictvím přiměřených opatření obětí chránit před vznikem druhotné újmy. Tato povinnost vyplývá i z pozitivních závazků státu podle čl. 8 a dokonce i čl. 3 úmluvy podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci x proti Řecku, bod 68. Takže to je věc, která má právní ukotvení.

Dále jsou tady věci jako hrozba exkomunikací v případě překaženého trestného činu, jestli toto je vůbec legální instrument srovnání s ostatními konkordáty, protože víme, že tam jsou, že některé jiné státy to mají formulováno odlišně a možnosti uplatnění výhrad a výkladu této smlouvy. Ta stanoviska expertů, těch je celá řada, já jsem si je tady vytiskl a nebudu to tady celé číst, je to prostě asi 10 odborných vyjádření, například od paní docentky Tlapák Navrátilové, expertky na trestní právo z Univerzity Karlovy, tak tam se v jejím odborném posouzení uvádí, že existuje... schválení smlouvy může znamenat, že kněží budou mít absolutní mlčenlivost i v případě závažných trestných činů. Existuje riziko, že čl. 4 odst. 1 bude vykládán tak, že zakládá ochranu zpovědního tajemství v širším rozsahu než aktuální zákonná úprava, to jest v rozsahu širším, než jsou nyní stanoveny výjimky pro duchovní obsažené v trestním zákoníku.

Dále stanovisko odborníka na ústavní právo z právnické fakulty Univerzity Karlovy, pana doktora Ondřeje Preusse, které uvádí, že smlouva bude mít aplikační přednost před českými zákony a zároveň může nevhodně omezovat jejich budoucí podobu, protože jakákoliv budoucí úprava vztahů mezi státem a církvemi bude muset respektovat tuto smlouvu, čímž omezíme možnost změn v českém právním řádu. To ostatně potvrdila i vláda na jednom z kulatých stolů, když přiznala, že hlavním důvodem sjednání smlouvy je omezení možnosti státu upravit i v budoucnu vztah s církvemi, jak uzná za vhodné. Já to tady nebudu celé číst, já už jsem se tomu docela podrobně věnoval v předchozích vystoupeních, ale samozřejmě ty právní výhrady jsou vážné a jsou to experti na právní otázky v oblastech práva, kterým se věnují.

Ostatně ty výhrady nebo obavy připouští i samotné církve, například z vyjádření Adama Csukáse, který je zástupcem ředitele ústředí Českobratrské církve evangelické. Z vystoupení na seminářích tam bylo uvedeno, že spolupráce s orgány činnými v trestním řízení či civilními soudy má pro církve přednost před Policií České republiky, státními zástupci a ani před veřejností nemají důvod něco skrývat a nemají, a kupříkladu z informací shromáždění během církevního disciplinárního řízení vyplyne podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, tak vedení církve podává trestní oznámení a církevní řízení se po dobu trestního řízení přeruší. To je ta vnitřní praxe uvnitř církve Českobratrské evangelické. A potom doplňuje: Diskuse o smlouvě s apoštolským stolcem jednoznačně ukazuje, že není jasné, jaké jsou meze tajemství obdobného tajemství zpovědnímu, pokud je pravda, že některé církve nevydávají spisy Policii ČR nebo orgánům činných v trestním řízení s poukazem na obdobné tajemství, tak je to pro nás nepřijatelná praxe, která v konečném důsledku poškozuje pověst všech náboženských společností. Změnit to může stát a jsme připraveni za naši církev spolupracovat se státem na legislativním vyjasnění pojmu výkon práva obdobného zpovědnímu tajemství.

No a pak tam ještě píše o tom, že finančně podporují spolky, které řeší sexuální zneužívání a mají za to, že modlit se za oběti nestačí. Takže na tyto nejasnosti upozorňují i samotné církve, které, není to tak, že by všechny církve říkaly smlouva s katolíky nebo se Svatým stolcem, s římským biskupem, s papežem, tak že by byla věc, která by vycházela z toho, co oni potřebují.

Obrátily se na poslance i oběti sexuálního násilí, vyšly k tomu i články v novinách. Smlouva s Vatikánem pomůže jen sexuálním násilníkům, upozorňují oběti farářů. Takže tam je to všechno popsáno, kde docházelo, kde už dneska dochází k zneužívání zpovědního tajemství, a ta situace se může akorát zlepšit. Samozřejmě není věc, která by se týkala, všech kněžích, to zdaleka tak samozřejmě není, ani to není tak, že problémy se zneužíváním by byly věc, která se týká jenom církve, k tomu může docházet i v jiných organizacích, takže je potřeba na to upozornit, ale vzhledem k tomu, že se to ve veřejném prostoru opakovaně diskutuje, tak je to věc, na kterou nemůžeme zavírat oči.

A v tomto ohledu jsem chtěl upozornit i na určitý posun, ke kterému dochází uvnitř samotné církve. Když tady budu citovat dopis České biskupské konference z 25. dubna 2024 od pana doktora Kříže, pod kterým je podepsán pan Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, což byl jeden z vyjednavačů na straně Svatého stolce, tak tam se ještě katolická církev domáhala, a budu citovat: "Navrhujeme, aby duchovní byli vyňati z osobní působnosti trestného činu nepřekažení trestného činu ve smyslu ustanovení § 367 trestního zákoníku ve vztahu k trestným činům sexuálního útoku a sexuálního nátlaku." Takže ještě v dubnu 2024 se katolická církev domáhala toho, aby se na ni nevztahoval trestní zákoník, pokud jde o sexuální útoky a sexuální nátlak, oznámení těchto dvou trestných činů.

A já musím ocenit, že došlo i na straně České biskupské konference k posunu a že jsme obdrželi jako všichni předsedové poslaneckých klubů dopis českých a moravských biskupů z 25. února 2025. A budu citovat z tohoto dopisu. Biskupové v něm uvádějí, že s lítostí si uvědomují, že rozhořčení právě nad otázkami vatikánské smlouvy má spravedlivou příčinu. Jakýkoliv akt sexuálního násilí ze strany kněze nebo pastoračního pracovníka je nepřijatelný a zaslouží si jednoznačné odsouzení. Sexuální agresoři nemají v církvi místo, a když se dopouštějí zločinu, ničí život obětem svého chování a zpronevěřují se svému poslání. Církev je vyslala, aby byli nablízku lidem a zprostředkovali jim milosrdnou Kristovu tvář, nikoliv aby jim ubližovali. Jako ti, kdo mají odpovědnost za církev v naší zemi, si uvědomujeme, že naše reakce neodpovídaly vždy vysokým standardům, jež na nás jako společnost oprávněně klade. Pokud se tak stalo, tak nikoliv ze zlé vůle či snahy zametat věci pod koberec, ale spíše z nedostatku zkušeností, jak s tímto novým jevem nakládat.

Česká církev je zcela oddána programu papeže Františka a připojuje se k jeho slovům. S hanbou a kajícností připouštíme, že jsme nedokázali stát tam, kde jsme měli stát, že jsme včas nerozpoznali rozsah a závažnost škod zaviněných v mnoha životech. List papeže Františka Božímu lidu 20. srpna 2018. Upřímně si přejeme, aby církev byla bezpečným místem, ve kterém se nikdo nemusí obávat, že bude zraněn ve své důstojnosti v sexuální oblasti. Chceme, aby pachatelé trestných činů byli po zásluze potrestáni. Pachatelé trestných činů byli po zásluze potrestáni? Myslím, že to slovo po zásluze je tam asi nadbytečné, ale v tomto je nezastupitelná také spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Jakékoliv zpochybňování zpovědního tajemství poškozují především náboženskou svobodu věřících. V mnohém vnímáme zkušenost s hněvem části veřejnosti jako přínosnou, ukazuje ztrátu důvěry v církev a její poslání a chceme těmto hlasům pozorně naslouchat a rozlišovat užitečné impulsy, jež se v nich nacházejí. Čeští a moravští biskupové 25. února 2025. A je tam příloha, co dělá katolická církev proti zneužívání, jaká zavedla pravidla, jak pomáhají obětem, jaká opatření v oblasti prevence se snaží zavádět.

Takže toto já vnímám jako důležitý posun i reflexi v rámci církve, který sice neřeší právní záležitosti ohledně vatikánské smlouvy, které by měly být rozřešeny na úrovni českého státu kompetentními institucemi, což je jednak parlament, jeho ústavně-právní výbory, a jednak Ústavní soud, který má kompetenci posuzovat slučitelnost s ústavním pořádkem. Ale z hlediska věcného je pro mě zásadní, aby i v rámci církve došlo k vývoji a posunu, a budu mluvit konkrétně o katolické církvi, protože projednáváme smlouvu se Svatým stolcem, aby i tam došlo k efektivnímu, účinnému posunu v této oblasti.

A na důkaz toho, že není naším cílem zdržovat jednání Poslanecké sněmovny, protože máme tady velmi závažné problémy, které trápí občany, ať už je to bezpečnostní situace, ať už to jsou ceny potravin, ať už jsou to korupční kauzy v nemocnici Motol, drahé bydlení a další věci, které bychom tady měli řešit a kterým se chceme věnovat, tak jsme se jako Piráti snažili dosáhnout dohody na usnesení, které by zmírnilo ta rizika, která mohou ze schválení smlouvy s Vatikánem vyplývat. A té dohody se nám podařilo dosáhnout, která by adresovala tyto problémy v podobě doprovodného usnesení ke smlouvě se Svatým stolcem, které předkládáme já, Klára Kocmanová a kolegové a kolegyně Marek Benda, Jiří Navrátil, Josef Cogan, Helena Langšádlová a Taťána Malá. A obsah toho usnesení je následující: Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že záměrem Poslanecké sněmovny při souhlasu s ratifikací smlouvy České republiky se Svatým stolcem není rozšiřovat institut zpovědního tajemství nad rámec platné úpravy;

II. oceňuje roli katolické církve a dalších církví v české společnosti, zejména v oblasti charity, sociální péče, duchovní péče, školství a uchování kulturního dědictví;

III. bere na vědomí vyjádření obětí zneužívání a žádá vládu, aby pokračovala v účinných opatřeních na ochranu zranitelných osob před zneužíváním a v případě ratifikace smlouvy vešla v jednání s katolickou církví a dalšími církvemi o definici pastoračních pracovníků.

Toto usnesení adresuje ty největší problémy, které vyplývají z připraveného návrhu vatikánské smlouvy, a vedle stávajícího právního pořádku, Listiny základních práv a svobod, by mělo být garancí toho, že nebude docházet k negativnímu vývoji, který by měl dopad na vyšetřování trestné činnosti, ať už se bavíme o zneužívání zranitelných osob, nebo o majetkové kriminalitě, která souvisí s tím, že církev získala značné majetky, a můžou v této oblasti být daleko větší rizika, a je samozřejmě naším společným zájmem, aby k takovéto trestné činnosti nedocházelo.

Čili dovoluji si vás požádat o podporu těch návrhů, které jsme předložili, ať už k předložení smlouvy Ústavnímu soudu, anebo návrhu doprovodného usnesení ke smlouvě se Svatým stolcem, který jsme připravili s dalšími poslaneckými kluby. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky