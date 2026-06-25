Ministr Červený: Modernizační fond byl minus 10 miliard. Jiná cesta nebyla

Dámy a pánové, je to tak. Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light mají dneska oficiálně spuštěný portál pro příjem žádostí. Když jsem cirka před čtrnácti dny byl na Rádiu Impuls, tak se mě paní moderátorka zeptala: Pane ministře, vaše forma, kterou zvolilo vaše ministerstvo ve spolupráci s Úřadem vlády, vlastně vypadá, že vy tam nemáte peníze? A já jí odpověděl pravdu: My tam nemáme peníze. A ona se zeptala: Jak je to možné? Já jí na to odpověděl... Tady pan exministr a poslanec Petr Hladík před chvilkou řekl: Víte, vy to všechno stavíte jen o penězích. Ano, pane exministře, pane poslanče, dotační programy jsou o penězích. A co čert nechtěl – já už jsem to tady říkal s vámi několikrát – vy jste nám Modernizační fond předal minus 10 miliard korun a stala se taková nepříjemná věc, že jste musel sám zastavit Novou Zelenou úsporám a další dotační programy 10. listopadu roku 2025. Nebyla to vláda Andreje Babiše, nebyli to Motoristé, byla to vláda Spolu a byl to ministr, z dnešního pohledu exministr, Petr Hladík, co to musel zastavit. A neměl náhradní řešení, protože neběžel žádný zásobník žádostí. Ne, ne, ne. Došly peníze, nebylo náhradní řešení a co jsme mohli udělat?
My jsme mohli udělat dvě věci a já už jsem to panu exministrovi několikrát vysvětloval. Zůstala tam malá finanční částka, která tam ještě není kontinuálně v čase. To znamená, že bychom každý rok mohli na malou chvíli opět spustit Novou zelenou úsporám a pak ji zase zastavit. A my jsme mluvili se stavebním trhem, se zástupci, my jsme se bavili s příjemci dotací, my jsme se bavili s agenturami, které připravují žádosti a všichni nám řekli, proboha, to nám nedělejte. Ty výkyvy, neočekávané výkyvy ovlivňují ty procesy. Stavební firmy řekly – dobře, tak jestli to nebudete chtít podporovat pořádně, tak my se tomu nebudeme věnovat. My nemáme na úbytě na zakázkách. My se můžeme ve stavebnictví věnovat i jiným oblastem, stavbám rovnou, nejen zateplování pomocí dotací. A tak jsme došli k názoru, že nejvhodnější a jedinou možnou variantou, jak dostat ty miliardy na trh, jsou skutečně ve spolupráci ty bankovní instituce formou vlastně těch úvěrů.
Někdo vlastně může říct – no, ale vy dáváte peníze primárně bankám. My v tento moment žádné velké peníze bankám nedáváme. Díky spolupráci s bankovním sektorem uvolňujeme skoro 50 miliard korun v následujících několika letech, které bude stát pomocí Modernizačního fondu postupně splácet pět, deset, patnáct i dvacet let. A v tom je to kouzlo. My musíme ten systém vypákovat, protože vy jste nám tam nenechal žádné peníze. Prostě tam nejsou. A když nejsou peníze, tak je nemůžeme rozdávat. Pan Hladík řekne, tak jste mohli vzít peníze v jiné kapitole státního rozpočtu, nedávejte peníze agrobaronům, tam jste taky mohli vzít nějaké peníze. Víte, to je prostě jenom nálepka ze strany KDU.
Když jsem mluvil s českým Zemědělským svazem, tak střední a velké podniky mi poděkovaly, protože řekly, že předchozí nastavení vedlo jenom k tomu, že spousta středních podniků nebo větších se rozdrobila na menší podniky a dotace čerpali tímto způsobem. A ti poctiví, co to takhle nechtěli dělat, tak byli znevýhodněni vůči tomu. Takže tam to je lichá poznámka.
Mohli jste použít jiné peníze. Ano, mohli jsme se chtít víc zadlužovat. Ale to by tady přece byl jakoby křik. Mohli jsme škrtnout peníze obraně. To by tady asi postavili palisády. Mohli jsme škrtnout peníze na dálniční infrastrukturu. Stát by se nerozvíjel. Mohli jsme škrtnout pro nemocnice, mohli jsme škrtnout pro školství. Ne, to jsme dělat nechtěli. Tato vláda má priority a musíme spoustu věcí po té předchozí vládě napravovat.
Takže přišli jsme na způsob, jak vypákovat ten trh, sehnat těch 50 miliard. A to není, že 50 miliard zaplatí stát. Ne, to je 50 miliard, které se v následujících několika letech uvolní. Lidé si budou moci zateplit dům a pro ty sociálně slabší, jak tady i zmínil exministr pan Hladík, tak máme tu Novou zelenou úsporám Light.
Když se podíváte na naše předběžné výpočty, když si vezmete na zateplení úvěr ve výši třeba 1,5 milionu korun na dobu deseti nebo patnácti let, od pátého roku vy jako uživatel jste v plusu. Od pátého roku jste v plusu, protože ty ceny energií, které budete muset spotřebovávat, klesnou. Nám jako státu to pomáhá v tom, že nemusíme mít potom tak velkou spotřebu energií. Vám jako klientům to pomůže k tomu, že ušetříte peníze.
Pan Hladík říká, že se díky tomu nedostane na spoustu lidí. Proto jsme spustili Novou zelenou úsporám Light a posunuli jsme to o dva decily. Co to znamená? Znamená to, že pokud jste právě senior nebo jste člověk, který pobírá nějaký druh důchodu nebo sociálních dávek, tak se na vás dostane nejenom tou dotací 400 000 korun, ale zároveň můžete opět sáhnout i na ten dotační program klasické Nové zelené úsporám. Protože budete posuzování ne jestli jste schopni splácet jistinu, úrokovou sazbu a RPSN, ale pouze tu jistinu. To znamená, že se dostáváte do daleko větší množiny uživatelů. A opět – když ji využijete, ušetříte peníze a těch 400 000 korun můžete použít na zateplení, výměnu oken a dveří, energetického zdroje. Navíc jsme do celého programu přidali jeden moment nebo jeden bod navíc, a to konkrétně v podobě renovačního pasu.
Opět jsme to nenechali na vás, že bychom vám dali jenom portál a zkuste to nějak vyklikat. Vy tam máte z naší strany zaplacenou vlastně dotaci pro energetické poradce, co s vámi ten renovační pas připraví. A pro skupinu, která spadá do superhrubé dávky plus ty dva decily, jsme ještě navíc přidali další dotaci pro napsání té žádosti. To znamená, ani v této věci jsme vás nenechali na holičkách, protože by někdo mohl argumentovat – no jo, ti, co mají peníze, si zaplatí projektového manažera, který s ním tu žádost připraví. I pro vás my (jsme) tyto peníze připravili. Je to jediná možná udržitelná forma financování v tento moment. A co je podstatné říct, tato forma je garantovaná do konce října roku 2029. Nebudete překvapeni. Budete vědět, že během tohoto období od dnešního dne, kdy si napíšete žádost, do konce října 2029, tento program poběží. A pokud naše vláda bude mít příležitost vládnout i v dalším volebním období, opět najdeme způsob, jak to prodloužit.
Byla za mnou manželka pana Bursíka, jednoho z ministrů životního prostředí, který dokonce Novou zelenou úsporám vlastně uvedl do života, a řekla mi, že mi pan Bursík děkuje. Můžete si myslet o Motoristech cokoliv, ale že bychom měli stejný náhled jako pan Bursík, to tedy zcela určitě nemáme. A víte, co řekl pan Bursík za svoji manželku, když jsem ji potkal na Baltském setkání zahraničních států? Děkuji, že jste zachránil Novou zelenou úsporám, protože panu Hladíkovi jsem tři roky v kuse říkal, že když se takhle bude chovat k Modernizačnímu fondu, že když se bude takto chovat k Nové zelené úsporám, tak to zničí. A je to veřejně dohledatelné. Pan Bursík to dokonce přiznal nebo dosvědčil i v médiích. A to je zajímavé, že? To je zajímavé. Takže ne, Motoristé nejsou zhoubou Nové zelené úsporám, jsme její zachránci. Zhoubou bylo to, že tady máme nekompetentní politiky, kteří prostě roztočí ruletu a padni, komu padni, nějak to dopadne, je volební rok. My se k tomu chováme odpovědně a Novou zelenou úsporám jsme zachránili. Takže asi nemůžeme vyjít bohužel vstříc všem, ale s těmi kartami, co nám nechal pan kolega, s tou prázdnou kasičkou, jsme udělali to nejlepší možné. A opakuji, do konce října roku 2029.
Mgr. Igor Červený
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku