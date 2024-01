Ministr Bartoš: Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe. Piráti představili kampaň do evropských voleb

reklama

Na tiskové konferenci představili přední kandidáti a kandidátky čtyři hlavní priority kampaně, kterými jsou politika digitálního věku, boj s korupcí a daňovými ráji, zahraniční politika s rovnou páteří, a kvalitní život ve městě i na vsi. Stejně tak představili i slogan kampaně: „Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe“. Lídrem kandidátky je europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Druhé místo zaujímá europoslankyně a místopředsedkyně Pirátů Markéta Gregorová. Trojkou kandidátky je zastupitelka Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová. Ze čtvrtého místa obhajuje mandát současný europoslanec Mikuláš Peksa. Piráti rovněž představili nové webové stránky ZDE.

„Nejen naše země, ale celá Evropa prochází náročným obdobím. O to víc je třeba kompetentních a odvážných politiků a političek, kteří dokáží výzvám úspěšně čelit. Právě takové politiky a političky Piráti mají,” řekl směrem ke kandidátkám a kandidátům do Evropského parlamentu předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Naším cílem je nejen pomoci lidem překlenout současné krize. Ale máme i jasný plán, kam směřovat dál. Piráti se neohlíží věčně do minulosti a neopakují už 30 let ty stejné přežité vize. Nekompromisně hájíme demokracii, svobodu, bezpečí občanů i jejich práva včetně práva na soukromí. Jdeme s dobou, reagujeme efektivně na nové výzvy a potřeby občanů. Myslíme na udržitelnou budoucnost. Umíme využít nové trendy ve prospěch lidí a budeme nadále pracovat na tom, aby nejenže Česku neujel vlak, ale aby se vezlo naopak takříkajíc v prvním kupé. Tedy bylo konkurenceschopné, prosperovalo a lidem a firmám se v něm dobře dařilo,” doplnil Bartoš.

„Piráti jsou jedinou autenticky liberální proevropskou stranou. Nabízíme lidem jasné smysluplné vize a máme reálné politické zkušenosti, drive a odvahu, abychom je prosadili. I proto jsme si za náš hlavní slogan do evropských voleb zvolili: Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe,” dodal Bartoš s tím, že s tím se pojí i čtyři základní priority, které podrobně představilo čelo kandidátky.

„Pro mě odvaha, o které mluvíme v našem sloganu, znamená, že se nesmíme bát dívat do budoucnosti. Naopak musíme jít cestou moderní, konkurenceschopné Evropy. Evropy, která nečeká, až se změní svět kolem ní, ale která je sama lídrem změny,” vysvětlil význam volebního hesla lídr evropské kandidátky Marcel Kolaja. „Musíme zajistit skutečně funkční a férový evropský trh. Budeme i nadále podporovat malé a střední podniky, které přichází se svěžími nápady a s inovacemi. Budeme zároveň bránit přílivu zboží, které vzniká za neférových podmínek a které je neférově dotováno například ze strany Číny. A budeme zodpovědně přistupovat k používání moderních technologií, včetně umělé inteligence. Nastavíme pravidla tak, aby nám ulehčovala život, ale abychom zároveň nedopustili zneužití ze strany mocných k plošnému sledování lidí nebo manipulaci za pomoci algoritmů,” doplnil Kolaja některé z priorit kampaně.

„Věřím, že politika nemá být jen křečovitá reakce na již existující problémy. Politik by měl také hledět do budoucnosti a problémům se snažit předcházet. Podívejme se tedy na přehled globálních rizik, které ve své zprávě zmiňuje Světové ekonomické fórum. Mezi čtyřmi největšími riziky v následujících dvou letech jsou hned tři, o kterých chci mluvit. Jsou to: dezinformace, polarizace společnosti a kybernetická bezpečnost. A ve všech mám již pětiletou zkušenost,” dodala pirátská místopředsedkyně a europoslankyně Markéta Gregorová, která se v Europarlamentu doposud zabývala hlavně tématy omezení vývozu zbraní, dezinformacím, kyberbezpečnosti i dalším moderním technologiím v oblasti bezpečnosti, ale i lidskými právy pod útlakem autoritářů.

Novou tvář v čele evropské kandidátky představuje Zuzana Klusová, která se zabývá kvalitou života, nejen v regionech. Tedy tématem, kterému se dlouhodobě věnuje ze své pozice zastupitelky a které by chtěla prosazovat i na úrovni Evropského parlamentu: „To, čemu se chci na půdě europarlamentu věnovat, je Spravedlivá transformace uhelných regionů jako je právě Karvinsko. Chci hájit zájmy sociálně a hospodářsky ohrožených oblastí a zajistit lidem, kteří v nich žijí srovnatelnou kvalitu života jako mají jinde. To, že jste se narodili v Chebu, Mostě, Karviné nebo Sokolově nesmí znamenat, že budete mít horší vzdělání, mzdu nebo kratší život. Chudoba, nerovnost a nespravedlnost jsou živnou půdou pro růst extremismu a šíření dezinformací. Jsem ráda, že my jako Piráti si to uvědomujeme. Místo šmírování, represe a cenzury chceme jít cestou systematické pomoci a vzdělávání. Dokazujeme, že jsme nejen data-based, ale především human-based strana,” uvedla.

Další z priorit pak odprezentoval Mikuláš Peksa, který bude svůj post europoslance obhajovat ze čtvrté pozice kandidátky. „Chceme spravedlivé prostředí, kde platí stejná pravidla pro každého. Prioritou číslo jedna je smysluplny´ a pru°hledny´ syste´m dotaci´. V oblastech, kde ma´ smysl podniky dotovat, zjednodušujeme pravidla. Male´ firmy uzˇ nebudou znevy´hodneˇne´ proti argrobaronu°m a gigantu°m s arma´dami pra´vni´ku°. Musi´ by´t navíc jasne´, kdo verˇejne´ peni´ze cˇerpa´ a za jaky´m u´cˇelem. Máme odvahu nastavit systém jako transparentní a férový především k menším a středním podnikům,” uvedl.

Celkově Piráti poskládali kompetentní tým lidí, kteří mají potřebné znalosti i zkušenosti, aby dokázali na evropské úrovni prosazovat zájmy občanů a přispívat ke spravedlivé, prosperující a silné Evropě jako celku. Z celkem 28 míst na kandidátce v něm tvoří téměř polovinu ženy. Těch za Piráty kandiduje do Evropského parlamentu 13. Aktuálně mají Piráti tři europoslanecká křesla. V nadcházejících volbách aspirují na čtyřčlenný europoslanecký tým. O získání přízně občanů budou kandidáti usilovat nejen prostřednictvím kontaktní kampaně, v rámci které navštíví postupně všechny kraje v Česku.

Medailonky lídrů pirátské eurokandidátky:

Marcel Kolaja

Marcel Kolaja (*29. 6. 1980) je od roku 2022 1. místopředsedou Pirátů. V roce 2019 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, kde do roku 2022 zastával funkci místopředsedy a nyní zastává funkci kvestora. Působí také ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a ve výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT).

Věnuje se zejména tématům spojeným s fungováním společnosti v digitálním věku. Prosazuje otevřené technologie, svobodu na Internetu, nezávislost médií, transparentnost a sjednocenou Evropu.

Markéta Gregorová

Markéta Gregorová (*14. 1. 1993) byla v letech 2018 a 2019 předsedkyní Evropské pirátské strany, nyní je vedoucí resortního týmu Evropa, zahraničí, obrana a členkou Republikového výboru. Od května 2019 je poslankyní Evropského parlamentu. Zde je členkou výboru pro Mezinárodní obchod a členkou a koordinátorkou podvýboru pro Bezpečnost a obranu. Působí také ve výborech pro Zahraniční věci a Ústavní záležitosti. Je místopředsedkyní delegace Euronestu a skupiny přátel Ujgurů.

Věnuje se omezení vývozu zbraní a sledovacích technologií, dezinformacím, kyberbezpečnosti i dalším moderním technologiím v oblasti bezpečnosti, ale také lidským právům pod útlakem autoritářů.

Zuzana Klusová

Zuzana Klusová (* 28.června 1985) je členkou Pirátů od roku 2013. Jakožto krajská zastupitelka předsedá výboru pro životní prostředí v Moravskoslezském kraji a věnuje se spravedlivé transformaci uhelných regionů. Od roku 2012 vede spolek S.O.S. Karviná, který se věnuje ochraně životního prostředí, práv občanů zejména v kontextu hornické činnosti společnosti OKD a ochraně kulturních památek na Karvinsku. Spolu s ním zastavila poddolování části Karviné. Profesí mediální konzultantka a sociální pracovnice pracovala jako vedoucí sociální služby pro děti v sociálně vyloučené lokalitě.

V Evropském parlamentu se chce věnovat transformaci uhelných regionů a zajistit, aby všichni občané EU bez ohledu na svůj původ a status měli stejné šance a nástroje uspět. Green Deal podle ní nemůže být úspěšný, pokud se ruku v ruce se životním prostředí nezlepší kvalita života obyvatel industriálních oblastí.

Mikuláš Peksa

Mikuláš Peksa (*18. 6. 1986) je členem české a německé Pirátské strany. Působil v předsednictvu českých Pirátů a v českém parlamentu. Vystudoval fyziku na MFF UK. Od roku 2019 je europoslancem a předsedou Evropské pirátské strany.

V Evropském parlamentu se věnuje dotačním politikám, ochraně právního státu, digitalizaci a modernizaci ekonomiky s ohledem na udržitelnost a ochranu klimatu. Je členem parlamentních výborů pro průmysl, výzkum a energetiku, dále Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Zvláštního výboru pro pandemii onemocnění COVID-19 a také podvýboru pro daňové záležitosti.

