Ministr Bednárik: Musíme se zaměřit na projekty, které mohou v tvrdé konkurenci obstát

V souladu s vládním programovým prohlášením a hospodářskou strategií resort dopravy počítá s pokračováním přípravy nových tratí a jejich prioritizací zaměřenou na propojení hlavních hospodářských center České republiky se zahraničím. Do oblasti přípravy výstavby rychlých železničních spojení bude Správa železnic letos investovat 1,49 mld. Kč; 0,96 mld. Kč z národních zdrojů a 0,53 mld. z dotací EU.
„Vybudování systému rychlých železnic v nové stopě představuje bez přehánění jeden z nejambicióznějších projektů v historii naší země, a to jak z hlediska finančního, tak i projektového. Jen za přípravné práce doposud stát zaplatil přes 4 miliardy korun. Odpovědný přístup k jeho přípravě tak považuji za naprostou samozřejmost. V následujícím období se bude Správa železnic soustředit především na chystání páteřní sítě rychlých spojení, tedy osu Ústí nad Labem – Praha – Brno – Ostrava s mezinárodním propojením do Německa, Polska, na Slovensko a do Rakouska,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Zároveň platí, že pokračuje vyjednávání na evropské úrovni ohledně rozpočtového rámce evropských fondů po roce 2028. Pro určení přesného harmonogramu realizace jednotlivých staveb bude klíčové vědět, s jakou mírou spolufinancování z Evropské unie můžeme počítat. To bychom měli vědět na podzim. Platí přitom, že členské státy už nebudou dostávat peníze pro své vlastní projekty, ale vznikne mezi nimi konkurence v evropském měřítku. Proto musíme nyní napnout síly do přípravy takových projektů, které mají největší ekonomický i mezinárodní přínos a mohou v tvrdé konkurenci obstát,“ dodává ministr Bednárik.
Konkrétně se pozornost soustředí především na směr do Německa, tedy nové spojení z Prahy přes oblast Podřipska na Ústí nad Labem a dále přes Krušnohorský tunel do Německa. Směrem na Rakousko a Slovensko jde o úseky mezi Prahou a Brnem a následně o pokračování z Brna na jih kombinací nových tratí a modernizovaných stávajících úseků směrem k hranicím s Rakouskem a Slovenskem. Třetí větví pomyslného ypsilon, které kopíruje tuzemské prioritní stavby, je VRT Moravská brána od Brodku u Přerova směrem na Ostravu a dále do Katovic.
V rámci prioritizace rychlých spojení v návaznosti na podmínky spolufinancování projektů z Evropské unie v následujícím programovém období dojde v této chvíli k útlumu přípravy vedlejší trasy RS 42 Kralupy nad Vltavou – Most. Sever Čech bude napojen na páteřní síť rychlé železnice plánovaným spojením Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem – Drážďany.
Zároveň v této fázi dochází také k útlumu přípravy doposud zvažované osy RS 5 na Hradec Králové a dále do Podkrkonoší. Místo ní se v následujících letech Správa železnic zaměří na zkapacitnění konvenčních tratí. Primárně se jedná o ztrojkolejnění úseku Poříčany – Kolín, zdvoukolejnění trati Libice nad Cidlinou – Hradec Králové – Choceň – Ústí nad Orlicí a modernizace spojení z Hradce Králové přes Jaroměř a Náchod dál na Vratislav.
„Letos bude pokračovat systematická příprava vybraných vysokorychlostních úseků se zaměřením na klíčové průzkumy v terénu, dokončení územní přípravy a projednávání dokumentací EIA. Očekáváme také posun v majetkoprávní přípravě a další dopracování projektové dokumentace. Budeme také pokračovat v přípravě PPP projektů a komunikaci s veřejností. Celkově je pro nás klíčové páteřní spojení Drážďany – Praha – Brno – Ostrava – Katovice a Brno – Bratislava/Vídeň,“ říká šéf Správy železnic Tomáš Tóth.
„Cílem přípravy rychlých železničních spojení je vybudovat kapacitní, spolehlivou a konkurenceschopnou páteřní železniční síť. Ta zlepší dopravní dostupnost regionů, propojí Českou republiku s evropskou vysokorychlostní sítí a zároveň uvolní kapacitu na stávajících tratích pro segment nákladní dopravy,“ zdůrazňuje ministr dopravy.
U VRT Moravská brána je připravováno zapojení soukromého kapitálu formou PPP, které má přispět k efektivní realizaci projektů při zachování odpovídající míry kontroly veřejného sektoru.
Resort dopravy při přípravě systému rychlých železnicích spojení postupuje v souladu s Programovým prohlášením vlády, které počítá s prověřením realizovatelnosti jednotlivých úseků a pokračováním přípravy podle finančních možností Státního fondu dopravní infrastruktury, a zároveň vychází z Hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, která počítá s dokončením základní sítě vysokorychlostních tratí v ose Drážďany – Praha – Brno – Rakvice/Přerov – Ostrava do roku 2040.
Rychlá spojení je souhrnný název pro projekty novostaveb vysokorychlostních tratí či modernizovaných konvenčních tratí na železnici, které mají za cíl značné zkrácení cestovních dob a výrazné zvýšení kapacity železnice. Přinesou novou kvalitu cestování a uvolní prostor pro nákladní dopravu na konvenčních tratích.
