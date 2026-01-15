Ministr Havlíček: Proboha, jaká průmyslová lobby?

Děkuji. A já věřím, že paní ministryně Černochová stejně razantně vystoupí anebo vystoupila i vůči Pirátům, kteří tady dva dny nedělají nic jiného než bohapustě všechny uráží. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)
Toto není o urážkách, toto je nějaká technická diskuse a já jsem do ní ani nechtěl vstupovat, ale u mě, paní poslankyně Zajíčková, prostřednictvím předsedajícího, ani ve snu nenapadlo, že tohle bude nějaké jádro sporu. Proboha, jaká průmyslová lobby? Proč za mnou nepřijdete? Proč si nezjistíte základní, elementární věci? Vždyť jsme to připravovali právě s tou Hospodářskou komorou, nikoliv vládní zmocněnec, ale ministerský proto, abychom provázeli technické vzdělávání s Ministerstvem školství, tak jako jsme to začali už v roce 2021. A víte čím? Že jsme připravili skvělý předmět společně s ministrem Plagou Člověk a technika, studijní oblast. Napsal se na to skvělý manuál. 60 pilotních škol to začalo otestovávat. Nový ministr Gazdík řekl, nebojte, já to dotáhnu. Dal to k ledu.
Připravili jsme s Tomášem Hambergerem, což je ten člověk, který bude tím ministerským zmocněncem, a je to zaměstnanec MPO, nic jiného v téhle oblasti, tour kamionu, která učí malé děti, jakým způsobem využívat techniku ve školách. Chodí tam učitelé. Je o to obrovský zájem, na několik měsíců dopředu v uvozovkách vyprodáno. Skvělá věc, která právě učí technické dovednosti tou nejpopulárnější, nikoliv v tuto chvíli povinnou formou.
Stejně tak jsme s ním připravili mistrovskou zkoušku. Tato vláda, i když to bylo napsáno, za čtyři roky, s tím neudělala vůbec nic. Skvělá práce Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků a dali jsme to do dohromady. Nic povinného, pouze podpora profesního technického vzdělávání na nepovinné bázi.
Ta vláda minulá s tím neudělala lautr vůbec nic. Co se udělalo s duálním vzděláváním? Chápeme všichni to, že když na tom nebude participovat průmysl a nebude vytvářet s Ministerstvem školství nějakou přirozenou podporu tomuhle, tak že to nikdy nedáme dohromady? Proč? No, protože to samozřejmě ten průmysl vyžaduje, a nejenom průmysl, ale vyžadují to dneska i vysoké technické školy, kde máme nedostatek těch lidí. Takže není to nic jiného než přirozená podpora, nikdo nic nechce řídit, ale chceme tomu pomoct. A vy jste tomu v minulé vládě udělali stopku!
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
