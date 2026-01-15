Ministr Havlíček: Zestátňování ČEZ zahájila už vláda Petra Fialy

Děkuji. Já budu reagovat věcně - a do dvou minut se vejdu - na pana poslance Haase.
Prosím pěkně, vztah vůči minoritním akcionářům ČEZ - zrekapitulujme si, co udělala předcházející vláda v rámci takzvané windfall tax. Nikdy tady v historii nikdo neprohodil minoritní akcionáři ČEZ více dveřmi než minulá vláda prostřednictvím windfall tax. Takže těmi se, prosím, nezaštiťujme. Ale to je jedna věc.
Druhá věc je: Zestátňování společnosti ČEZ zahájila už vláda Petra Fialy a v zásadě správně, nemůže ani postupovat jinak. Situace na energetickém trhu v Evropě se totiž zásadním způsobem změnila a pochopitelně všechny velké zdroje, ať už to jsou zdroje jaderné nebo jakékoliv jiné, není možné financovat dnes tak, že tam stát musí poskytnout absolutní záruku a zcela ovládnout společnost Dukovany II, která je vlastním investorem. A stejně tak to bude například u Temelínu.
Další věc je ta, že nepostavíte dneska prakticky žádný silný zdroj bez toho, aniž byste garantoval výkupní cenu. Ať už na bázi Contract for Difference nebo na bázi různých kapacitních mechanismů a bude to u velkého jádra a dělá se to v celé Evropě, bude to pochopitelně u malých modulárních reaktorů, bude to u plynových zdrojů a dokonce se možná půjde do aukce ještě u obnovitelných zdrojů. De facto si všechny země s ohledem na to, co se odehrávalo, de facto předfinancovávají dostatek energie a já se ptám: Kde je tedy riziko těch podnikatelů, kteří tam jsou?
Za další, stát si nebude kupovat něco jaksi, co nemá hodnotu - naopak, má to obrovskou hodnotu, nevyhazuje peníze někde do kanálu, ale zcelí aktiva, která kdykoliv bude moci pustit, například v obchodní části nebo v distribuční části, opět na burzu, jinými slovy, dokáže si zajistit nemálo zdrojů, záleží na tom přesně, jak se zvolí model té vlastní realizace, který, když bude šikovně zvolen, nenaruší burzu, o které jste se zmiňoval. Když bude šikovně zvolen, nenaruší tolik cash flow společnosti ČEZ a hlavně - budeme mít aktiva pod kontrolou a v případě jakéhokoliv problému, který třeba nastal v dobách minulých, v dobách krize, budeme moci zareagovat.
Děkuji.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
