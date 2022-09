Ministr Jurečka: Debatu o podpoře pro velkoodběratele dokončíme zítra

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, pane premiéře, pane ministře.

Děkuji také za prostor zde vystoupit, protože si myslím, že je důležité, aby nejenom horní komora PČR, ale aby i veřejnost právě po tom včerejším jednání vlády měla ten komplexní obrázek o tom, jaké konkrétní kroky pomoci vláda ČR realizuje pro domácnosti, pro veřejný sektor, pro podnikatelský sektor. Zároveň musím říct, že mám radost, že se to děje v těchto dnech, protože vidíme také i pozitivní posuny, které se odehrávají na východ od nás, kdy se daří velmi rychle teď ukrajinské armádě vytlačit agresora.

To jsou věci, které jsou přímo, ale i nepřímo spojené s tou situací, o které teď tady v těchto minutách a hodinách hovoříme. To znamená, věřím také tomu, že opravdu to řešení té příčiny, to je především vpád Putinových vojsk na Ukrajinu, které odstartovaly tu obrovskou nejistotu na trzích, odstartovaly tu roztočenou spirálu vysokých cen, že toto se podaří také v příštích týdnech a měsících vyřešit a bude ten agresor vytlačen, poražen. Věřím tomu, že ta situace na trzích se potom postupně bude uklidňovat a bude směřovat k nějaké předvídatelné situaci v oblasti právě i dodávek energií a energetických trhů.

Nicméně my jako vláda se snažíme na to reagovat. Hodně tady bylo popsáno a řečeno. Myslím si, že po včerejšku jsou tady vidět jednoznačné jasné konkrétní kroky a řešení, jakým způsobem pomáhat v té oblasti cen energií, v tom, aby energie byly zajištěny, aby byly dostupné.

Ještě tady přidám také ty operativní kroky, které byly realizovány, také rozhodnutím vlády či jednotlivých ministrů, třeba i v té oblasti flexibility vůči teplárnám, vůči jednotlivým průmyslovým provozům, tak, aby teď dočasně mohly využívat také paliva, která případně znamenají určité vyšší emisní nároky, ale je to na dočasně omezenou dobu, v kritické situaci, pro to, abychom byli schopni dodávky tepla a fungování i těch ostatních provozů zajistit. To stejné platilo už i pro domácnosti. Ten krok byl učiněn ještě před prázdninami.

Nad to všechno nebo na pozadí toho všeho je potřeba taky připomenout i tu oblast, která je garancí, opravdu garancí, že nikdo v ČR z pohledu občanů, domácností nepadne, že má zajištěno to, že domácnosti v ČR nezaplatí za náklady na bydlení, kam počítáme nájem, plyn, elektřinu, vodu, nezaplatí víc než 30 procent příjmů té domácnosti mimo Prahu, nebo 35 procent, pokud jsou to domácnosti v Praze. Ano, je tam i ten normativ, který tady už byl zmíněn i panem premiérem. Ten normativ je tady nutný pro to, aby nedocházelo k masivnímu zneužívání této sociální podpory. My jsme udělali vyhodnocení, poté, co jsme tento normativ jako vláda zvýšili hned na začátku ledna, tak jsme si teď udělali aktuální vyhodnocení a víme, že dnes ten normativ stropuje pouze 30 procent žadatelů, těm 70 procentům platíme všechny jejich prokázané náklady, které jsou nad těmi 30 nebo 35 procenty jejich příjmů.

To je výrazný posun. Teď příští týden na vládě budeme schvalovat ještě aktualizované normativy, kde promítneme jednak tu zvýšenou predikci cen energií, kterou nám dodalo ministerstvo průmyslu a obchodu, takže zvýšíme ty normativy jako takové, a ještě se speciálně zaměříme a zacílíme na ty normativy u těch jedno- a dvoučlenných domácností, které nejčastěji byly tím normativem doposud stropovány. To jsou především domácnosti seniorů, vdov a vdovců, příp. samoživitelek, samoživitelů, které mají doma jedno či dvě děti a žijí ve větších sídlech. Na ně budeme teď ještě tou úpravou cílit tak, aby opravdu i tyto domácnosti, tyto konkrétní osoby byly opravdu tímto sociálním systémem dostatečně zabezpečeny, aby nedocházelo k jejich propadání tím sociálním sítem.

Nicméně pak jsou ještě další dvě opatření, říkám to proto, aby i vy v té komunikaci, když jste konfrontováni s dotazy veřejnosti, byste byli schopni také případně tu informaci přenést. Pak je tady ještě institut doplatků na bydlení. Od července jsme ještě upravili podmínky tzv. mimořádné okamžité pomoci. V okamžiku, kdy ta domácnost se dostane opravdu do složité situace, odejde jim třeba bojler, odejde jim nějaká část v domácnosti, mají opravdu mimořádné náklady, tak zde je ještě pomoc, která takto může být zacílena, může být zacílena právě i do té oblasti některých energetických záležitostí, jako je třeba to, že musí koupit nečekaně některý z elektrospotřebičů.

To jsou všechno kroky, které jsme realizovali, parametricky upravili, zároveň, to je podstatné, výrazně zjednodušili. Dneska si můžeme vzít počítač, tablet, chytrý telefon a může ten žadatel buď sám, nebo s pomocí dětí nebo vnoučat z domu požádat o tu žádost toho příspěvku na bydlení. Je to opravdu zjednodušeno poměrně výrazně. V zásadě nejjednodušší je to právě u toho žadatele, kterým je senior. Pokud on žádá, dítě nebo někdo z vnuků mu pomůže, my dnes informaci o jeho důchodu, tu si stáhneme sami z databáze ČSSZ, stačí nám potom jenom informace o počtech členů v té domácnosti, příp. pokud má ještě manžela, manželku, tak také si stáhneme výši jeho důchodu z ČSSZ, doloží nám jenom ty faktury za nájemné, případně elektřinu, plyn a vodu, jsme schopni toto vyřídit opravdu v situaci, kdy on na žádný úřad nemusí.

Opravdu stačí ofotit, nahraje to do toho systému, tu přílohu, ofotí to mobilem, nemusí to ani složitě skenovat, odešle to. Už v tomto opravdu zjednodušený klientský přístup jedeme od začátku července, pokračujeme takto i v ostatních dávkách sociální podpory. Nechci tady dlouze hovořit a unavovat vás tím, ale říkám to proto, abychom si opravdu představili celou tu skladbu těch opatření, která dává opravdu jistotu a garanci, že domácnosti i jednotlivci jsou velmi dobře saturováni, tak, aby nám nikde nepropadali a nekončili bez střechy nad hlavou bez uhrazených příjmů.

To znamená, základní sociální podpora, příspěvek na bydlení, k tomu případně doplatek, mimořádná okamžitá pomoc, k tomu do konce letošního roku je ten dostupný tarif, k tomu se přidává to opatření v rámci zastropování, které jsme jako vláda včera rozhodli. Myslím si, že dostatečně silný, jasný vzkaz pro to, abychom mohli opravdu lidi uklidnit, uklidnit veřejnost, i s přesahem do toho veřejného sektoru, veřejných služeb, i k podnikatelům, u nich tu debatu o té podpoře pro ty velkoodběratele dokončíme zítra. Tolik asi ve stručnosti výčet těch opatření, která se týkají i resortu ministerstva práce a sociálních věcí.

Jenom avizuji, že ještě do konce roku zde před vás určitě předstoupím s novelou některých zákonů, vč. novely zákona o státní sociální podpoře, protože od 1. ledna ještě chceme udělat některé další úpravy v rámci příspěvku na bydlení. Co je ještě důležité zmínit, v novele energetického zákona, kterou včera schválila vláda, je povinnost pro dodavatele energií 30 dnů, nejpozději 30 dnů před odpojením informovat toho zákazníka o konkrétních nástrojích pomoci, jak jim může stát, potažmo úřady práce a ministerstvo práce a sociálních věcí, pomoci vyřešit jejich situaci, vyřešit úhradu nákladů na energie. Bude tam i ta informační povinnost, aby ten občan kromě toho, že ví, co mu hrozí, věděl, kde se případně má obrátit, jaká ta pomoc může být, aby tu situaci zvládl.

Děkuji vám za pozornost.

