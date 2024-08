Ministr Jurečka: Necháme rodiče vybrat si, zda a jak chtějí skloubit rodinu s prací

Vyjdeme rodičům vstříc. Často se setkávají s tím, že si chtějí udržet kontakt s profesí i během rodičovské dovolené. V některých oborech je to přímo nutné. V současnosti ale nemohou vykonávat během rodičáku u svého zaměstnavatele svou obvyklou práci, což je nesmyslné omezení. To jim práci znemožňuje, nebo musí pravidla komplikovaně obcházet. Změníme to a necháme rodiče vybrat si, zda a jak oni sami chtějí skloubit rodinu s prací.

Snadnější budou mít rodiče i návrat do zaměstnání, pokud se vrátí do 2 let věku dítěte. Zaměstnavatel jim bude mít povinnost držet místo, ze kterého odešli na rodičovskou dovolenou. Navíc ponecháme i aktuální povinnost zaměstnat rodiče po návratu z rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte na pozici odpovídající pracovní smlouvě.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



