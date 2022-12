Ministr Jurečka: Podnikoví hasiči a předčasný důchod

reklama

Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně několik vět k tomuto návrhu zákona o důchodovém pojištění, jehož novela se nám zde vrátila ze Senátu poté co v projednávání na půdě Senátu se senátoři rozhodli podpořit většinově návrh, který ještě do té oblasti možných předčasných odchodů u náročných profesí doplňuje také ještě i podnikové hasiče. Byl to návrh pana senátora Nytry.

Já jsem na půdě senátu dal k tomuto návrhu neutrální stanovisko. Vychází to i z té logiky, že já jsem původně do této novely ještě v průběhu letošního roku, když jsme tuto novelu začali připravovat, tak jsem tam navrhoval, aby tam byli i podnikoví hasiči. Nicméně v ten moment ještě převládlo stanovisko, aby se tato oblast řešila až v rámci celého návrhu důchodové reformy v roce 2023, ale na půdě Senátu převážila většina, která se rozhodla ještě kromě zdravotnických záchranářů umožnit ten princip těch dřívějších odchodů do důchodu v rámci náročných profesí ještě o tu kategorii podnikových hasičů, která takto byla tedy rozšířena.

K tomuto návrhu za sebe a za MPSV jsem vyjádřil neutrální stanovisko. To především z důvodu toho, že jsem vnímal určité riziko vrácení tohoto návrhu do Poslanecké sněmovny z časových důvodů, kdy se dostáváme už dneska prakticky do poloviny prosince. A tento zákon je tady, především proto nebo tato novela proto, abychom napravili některé nedostatky při implementaci právě těch předčasných odchodů do důchodu u té náročné profese zdravotničtí záchranáři, která byla přijata už v minulém období Poslanecké sněmovny, ale jejíž řekněme aplikace od 1. ledna 2023 podle té původní, zatím ještě platné textace, by nebyla ze strany České správy sociálního zabezpečení možná. To se napravilo. Možné to tedy je i s tímto rozšířením, které zde přišlo ze Senátu.

Já bych byl rád, abychom dneska věcně tuto novelu a tuto senátní vratku projednali a co nejdříve odeslali k podpisu pana prezidenta, protože tady upravujeme nejenom zdravotnické záchranáře a na návrh Senátu tedy i náročné profese z kategorie podnikových hasičů, kteří takto budou také moci využít tento institut. Ale upravujeme tady také ještě část výchovného, která se týká řešení ještě některých nejasností, které tam byly u vdov a vdovců. A také tady upravujeme ještě oblast, která se týkala transformovaných důchodů invalidních na starobní také v oblasti výchovného. Takže, prosím, abychom tento návrh věcně, konstruktivně projednali. Já za sebe se kloním nakonec k podpoře té senátní vratky. Děkuji za pozornost.

