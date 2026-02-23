Ani bouračka neuchránila Otu Klempíře od sprostých nadávek

Ministr kultury Oto Klempíř měl v pondělí ráno dopravní nehodu v Praze na Vítězném náměstí. K nehodě došlo kolem osmé hodiny, kdy se jeho služební vůz se zapnutým výstražným zařízením střetl s dalším autem.
Podle dostupných informací byl ministr po nehodě odvezen náhradním vozidlem na ministerstvo, kde si začal stěžovat na zdravotní obtíže. Následně byla přivolána záchranná služba, která ho převezla do Ústřední vojenské nemocnice k dalšímu vyšetření.
Ministr kultury Oto Klempíř při nárazu utrpěl úder do hlavy a lékaři mu mají provést CT vyšetření, aby vyloučili možné vnitřní poranění. Airbag se při střetu aktivoval. Podle dosavadních informací však ministr neutrpěl žádná viditelná vážná zranění.
Krátce po zveřejnění informace o ranní nehodě ministra kultury se na sociálních sítích rozproudila živá debata. Událost, která se týká především zdravotního stavu člena vlády, se během několika hodin stala předmětem ironických poznámek i osobních útoků.
Část diskutujících se podivovala nad tím, proč má mít ministr kultury služební vůz s majáčkem, jeden z nich například pod příspěvkem Seznam Zpráv, které informovaly o nehodě, na síti X ironicky poznamenal, že snad aby „stihl představení v divadle, kam se stejně bojí jít“.
Další přispěvatel do diskuse reagoval sarkasticky poznámkou, že „modrý maják je pro ministra kultury naprosto nezbytná záležitost“.
Jiný ve své rétorice ještě přitvrdil: „Prase si jezdí s majáčkem do práce.“ A ostře dodal, že by ministra Klempíře měli prý „radši utratit, ať se netrápí“.
K ministrovu zdravotnímu stavu se objevily komentáře, že lze „vyloučit poranění páteře“, čímž zjevně diskutér narážel užívaný výraz označující člověka za bezpáteřního. V podobném duchu ironie zazněla i další reakce: „Po CT vyšetření lékaři potvrdili, že když někde něco chybí, nelze to poškodit.“
Také pod zprávou České televize o nehodě ministra se objevily další vyhrocené reakce. Jeden z komentujících napsal: „Motorista naboural, to je ale ironie a obraz celého vládního angažmá těch klaunů zároveň.“ Další pak přitvrdil slovy, že nehoda „nemůže víc ublížit jeho křivé páteři a zkurvenému charakteru“.
Ministr kultury v posledních měsících vyvolal napětí především ve vztahu k části umělecké obce – odmítl veřejnou debatu v divadle, čelil otevřenému dopisu stovek umělců a kritice kvůli svému přístupu k financování a řízení kulturních institucí.
