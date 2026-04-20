Ministr Macinka: Občas se dějí i zázraky

Mám obrovskou radost! V posledních týdnech jsme na ministerstvu řešili komplikovaný konzulární případ. Otec po rozvodu se svojí manželkou unesl jejich dvě malé děti a odletěl s nimi do Ruska. Předtím se nejspíš zbavil veškerého majetku a už je nikdo nikdy neměl vidět. Děti si normálně vyzvedl v rámci střídavé péče, ale už je nevrátil.
Matka se nevzdala. Po dlouhé době a množství marných pokusů se konečně dostala až k nám. Únosce byl zatčen a děti umístěny do ruského pasťáku. Díky nesmírné vytrvalosti matky a úžasnému výkonu české konzulky v Moskvě byly před několika dny obě děti předány pracovníkům MZV.
V pátek ve 12 hodin v doprovodu maminky a dědečka přiletěly přes Baku do Prahy. Doma na ně čekaly všechny dárky, které nemohly dostat. K narozeninám, k Mikuláši, a dokonce prý ani neodstrojili vánoční stromeček. V Rusku děti strávily deset měsíců. Na letišti jsme řvali všichni.
Děkuju kolegovi z vlády, ministrovi Aleši Juchelkovi, že je se mnou jel přivítat a nabídl jim všem následnou odbornou i sociální pomoc.
Občas se dějí i zázraky.
Mgr. Petr Macinka
