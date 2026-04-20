Ministr Macinka: Občas se dějí i zázraky

20.04.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úspěšné záchraně unesených dětí

Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Macinka

Mám obrovskou radost! V posledních týdnech jsme na ministerstvu řešili komplikovaný konzulární případ. Otec po rozvodu se svojí manželkou unesl jejich dvě malé děti a odletěl s nimi do Ruska. Předtím se nejspíš zbavil veškerého majetku a už je nikdo nikdy neměl vidět. Děti si normálně vyzvedl v rámci střídavé péče, ale už je nevrátil.

Matka se nevzdala. Po dlouhé době a množství marných pokusů se konečně dostala až k nám. Únosce byl zatčen a děti umístěny do ruského pasťáku. Díky nesmírné vytrvalosti matky a úžasnému výkonu české konzulky v Moskvě byly před několika dny obě děti předány pracovníkům MZV.

V pátek ve 12 hodin v doprovodu maminky a dědečka přiletěly přes Baku do Prahy. Doma na ně čekaly všechny dárky, které nemohly dostat. K narozeninám, k Mikuláši, a dokonce prý ani neodstrojili vánoční stromeček. V Rusku děti strávily deset měsíců. Na letišti jsme řvali všichni.

Děkuju kolegovi z vlády, ministrovi Aleši Juchelkovi, že je se mnou jel přivítat a nabídl jim všem následnou odbornou i sociální pomoc.

Občas se dějí i zázraky.

Mgr. Petr Macinka

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Napětí mezi Íránem, USA a Izraelem se v posledních dnech proměnilo v otevřený ozbrojený konflikt.