Soud s Macinkou. A ne ten Ústavní. Hnutí žaluje, chvilkaři roztleskávají

24.06.2026 21:30 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Hnutí DUHA podalo žalobu na ministra zahraničních věcí Petra Macinku (Motoristé) a vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) kvůli označení hnutí za „teroristické“. Hnutí se snaží o nastavení hranice, kterou by politici neměli překračovat.

Soud s Macinkou. A ne ten Ústavní. Hnutí žaluje, chvilkaři roztleskávají
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Podle vyjádření Hnutí DUHA na jejich facebookovém profilu uplynula třicetidenní lhůta od zaslání předžalobní výzvy na veřejnou omluvu, a to bez odpovědi.

„Podání žaloby vnímáme jako povinnost. Nemůžeme dopustit, aby se rétorika, kterou tito politici používají, stala normou,“ uvádí Hnutí DUHA, které označení svého hnutí coby „teroristické“ organizace z úst ministra zahraničí vnímá jako „závažný zásah“ do své pověsti.

Hnutí se také vymezuje vůči údajně lživým tvrzením Filipa Turka. Hnutí DUHA příkladem uvádí Turkovy výroky o „parazitech“ a „deratizaci“.

„Veřejné označování a napadání občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a lidmi, kteří se snaží zapojovat do veřejného dění,“ uvedla ředitelka Hnutí DUHA Zuzana Szabó Lenhartová.

Cílem žaloby je dle slov ředitelky jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zároveň zabránit tomu, aby se podobné přístupy staly běžnou praxí.

Žalobu na ministra zahraničí a vládního zmocněnce považuje za správný krok také iniciativa Milion chvilek pro demokracii.

„Není přijatelné, aby vládní politici označovali neziskové organizace, které jim bez racionálního důvodu nesedí, za teroristické,“ uvedla iniciativa.

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Článek obsahuje štítky

Hnutí DUHA , žaloba , Turek , motoristé , Macinka

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Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dřív prezidenti na summit NATO jezdili

A byli to i prezidenti z jiného tábora než vládního. V čem je to teď jiné? A o čem se tam vlastně rozhoduje a rozhoduje se tam o něčem, jakože by prezident mohl třeba svou účastí rozhodnout o něčem, co vláda nechce?

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