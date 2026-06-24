Soud s Macinkou. A ne ten Ústavní. Hnutí žaluje, chvilkaři roztleskávají

Podle vyjádření Hnutí DUHA na jejich facebookovém profilu uplynula třicetidenní lhůta od zaslání předžalobní výzvy na veřejnou omluvu, a to bez odpovědi.
„Podání žaloby vnímáme jako povinnost. Nemůžeme dopustit, aby se rétorika, kterou tito politici používají, stala normou,“ uvádí Hnutí DUHA, které označení svého hnutí coby „teroristické“ organizace z úst ministra zahraničí vnímá jako „závažný zásah“ do své pověsti.
Hnutí se také vymezuje vůči údajně lživým tvrzením Filipa Turka. Hnutí DUHA příkladem uvádí Turkovy výroky o „parazitech“ a „deratizaci“.
„Veřejné označování a napadání občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a lidmi, kteří se snaží zapojovat do veřejného dění,“ uvedla ředitelka Hnutí DUHA Zuzana Szabó Lenhartová.
Cílem žaloby je dle slov ředitelky jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zároveň zabránit tomu, aby se podobné přístupy staly běžnou praxí.
Žalobu na ministra zahraničí a vládního zmocněnce považuje za správný krok také iniciativa Milion chvilek pro demokracii.
„Není přijatelné, aby vládní politici označovali neziskové organizace, které jim bez racionálního důvodu nesedí, za teroristické,“ uvedla iniciativa.
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