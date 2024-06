Ministr Rakušan: Byl to rychlý zásah. Řeší se napojení na zahraničí

Děkuji. Já už budu rychlý a opravdu se nejdu k téhle věci hádat. Chtěl jsem říct jenom dvě věci, které to dávají do toho časového kontextu, jednu z nich zmínil pan premiér a já jsem tak hovořil i s médii celý víkend. Není to mimořádná Bezpečnostní rada státu, byla řádně svolána. Víte, že se koná v nějakých pravidelných cyklech a využili jsme toho, že se koná, abychom samozřejmě informovali o aktuálním dění. Vždycky má Bezpečnostní rada státu vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace na svém pořadu, ať se cokoliv děje, nebo neděje, a logicky ve chvíli, když máme takový případ v České republice, tak Bezpečnostní rada státu začala aktuálním děním v oblasti bezpečnosti a bavili jsme se o tomto případu. Jenom prosím, říkáme v jedné větě, že se nenavážíme do policie, do její práce, do bezpečnostních služeb a podobně, tak ani nezpochybňujme prosím jejich ranní výrok na dopoledním bezpečnostním výboru ve čtvrtek. Ve čtvrtek k té věci došlo, primární ohledání místa svědčilo spíše o tom, že se jedná o nějaký pokus vandala, protože ta profesionalita provedení žádná velká na tom místě nebyla. Začaly se ovšem vyhodnocovat během toho dne kamerové záznamy, bylo vidět, kdo se tam pohyboval, rozjela se ta běžná policejní práce. A nikoliv ve čtvrtek, ale v pátek se začínají spojovat ty nejdůležitější informace a vzniká tady jiné podezření než to, že to byl žhářský útok, který prostě byl spáchán někým, a takových útoků v uvozovkách je řada a drtivá většina z nich jsou prostě nějací lidé, kteří z nějakého účelu, chuti něco ničit, zapálit, se k něčemu takovému dostanou. Tady během pátku ty informace nabíhaly v jiném gardu, v té chvíli policie žádá i veřejnost o to, aby jim pomohla najít danou osobu. To se naštěstí daří. Osoba, ten člověk je zatčen a až v sobotu večer policie po spolupráci se službami vyhodnocuje tu situaci jako rizikovou s přesahem na třeba i nějaké potenciální zahraniční vlivy, a policie přichází s preventivními opatřeními. Takže to přece nebylo tak, že máme ve čtvrtek ráno nějaký požár vlastně ani nedokonaný, u těch autobusů nedošlo až k takovým škodám, povedlo se uhasit, nebylo to zaplať Pán Bůh nic fatálního, byť mohlo být. Policie prověřuje a za nějaký den a půl dochází ke zjištění, že ta situace je vážnější.

Já si myslím, že to je velká rychlost, že to je úspěšná práce spojená ještě s tím, že je ten pachatel zatčen, ale nevyčítejme, neříkejme v jedné větě nic nevyčítáme policii a službám a ve druhé větě jim vyčítáme, že pár hodin po útoku ve čtvrtek nebyli schopni podat žádnou informaci. Ty informace v té době neměl nikdo, samotní policisté si je dávali dohromady a ověřovali si s našimi službami, zda tady reálně nějaké riziko je. A potom, že ty informace byly plastické opravdu až v pondělí, tak v sobotu je zatčen pachatel, celou neděli je pachatel vyslýchán - celou neděli je vyslýchán, a v pondělí může dát policie a služby nějaké lepší a plastičtější informace. Byl to rychlý, normální postup, ale ve čtvrtek ráno nikdo žádné informace o podezření, že by to bylo nějaké napojení na Rusko a podobně, neměl, takže je nemohl nikdo ani poskytnout bezpečnostnímu výboru.

