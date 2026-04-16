Ministr Šťastný: Naše vláda funguje efektivně, perfektně. A to vám vadí

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, milí občané, dostal jsem dnes možnost na základě dohody Poslanecké sněmovny vystoupit dříve, než vystupuji obvykle z pozice ministra pro sport, prevenci a zdraví, a to i jako předseda poslaneckého klubu Motoristů, dovolte mi proto ty dva projevy spojit, abych byl efektivnější a neblokoval Sněmovnu více než je to nutné. Ono vůbec, jestliže opozice svolala tuto mimořádnou schůzi, kdy hodina jednání Poslanecké sněmovny podle všech dostupných údajů stojí 150 000 korun, čili 4 miliony korun jeden den, a zástupců opozice je tady, jestli dobře počítám, a to si neměním brýle z blízka na dálku, 6 nebo 7 z 92, tak to hovoří také za něco. Vy svoláte schůzi a mimořádnou schůzi, blokujete řádné projednání všech ostatních zákonů, zdržujete chod Poslanecké sněmovny snahou o odpovědi na otázky, které již byly dávno zodpovězeny nebo jsou zodpovídány v průběhu projednávání konkrétních legislativních opatření, a pak se vlastně ani toho nezúčastníte. Dávám na zvážení pracovní skupině, která se zabývá prací Poslanecké sněmovny, zda navrhovatel mimořádné schůze by napříště neměl být zastoupen v nějakém procentu poslanců a poslankyň, například když ne 80 procent, tak třeba 50 procent, jinak ta schůze že se přeruší, podobně jako je v případě žádosti o důvěru či nedůvěru vládě, kdy se předpokládá v případě žádosti o důvěru vládě účast jednotlivých ministrů, jinak podle jednacího řádu ta schůze nepokračuje. V tomto ohledu si myslím, že je to chyba. Značí to, že dochází k devalvaci jednotlivých vašich názorů, postojů, a já jsem opravdu i z úvodního projevu navrhovatele, pana předsedy Kupky, čekal víc, jak odůvodní tuto schůzi.
Jinak já se domnívám, vážený pane předsedo Kupko, předsedo Hřibe i předsedo Rakušane, prostřednictvím pana předsedajícího schůze, já jsem přesvědčený, že vás musí jímat noční noční děsy – a skutečně nemyslím tím, prostřednictvím předsedajícího, noční děsy, ale autonomně, poněvadž vy stavíte celou tu kritiku naší vlády, respektive Motoristů, za které teď tady hovořím, jako fakticky snahu přání otce myšlenky, že ta koalice nebude fungovat. Ale není tomu tak, prostě naše koalice, naše vláda funguje efektivně, perfektně, my jsme schopni se domlouvat, my pracujeme od časného rána do pozdních večerních hodin, hovoříme o všech těch problémech, diskutujeme navzájem uvnitř koaličních rad i mezi poslanci a poslankyněmi a ta vláda je efektivní.
Toto vám vadí, vy jste očekávali nejednotu, očekávali jste jako opozice – a zřejmě i média, protože často dostáváme nejrůznější dotazy, které se snaží toto vyprovokovat – očekávali jste nějaké střety, očekávali jste neshody... a ony se nedostavují a ony se ani nedostaví. Hovoříte často o tom směrem k Motoristům, že máme někoho ohlídat, protože jsme takovýto claim měli na našich předvolebních billboardech. Ale my v tuto chvíli jediné, co hlídáme a budeme hlídat, je, abychom splnili programové prohlášení vlády, protože do programového prohlášení vlády Motoristé dokázali promítnout naprostou většinu svého volebního programu, a programové prohlášení je to, co my plníme. Ano, v pořadu této schůze a pan předseda Kupka o tom hovořil, je i třeba bod zdražování cen pohonných hmot, respektive regulace cen pohonných hmot, a upozorňoval na to, že není v souladu s pravicovou politikou, a divil se, jak je možné, že Motoristé mohli odsouhlasit to, že došlo k takovému takovému opatření.
Ale já chci připomenout například Winstona Churchilla, který byl nepochybně významným pravicovým politikem světové historie a který za válečného stavu také byl přinucen přistoupit k opatření zastropování a regulace cen pohonných hmot. A skutečně to krátkodobé, nouzové, nutné opatření, aby naši občané byli schopni zvládnout ty výkyvy cen pohonných hmot, které jsou dány lokální válkou, lokální válkou v Perském zálivu, tak skutečně to je opatření, které je časově ohraničené, které je jasně stanovené, které má jasné odůvodnění a které je nouzové, které není plošné opatření navěky, ale které se snaží zachránit český průmysl, české podnikatele, ochránit je pomoci jim zabránit navyšování všech souvisejících cen s dopravou a tak dále. A je to opatření, které funguje, my všichni si přejeme, že brzy skončí, protože samozřejmě si uvědomujeme, že zastropování cen pohonných hmot je regulací trhů, která logicky nespadá mezi klasické prvky pravicové politiky, ale my si uvědomujeme, že to je nouzové opatření, které reaguje na válku a bez nějž by došlo k velkým hospodářským škodám.
V programu schůze hovoříte i o médiích. O tomto bude nepochybně obšírně hovořit náš ministr kultury Klempíř, ale mně dovolte z pozice zástupce poslaneckého klubu Motoristů zdůraznit, že my naprosto jasně trváme na nezávislosti veřejnoprávních médií. Ten zákon, tak jak byl předložen, tak obsahuje řadu takových parametrů, které zabraňují této věci. Já chci připomenout například skutečnost, že jednotlivé mediální rady, Rada České televize i Rada Českého rozhlasu, přechází plynule, stejně tak jako managementy obou těch organizací, v rámci změny té legislativy nadále, to znamená, nedojde k žádnému převolování těch rad ani výměně managementu, pokud se ty rady nebo ten management samy na tom neshodnou. Takže v tomto ohledu je to naprosto jasné. My jasně hovoříme o tom, že chceme změnit jedinou věc, byť Motoristé neměli tuto věc jako prioritu a neměli neměli jsme otázku poplatků, mediálních poplatků v našem programu, tak ctíme programové prohlášení vlády, pod které jsme se prostřednictvím koaliční smlouvy všichni, naši poslanci a poslankyně, podepsali a my ctíme to, že v programovém prohlášení vlády je, že nahradíme televizní a rozhlasové poplatky platbou ze státního rozpočtu, a náš ministr Motoristů tento úkol splnil.
Zákon předložil dokonce o dva a půl měsíce dříve, než mu ukládal legislativní plán, ke kterému se sám přihlásil. Nyní ten zákon standardním způsobem půjde do mezirezortního připomínkového řízení, včetně České televize a Českého rozhlasu, následně do vlády a této Poslanecké sněmovny. Budeme mít řadu řadu příležitostí, jak o tom hovořit. Já se nedomnívám, že mimořádná schůze Sněmovny k této věci před zahájením projednávání tohoto zákona a v době, kdy probíhá standardní mezirezortní řízení, čili standardní legislativní proces, je vhodným nástrojem opozice, jak o této věci diskutovat.
Ze své zkušenosti chci říci pouze jedinou věc. Byli jste to vy, byla to vaše předchozí vláda Petra Fialy, která zvýšila televizní poplatky ze 135 korun na 150 korun. Byli jste to vy, kteří jste zvýšili rozhlasový poplatek ze 45 na 55 korun. K 1. květnu 2025 tento zákon nabyl platnosti a vy dnes tady tímto způsobem tu věc obhajujete úplně z opačné strany.
Já sám, který jsem pracoval dlouhá léta s nemocnými, s dlouhodobě nemocnými, se seniory... Tak vám nevadilo, že senioři v domovech důchodců musí platit za poplatky, i když třeba na tu televizi nevidí? Vám nevadilo, že lidé stiženi demencí, Alzheimerovou chorobou, pro které je možná ten zvuk z televize něco, co jim pomáhá přežít, přečkat den, že musí platit televizní poplatky v zařízeních sociálních služeb? Vám nevadilo, že ve zdravotnických zařízeních, v nemocnicích, když je člověk hospitalizován, tak ta zařízení musí platit poplatky?
Vám nevadilo, že dnes platí nezaopatřené děti, studenti do 26 let, kteří žijí sami a tak dále, kteří si potřebují brigádou mnohdy (?přivydělat), protože třeba jejich rodinné podmínky to neumožňují, že platí z každého přístroje? To znamená, že i z mobilního přístroje, kde se opravdu nemají čas dívat na Českou televizi nebo Český rozhlas, ale potřebují si najít něco do školy, z toho platí televizní a rozhlasové poplatky.
To všechno jste vy nechali takto běžet a teď vám vadí, že naše vláda na základě dohody a programového prohlášení se rozhodla tyto nespravedlnosti napravit, a to tím, že prostě převede ten systém pod státní rozpočet. To znamená tak, aby byl placen z daní nás všech, zejména tedy produktivních občanů.
Teď nehovořím ani o firmách. Kdy jste nechali firmy do 25 zaměstnanců, čili každého krejčího, holiče, řezníka, pekaře, živnostníka, taxikáře, aby se přihlašoval jako živnostník k těmto poplatkům, i když je třeba neplatí, a musel administrativně tuto věc zpracovávat.
To jsou všechno věci, které nám se nelíbí, které chceme změnit. To je hlavní důvod, proč jsme přistoupili politicky k tomuto návrhu a k tomuto řešení, o kterém ministr Oto Klempíř bude dnes ještě obsáhle mluvit. Čili, není to proto, abychom kontrolovali Českou televizi, Český rozhlas, není to proto, abychom omezovali televizi nebo média veřejné služby, abychom nějakým způsobem zasahovali do jejich nezávislosti.
Ale to samozřejmě nic nemění na tom – a hovořil o tom i předseda vlády Andrej Babiš – že je potřeba, abychom věděli, jakým způsobem se hospodaří v těch institucích. Nejsou k dispozici úplně všechny údaje, které si myslím, že by veřejnost i politická reprezentace měly a mohly mít. V tomto ohledu si myslím, že toto je výborná příležitost, jak se této věci postavit a diskutovat o ní.
O těch dvou zbylých otázkách, čili bezpečnostní situaci a střetu zájmů hovořit nebudu, protože o tom jsme také už hovořili na půdě této Sněmovny i jinde opakovaně. V tomto ohledu si myslím, že žádný nový podnět ani politické stanovisko bych nepřinesl.
Nyní mi dovolte jen stručně využít prostor jako ministr pro sport, prevenci a zdraví k tomu, abych seznámil vás i veřejnost prostřednictvím této schůze o tom, jakým způsobem se nám daří za uplynulé čtyři měsíce řešit otázku českého sportu, financování českého sportu a vůbec dostupnosti sportu a pohybových aktivit v České republice.
My jsme už na začátku říkali, že nepojímáme sport a nechceme pojímat sport a pohybové aktivity jako čistě izolovanou záležitost. Řekli jsme si, že chceme současně s touto agendou spojit otázku primární prevence. Pan premiér Babiš tady hovořil ve svém úvodním projevu o preventivních opatřeních v oblasti zdravotnictví, o prevenci civilizačních onemocnění, mezi které patří samozřejmě diabetes, kardiovaskulární onemocnění a patří sem samozřejmě i onkologická onemocnění.
Ale co patří vlastně do agendy ministra pro sport, prevenci a zdraví, je určitě to, abychom se pokusili prodloužit průměrný věk dožití ve zdraví v České republice. Ten je až o šest let nižší, než je ve většině západoevropských zemí. Zároveň to znamená, že člověk v České republice stráví v průměru 14 let života ve zhoršeném zdraví.
My děláme věci, které jsou datově měřitelné. Všeobecně se používají jednotlivé ukazatele a z nich je jasné, že investice do sportu v České republice podle například známé studie Deloitte mají návratnost 1:2,4. V Británii podle nejnovějších studií je to 4,38 libry na každou jednu investovanou libru do komunitního sportu a fyzické aktivity. Holandsko má spočítáno, že každé 1 euro investované do sportu a pohybu generuje až 3 eura společenské hodnoty.
My víme, že 70 procent ekonomického přínosu tvoří lepší produktivita práce spojená s vyšším věkem dožití ve zdraví. Z dostupných dat také vyplývá, že komunitní sport prokazatelně snižuje výskyt chronických onemocnění, tedy již zmíněných kardiovaskulárních onemocnění, diabetu či obezity, zvyšuje produktivitu a pracovní výkonnost, snižuje nemocnost a čerpání zdravotních služeb, prodlužuje aktivní pracovní život, zlepšuje duševní zdraví a snižuje náklady na psychickou péči.
V tomto ohledu i my postupujeme a některé naše aktivity jsou možná dlouhodobé. To znamená, jejich efekt bude známý možná na konci tohoto volebního období, možná přesahuje délku tohoto volebního období. Některé aktivity jsou viditelné už teď a jsou předmětem i ze strany vás opozice, která navrhla konání této schůze, často karikovány.
Ano, zaznamenali jsme, že naše kampaň Chůze do schodů, která je zaměřena na to, že ve veřejných budovách vystavujeme cedulky a snažíme se i prostřednictvím sociálních sítí a masmédií vysvětlovat veřejnosti, že pokud vám to zdravotní stav dovolí, tak je pro vás zdravotně výhodnější vyjít nějaké to patro pěšky, místo jet výtahem. Anebo v nějakém případě teď v dubnu, kdy jsme se zúčastnili nejenom my, ale celá Sněmovna tady a řada dalších institucí, skvělé aktivity jedné z neziskových organizací 10 000 kroků, tak se snažíme dosáhnout toho přínosu.
Ale ono skutečně se děje to, že ta cedulka, kterou někdy potkáváte na tom schodišti u toho výtahu, tak řeknu vám, jaký je náklad na tu kampaň. Náklad na tu kampaň 2,50 koruny na jednu tu cedulku. To je přesně průměrná cena zkopírování jedné stránky A4 na kopírce nebo vytisknutí v tiskárně. A teď porovnejme s významem, s dopadem a porovnejme to s desítkami a stovkami milionů korun, které předchozí vláda investovala do – já jsem použil slovo investovala, lépe bych měl říct slovo utrácela – za nejrůznější preventivní kampaně, které si ani nepamatujeme. A vidíte tady 2,50 koruny do jednoho papíru někde u výtahu nebo schodiště je skutečně malinkatý zlomek, který ale dosáhl toho, že veřejnost tuto věc vnímá a veřejnost nějakým způsobem se zkouší zamýšlet nad tím, jestli to nemá pro zdraví člověka jako pohyb a fyzická aktivita nějaký význam. A děláme to bez toho, aniž bychom někoho k něčemu nutili nebo někomu něco zakazovali, přikazovali nebo dokonce abychom za tyto věci vydávali horentní sumy.
Co se týče naší činnosti v oblasti investic do sportu, tak mi na závěr dovolte, abych ty tři měsíce shrnul výčtem toho, co se nám daří co se nám podařilo kam jsme připraveni poslat peníze, jaké aktivity samozřejmě podporujeme a budeme podporovat a jak tato vláda vlastně přispívá ke zlepšení fyzické aktivity každého z nás.
Částka 8,26 miliardy korun byla schválena ze státního rozpočtu pro sport pro rok 2026. Dobře víte, že ta částka nebyla žádným způsobem snížena oproti návrhu předchozí vlády. Naopak po předchozích vládách ještě zbylo 1,46 miliardy korun nevyčerpaných závazků z minulých let. A my se opravdu vyvarujeme toho, aby se taková situace opakovala.
Činím takové kroky, aby veškeré peníze, které byly ze strany státního rozpočtu alokovány do sportu, tak byly v letošním roce efektivně využity do poslední koruny, aby se nedělo to, že se převádí nevyčerpané peníze do dalšího roku bez nějakého jasného důvodu zejména tím, že jsou vypisovány programy, které pak nedokáže někdo vyhodnotit nebo vlastně nedokáže je vůbec realizovat a vyplatit.
To je také důvod ten, že zatímco v minulosti to byly desítky sportovišť, které se podařilo ročně zrekonstruovat nebo nově vystavět. Tak já už teď mohu garantovat a jsou to první projekty, které jsou v těch investičních výzvách vypláceny a budou vypláceny v nejbližších dnech, kdy to bude násobně více projektů, které které přijdou do krajů, měst a obcí. My předpokládáme, že letos se podaří prostřednictvím Národní sportovní agentury zrekonstruovat či nově vybudovat více než 200 – opakuji, 200 – sportovišť po celé České republice. To je číslo, které Česká republika nezná, které v minulosti takto neprobíhalo.
Co ještě chci říci? Já skutečně velmi dbám na to, aby prostředky byly investovány naprosto transparentně. A jelikož po předchozím vedení Národní sportovní agentury samozřejmě zůstaly některé otazníky v nastavení některých alokací, tak my děláme všechno pro to, aby v řadě těch výzev skutečně byli uspokojeni všichni žadatelé – všichni žadatelé, kteří se přihlásili, kteří podali přihlášky do dotačního řízení, abychom nemuseli být konfrontováni s nějakým historickým nastavením těch programů a hodnocením tak, že někdo takovou podporu dostane a někdo ji nedostane.
Samozřejmě pro budoucnost děláme všechno pro to, aby ty jednotlivé programy byly nastaveny tak, aby bylo možné... Za prvé, aby to bylo velmi jednoduché pro žadatele a aby bylo možné jednotlivé programy vyhodnocovat skutečně transparentně a bez sebemenšího smítka pochybností.
Hovořil tady kolega, můj předřečník Radim Fiala o stavebním zákonu. Já chci říci, že pro oblast sportu ten komplexní pozměňovací návrh, který tady bude, pokud nám opozice nezablokuje opět chod Sněmovny, jako je to na běžném denním pořádku, velmi brzo projednáván. A chci tady zdůraznit, že pro výstavbu a rekonstrukci sportovišť v České republice dojde k významné změně z hlediska povolování staveb. Do drobných staveb ve volném režimu, to je tedy bez potřeby povolení Stavebního úřadu, se doplní venkovní sportovní hřiště, venkovní dětská hřiště a zařízení do 300 metrů čtverečních. To znamená do 300 metrů čtverečních rekonstrukce a nové výstavby budou zcela bez potřeby povolení Stavebního úřadu. A ve velmi zjednodušeném, v jednoduchém, zrychleném režimu, kdy dochází k povolení do 30 dnů – do 30 dnů – budou zařazeny sportovní stavby do 3 000 metrů čtverečních včetně staveb zázemí těch sportovišť, to znamená toalety, sprchy, šatny do 300 metrů a výšky 7 metrů čtverečních. To je revoluční změna.
Dobře všichni víme, jak vypadá multifunkční hřiště nebo malé sportoviště. To jsou všechno sportoviště o velikosti 40 metrů na 10 metrů nebo menší. Jsou to hřiště na malý fotbal. Jsou to multifunkční hřiště u škol ve městech a obcích. A zatímco dnes ta situace, dnes ty podmínky povolování byly velice složité a mnohdy komplikovaly zahájení výstavby celé roky, tak dnes po schválení stavebního zákona, který tato vláda předložila, bude tato věc do 30 dnů hotová a stavebníci budou moci stavět.
Mohl bych hovořit ještě dlouho. Je toho více. Máme velmi brzy připraveny některé další legislativní změny v oblasti zákona o podpoře sportu, který věříme, že na této schůzi přijde na pořad, které se týkají podpory zasloužilých olympioniků, které se týkají rozšíření sportovní činnosti a možnosti financování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních a řada důležitých věcí, ale to si ponechám na ten konkrétní bod.
V tuto chvíli vám poděkuji za vaši pozornost. (Potlesk z lavic Motoristů.)
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
