Ministr Válek: Argument dalším referendem je naprosto mimo

I když se naše názory ve vládě různí, euro je součástí naší budoucnosti a já i celá TOP 09 jsme jednoznačně pro jeho přijetí. Až ho přijmeme, budeme se sami sebe ptát: „Sakra, proč jsme to neudělali už dávno?“

Pro Českou republiku je přijetí eura ekonomicky i politicky výhodné. V momentě, kdy budeme plnit Maastrichtská kritéria, tak není na co čekat. První krok, tedy prosazení konsolidačního balíčku směřujícího ke stabilizaci veřejných financí, už máme za sebou. Dalším by měl být vstup do ERM II a po splnění všech podmínek i samotný vstup do eurozóny. Chtěl bych, aby to bylo do roku 2030.

Ve vládě i ve Sněmovně podpořím všechny kroky, které povedou k jeho zavedení v co nejbližším termínu. K přijetí eura jsme se zavázali při vstupu do EU, který byl odsouhlasen i drtivou většinou voličů v celonárodním referendu. Proto je argument dalším referendem naprosto mimo.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády

