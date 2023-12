Ministr Válek: Mou ambicí je dotáhnout klíčové reformy

reklama

V těchto dnech to jsou dva roky, co jsem byl jmenován ministrem zdravotnictví. Bylo to náročných 24 měsíců. Píšu to i s vědomím toho, že jsem věděl, do čeho jdu a jaká je průměrná “životnost” ministra nebo ministryně mého ministerstva.

Těch za posledních třicet let bylo dvacet tři. Někteří ztratili podporu, jiní energii, a moji předchůdci z minulé vlády pak pro změnu "kontakt s hnutím", což se standardně dozvídali z médií svého šéfa. V naší vládě ale fungujeme jinak.

Mou ambicí je v druhém poločase mandátu dotáhnout klíčové reformy. V následujících měsících předložím zákony, které jsme dlouho připravovali. Elektronizace zdravotnictví, reforma ochrany veřejného zdraví a zákony o veřejném zdravotním pojištění a o zdravotních službách.

Za sebou už máme schválení zákona o léčivech či přelom v podobě automatické valorizace plateb za státní pojištěnce a zrušení řady byrokratických nesmyslů pro občany, lékaře, zaměstnavatele i poskytovatele zdravotních služeb.

Mnohé se povedlo, mnohé šlo nepochybné udělat lépe. Jsem ale přesvědčen, že dotáhneme naše reformní kroky a občanům se z naší práce budu moci zodpovídat s čistým svědomím a jasnými výsledky.

