Ministr Válek: Zákon o kompenzacích spojených s covidem. Potřebujeme ho

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji ctěnému Senátu předložit návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie covid-19 v roce 2022, tedy jedná se o zákon, který se týká uplynulého roku. A pokud tento zákon uznáte hodný schválení a bude podepsán prezidentem, tak mi pak umožní vydat něco, co se jmenuje kompenzační vyhláška. Já to zkusím stručně vysvětlit. Obecně předchozí vlády každý rok tento zákon přijímaly proto, aby měly nástroj, kdy by se ukázalo, že je nutné kompenzovat výdaje spojené s covidem tak, aby mohly pomocí kompenzační vyhlášky tyto výdaje kompenzovat. Je to jakási pojistka.

Problém je, že o tom, jestli případné náklady bude nutné kompenzovat, o tom budu mít přesné informace vždy až na konci prvního pololetí, kdy je vyhodnocení hospodaření zdravotnických pojišťoven a zdravotních zařízení. A byť ze současných dat se nezdá, že by toto riziko hrozilo, byť ze současných dat se nezdá, že by první tři měsíce, respektive první dva měsíce roku 2022, kdy tady ještě byl v plné síle omikron, nějakým způsobem zásadně ovlivnily hospodaření ve smyslu snížení počtu originálních rodných čísel a těch parametrů, které mnozí z vás znají, tak přesto je nutno podle mého názoru mít kompenzační zákon a být potenciálně připraven na riziko, že by bylo nutné tyto výdaje kompenzovat a mít možnost vydat kompenzační vyhlášku. Pokud by takováhle kompenzační vyhláška byla nutná, tak stejně, jak jsem informoval poslankyně a poslance, i vás budu informovat předem, že bude vydána, cestou zdravotního výboru, to zaprvé. A zadruhé rozhodně neplánuji, že by případná potenciální kompenzační vyhláška nějakým způsobem měla zásadně zasáhnout do hospodaření zdravotních pojišťoven, protože si nemůžeme dovolit uvrhnout zdravotní pojišťovny do negativního hospodaření. A to ani za cenu nějakých kompenzací. Přesto velmi prosím o vaše pozitivní vyjádření stran kompenzačního zákona a jeho schválení proto, abych byl připraven na případné řešení situace, kdyby nastala. Je to opravdu preventivní zákon.

Děkuji mnohokrát.

