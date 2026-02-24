Vesecká (Motoristé): Plýtvání časem i penězi daňových poplatníků

Mohu upřímně říci, že se nemohu dočkat, až se nám podaří schválit změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Slibuji si od ní zrychlení a zefektivnění zasedání schůze.
Skutečně nepovažuji za efektivní čtyři hodiny schvalovat program jednání, poslouchat stále opakující se faktické poznámky, které nejsou ničím jiným než sledem bezvýznamně na sebe navazujících nekonečných poznámek… K věcné debatě má sloužit rozprava.
Jsem v Poslanecké sněmovně teprve krátce, ale již za tak krátkou dobu jsem zaznamenala, že přednostní práva a faktické poznámky jsou často zneužívány nikoliv k věcné debatě, ale k osobním útokům a destruktivním reakcím na předřečníky.
Považuji to nejen za plýtvání časem poslanců, ale zejména za plýtvání penězi daňových poplatníků!
