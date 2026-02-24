Konzervativní strana: Zhoubný odkaz „Vítězného února"

25.02.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Prohlášení k únorovému výročí

Konzervativní strana: Zhoubný odkaz „Vítězného února"
Foto: Redakce
Popisek: Logo Konzervativní strany

Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i dnes, tedy po uplynutí 78 let. Doba po r. 1989 přinesla mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody; v první řadě v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, svědomí, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... Ty byly základem obnovení politické plurality, vzkříšení občanské společnosti, možnosti cestovat. Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, jež EU prosazuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

68%
20%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 5179 lidí

Únorový bolševický puč nespadl z nebe. Byl výslednicí politiky, jejíž kořeny sahají ke Smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik podepsané 12. prosince 1943. Následoval Košický vládní program, první znárodňování, uplatnění principu kolektivní viny v případě sudetských Němců, zákaz konzervativních politických stran... zkrátka politika Národní fronty, kde jasný prim hrála KSČ, noty byly napsány v Moskvě a v Praze je rozdávali sovětští poradci.

Pro podobnou cestu, kterou jsme si vybrali my v r. 1989, se rozhodla Ukrajina. Nejpozději v r. 2014 se ukázalo, že Kreml nehodlá respektovat autonomní zahraniční politiku svého souseda. Vojenská intervence Ruské federace (dále jen Rusko) na Ukrajině nezačala před čtyřmi roky v únoru 2022 - od toho okamžiku Moskva svoji agresi „pouze" podstatně rozšířila. Je nezbytné i užitečné opakovat to zásadní: Ukrajina se vzdala po rozpadu SSSR jaderného arzenálu ve prospěch Ruska výměnou za garanci územní celistvosti v hranicích, které byly v r. 1994 platné a všemi zainteresovanými stranami uznané. To bylo stvrzeno Budapešťským memorandem. Jisté však je, že kdyby se Ukrajina svých jaderných zbraní nevzdala, nikdy by nebyla takto napadena.

Události posledních týdnů ve vnitrostátní politice pak přinesly opět úvahy o tom, jak „vylepšit" Ústavu ČR. Konzervativní strana je dlouhodobě přesvědčena, že zdaleka nejrozumnějšími a prakticky jedinými skutečnými vylepšeními současného znění naší Ústavy by bylo odstranění některých v minulosti přijatých úprav - zářným příkladem je přímá volba presidenta, kterou navrhujeme zrušit.

Konzervativní strana letos uctí, spolu s Konfederací politických vězňů ČR, památku obětí komunistické diktatury ve středu 25. února v 16:30 hod., položením věnce u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík
předseda

Konzervativní strana

  • KONS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konzervativní strana: Omezení humanitární pomoci Ukrajině je hanbou ČR
Konzervativní strana: Íránský režim barbarsky tyranizuje obyvatelstvo
Kubalčík (KONS): Podmínkou jmenování ministrem má být bezpečnostní prověrka
Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

historie , KONS , výročí , TZ

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pociťujeme důsledky únorového převratu v roce 1948 negativně dodnes?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Podvody s dávkami

Vy fakt věříte tomu, že se u nás s dávkami nepodvádí? Že to nedělá řada občanů ČR? Že je nezneužívá? Spíš než komentovat, že se to děje, nemyslíte, že by bylo přínosnější, kdybyste přišel s tím, jak tomu zamezit? Víte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…