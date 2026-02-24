Železný hledal ukrajinskou vlajku na Sněmovně. Okamura řekl své

Novinář Jakub Železný se dnes na X zabýval tím, kde v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu visí ukrajinská vlajka. Povšiml si, že se vlajka nenachází na budově Poslanecké sněmovny.
„Dnes je Poslanecká sněmovna téměř jediným významným místem, kde nevisí oficiálně. Připomínám vám, Andreji Babiši, Martine Kupko, Víte Rakušane, Zdeňku Hřibe, Marku Výborný, Petře Macinko a Matěji Ondřeji Havle, že i vy jste Sněmovna! A 15 členů klubu, co tam tu vlajku nechce, věru není sněmovní většinou,“ uvedl Železný na sociální síti X.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) pak na X ozřejmil, že pouze plní svůj předvolební slib.
„Média dnes řeší, kdo a kde vyvěsil na státních budovách ukrajinskou vlajku. Jak už mnozí z vás víte, tak ani na Poslanecké sněmovně, ani na třech ministerstvech vedených SPD ukrajinská vlajka vyvěšena nebyla,“ oznámil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura prostřednictvím svého účtu na sociální síti X.
SPD má ve vládě tři ministerstva, všechna obsazená nestraníky nominovanými za SPD. Jedná se o ministerstvo obrany, které vede ministr Jaromír Zůna. Dále ministerstvo dopravy vedené Ivanem Bednárikem a ministerstvo zemědělství, v jehož čele stojí Martin Šebestyán.
Na sociálních sítích se na téma vyvěšení ukrajinské vlajky objevovaly smíšené reakce. Někteří uživatelé sítě děkovali Okamurovi za dodržení předvolebního slibu; další Okamurovi přislíbili, že shoří v pekle.
„Jste jediný, kdo drží předvolební slib! Děkujeme, pane předsedo!“ uvedl jeden z uživatelů.
„Děkujeme za Vás. Hlavně vydržet,“ dodal uživatel David.
„Správný postoj,“ souhlasil s Okamurou uživatel Vladimír.
„Shoříš v pekle,“ vzkázal Okamurovi uživatel Miroslav.
Jiný uživatel poznamenal, že SPD bude za chvíli mimo vládu. „Za chvilku vás vykopnou z vlády. Vy šašci. Koukejte toho Babiše poslouchat,“ doporučil Okamurovi.
„Srab zůstane srabem,“ přisadila si uživatelka Barbora.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.