Jde ještě někomu o tuto zemi? Veleba má starost

Dobrý den, vážení přátelé, dnes bude můj „Pohled“ trošku širší, než je obor zemědělství. Žil jsem v Praze dost dlouho v době šéfování Agrární komory (2005 – 2014) a jako senátor PČR (2012 - 2018), abych poznal oficiální i zákulisní život. Tehdy se tam normálnímu člověku z Moravy dalo žít, což nyní neplatí. To, co tam nyní je, tak je obtížně pochopitelné a řekl bych, že pro člověka, který se jenom nehoní za penězi, za slevami a různými benefity a má hlavu na přemýšlení, je dnešní doba deprimující. Negativním tendencím naší společnosti, kde hlavním kritériem jsou peníze, respektive možnost se k nim dostat, vévodí a udává směr hlavní město Praha a další města naší země ji kopírují a následují.
Společenská atmosféra v naší zemi není dobrá…
A jaké to jsou trendy? Tak především lidi neví, jestli vydrží v práci, zda o ni nepřijdou. Dále dnes a denně z médií čtou, slyší, vidí… monolog, jestli to ten ruský vůdce Putin spustí a vyrazí na nás. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že společenská atmosféra v naší zemi není dobrá a je třeba ji změnit. To vidím jako jeden z hlavních cílů nové vlády Andreje Babiše. Je tady velmi zvláštní situace. Premiér Andrej Babiš a jeho ANO dominují v průzkumech volebních preferencí, mají vysokou podporu po prvních měsících vlády. Poslední průzkum STEM Babišovi a jeho ANO přisoudil 32,2 % a za ním následují s téměř 20procentní procentní ztrátou STAN (13,5 % a ODS 13 %). Další TOP 09 ztrácí s výsledkem 3,4 % na ANO téměř 30 % a KDU-ČSL s preferencemi 2,4 % je na tom beznadějně. A pozor, nejnovější pondělní volební průzkum agentury Median dává ANO už 35,5 %!
Je tady situace, kdy Andrej Babiš se svým ANO dominuje a lidé, voliči, do něho vkládají naděje a věří mu, protože cítí, že musí dělat i nepopulární opatření (například nový služební zákon) a jsou ochotni je tolerovat. Kdežto opozice, zejména ODS (Kupka) a KDU-ČSL - ČSL (Jurečka) každý krok vlády podrobuje nevybíravé kritice, ale tou premiéra spíše posilují. Je to opravdu zvláštní situace, která je u nás poprvé a kterou vystihl emeritní prezident Václav Klaus otázkou „jde někomu ještě o tuto zemi?“.
Pavel, Trump….. Bude to asi ještě zajímavé….
Kapitola sama o sobě je nyní „spor“ mezi vládou a prezidentem ohledně jeho cesty do Ankary. V politice se pohybuji opravdu dlouho a nic takového nepamatuji. A tak se zamýšlím – z jakého důvodu trvá tak, řekl bych až urputně, prezident Petr Pavel na své cestě na summit NATO? Že mu to stálo až za to podat kompetenční žalobu? Uvědomuje si důsledky svého jednání? Vnímá to obrovské rozdělení společnosti a vnímá to, jak mnozí lidé po onom až „zázračně“ rychlém předběžném opatření začali nahlížet na Ústavní soud? Jsem opravdu velmi zvědavý, co se v Ankaře odehraje. Zda-li si nakonec Petr Pavel podá ruku s Donaldem Trumpem, na jehož adresu před časem použil slova jako „odpudivá lidská bytost“… No, bude to asi ještě zajímavé…..
Jan Veleba
Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019