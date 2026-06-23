Ministr Vojtěch: Energetické nápoje nejsou limonáda

23.06.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stanovení věkové hranice pro prodej energetických nápojů.

Ministr Vojtěch: Energetické nápoje nejsou limonáda
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Energetické nápoje nejsou limonáda. Jedna půllitrová plechovka může totiž obsahovat až 160 mg kofeinu. U některých dětí už to znamená překročení bezpečného denního množství.

Odborníci upozorňují na souvislost s horším spánkem, úzkostmi, problémy se soustředěním i dalšími zdravotními riziky. Přesto je dnes pravidelně pije téměř 70 000 českých dětí.

Státní zdravotní ústav říká jasně: energetické nápoje dětem nepřinášejí žádný benefit, pouze rizika.

Proto podporuji zavedení věkové hranice 16 let pro jejich prodej. Je to rozumný krok pro lepší ochranu zdraví našich dětí.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Teď se může stát cokoliv.“ Po žalobě Pavla na vládu
Polsko vs. Ukrajina. Situace je tak vážná, že vylezl i Porošenko
Výsměch poslanci STAN. Rajchl ho nachytal na Pavlovi
Pavel Foltán: Ústavní soud = strašák ve službách opozice?

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Vojtěch , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se stanovením věkové hranice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Grolich (KDU-ČSL): Kompetenční žaloba je chyba vlády

18:01 Grolich (KDU-ČSL): Kompetenční žaloba je chyba vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentem podané kompetenční žalobě.