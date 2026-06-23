Ministr Vojtěch: Energetické nápoje nejsou limonáda

Energetické nápoje nejsou limonáda. Jedna půllitrová plechovka může totiž obsahovat až 160 mg kofeinu. U některých dětí už to znamená překročení bezpečného denního množství.
Odborníci upozorňují na souvislost s horším spánkem, úzkostmi, problémy se soustředěním i dalšími zdravotními riziky. Přesto je dnes pravidelně pije téměř 70 000 českých dětí.
Státní zdravotní ústav říká jasně: energetické nápoje dětem nepřinášejí žádný benefit, pouze rizika.
Proto podporuji zavedení věkové hranice 16 let pro jejich prodej. Je to rozumný krok pro lepší ochranu zdraví našich dětí.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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