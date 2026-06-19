Ministr Vojtěch: Alkohol zůstává nejdražší závislostí v ČR

Nová data VZP ČR potvrzují, že alkohol zůstává nejdražší závislostí v České republice. V roce 2025 vydala VZP CˇR na léčbu závislostí rekordních 1,65 miliardy korun. Víc než miliarda připadla na poruchy související s alkoholem.
Zvlášť alarmující je vývoj mezi mladými lidmi. Za posledních deset let se počet nezletilých pacientů léčených kvůli problémům s alkoholem téměř zdvojnásobil. Odborníci zároveň upozorňují na rostoucí riziko kombinování alkoholu s dalšími návykovými látkami.
Tato čísla potvrzují, že prevence a ochrana dětí a mladistvých musí být jednou z priorit zdravotní politiky. Proto dlouhodobě podporuji omezení jeho dostupnosti pro nezletilé a posílení preventivních programů.
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Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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