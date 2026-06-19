Ministr Vojtěch: Alkohol zůstává nejdražší závislostí v ČR

19.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k léčbě poruch, souvisejících s alkoholem

Ministr Vojtěch: Alkohol zůstává nejdražší závislostí v ČR
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Nová data VZP ČR potvrzují, že alkohol zůstává nejdražší závislostí v České republice. V roce 2025 vydala VZP CˇR na léčbu závislostí rekordních 1,65 miliardy korun. Víc než miliarda připadla na poruchy související s alkoholem.

Zvlášť alarmující je vývoj mezi mladými lidmi. Za posledních deset let se počet nezletilých pacientů léčených kvůli problémům s alkoholem téměř zdvojnásobil. Odborníci zároveň upozorňují na rostoucí riziko kombinování alkoholu s dalšími návykovými látkami.

Tato čísla potvrzují, že prevence a ochrana dětí a mladistvých musí být jednou z priorit zdravotní politiky. Proto dlouhodobě podporuji omezení jeho dostupnosti pro nezletilé a posílení preventivních programů.

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Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
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alkohol , MZ , Vojtěch , závislost

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Proč jste tu daňovou reformu neprosadili za vás?

Vy jste paradoxně zatížili jen živnostníky vyššími odvody. A máte ještě řešení co s nízkými mzdami, myslím, že i když snížíte zdanění práce lidé tak stejně přidáno nedostanou a nízké mzdy jsou také obrovský problém.

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