Ministr Zaorálek: Není pravda, že je snižování daně samo o sobě dobro

Dobrý večer, dámy a pánové, tak se pokusím vyslovit nějak stručně, protože je pozdě.

Měl by mě těšit tady ten spor, který vzplál tady dnes s Občanskou demokratickou stranou jako připomínka starých ideových časů, takovýchto bojů, nicméně má radost není taková pochopitelně, protože bohužel, a to je mi velice líto a mrzí mě to, je to teď i spor s paní ministryní financí, kterou jsem tady i v posledních časech vždy podpořil, a dneska se přiznám, že už když zazněla ta první věta, že máme historicky největší snížení daní v historii, že tady vlastně jsme svědky toho, že se snižují daně nevídaným způsobem, tak pro mě je fakt s tím spojena základní otázka, kterou tady chci položit a tu chci tady postavit jako hlavní věc. To je to, co já cítím jako spor. Jaký je důvod snížení daní a snižování daní těm, kteří mají vysoké příjmy.

Pro mě je tohle základní problém, ten kořen pro mě, proč se těžko můžu ztotožnit s tím návrhem, který tady byl předložen, jaký má smysl snižování daní lidem s vysokými příjmy. Podívejte se, kdyby to bylo tak, že v ČR opravdu ti bohatší jsou zdaněni způsobem nějak enormním, tak by se o tom dalo mluvit, ale každý, kdo se podívá na srovnání, podívejte se třeba na srovnání s Německem, tak zjistíte, že tomu tak samozřejmě není. Ty vysoké příjmy jsou u nás zdaněny naprosto přiměřeně. Tam není nic zvláštního. Kde je u nás problém, tak to jsou samozřejmě ti nízkopříjmoví. My máme v podstatě stát, který je financován hlavně finančními odvody zaměstnanců. Máme vysoké zdanění práce. Ano, tam je problém.

Nicméně není pravda, přátelé, že je snižování daně samo o sobě dobro. Ono to má smysl ve chvíli třeba, když vytváříte deficit, pokud to nakopne ekonomiku. A já bych dokázal pochopit to, že se snažíme pomoci těm nízkopříjmovým nebo částečně je to i u těch středněpříjmových, když to srovnám s tím Německem, tam by prostě stálo za to tím, že jim zvedneme příjmy, tak tu ekonomiku nakopnout, protože tam to skutečně do té spotřeby jde. Když dáte nízkopříjmovým peníze, tak to skutečně utratí ve spotřebě. To máte největší jistotu. Ale snad mi nebudete tvrdit, že to udělají i ti vysokopříjmoví. To prostě pravda není. Ti maximálně si koupí nějaký nový iPhone, ale jinak vlastně oni nepotřebují to utrácet. Takže vlastně ti šetří a mohou klidně šetřit. A jestliže máme daňovou úpravu, která vede k tomu, že ten, kdo má nad 100 tis. příjem, si prostě přijde na dalších 40-50 tisíc, tak já se ptám, kde je smysl této úpravy. To opravdu, chápete, totiž to žádnou ekonomiku nenakopává, taková úpravy. Ty peníze jdou bohužel vniveč. A to je moje námitka. Proč je tady tvrzeno s takovou jistotou, že snižování daní je automaticky dobro, a dokonce proč by to mělo být dobro u těch vysokopříjmových, proč by to mělo být dobro v ČR. Tady to prostě není pravda, že to je nějaký problém, který bychom potřebovali řešit, a proč by to obecně mělo být dobro?

Pro mě je v tom jakoby ozvěna toho, co tady panovalo v 90. letech, taková velmi zjednodušená představa spojená s Václavem Klausem o tom, že podstatou toho, o co se musíme v kapitalismu snažit, je, že musíme omezit regulace a snížit daně. A taková jednoduchá představa, že snížení daní znamená automaticky, že poroste ekonomika, vybere se na daních a pak to prokape i k těm chudším. Ale, přátelé, tato představa není pravdivá. Tuhle přeci empirie nepodporuje. Už byla napsána spousta textů, které ukazují, že takhle to není. Já si vzpomínám na jednu studii, ta byla ve Spojených státech amerických, tu dělal ten tým asi před pár lety, který ukazoval srovnání amerických států, které snížily daně, a ukazoval, že to není pravda, že ty daně (státy?) americké, které snížily daně, potom rychleji rostly. Ta ukazovala, že to prostě takhle není. Snížení daní neznamená nakopnutí růstu. Tohle prostě neprokážete. Tuhle jednoduchou tezi prostě tak snadno nejste schopni dokázat, protože to prostě empirie, opakuji, nepotvrzuje.

Naopak u těch nízkopříjmových bych to ještě chápal, protože tady dneska zaznívá právě plno stížností na to, že není zájem o práci, že jsou nízké... Samozřejmě za ty nízké mzdy není dostatečná motivace pracovat. O tom tady nakonec mluvil i poslanec Jurečka. Ano, zvýšení slevy na poplatníka, to je krok, který mi dává smysl. To je něco, co skutečně pomůže, může nakopnout, protože to může posílit spotřebu. Ale opakuji pořád tu svou základní větu. Já prostě neberu jako samozřejmost a vůbec nechápu, jaký je smysl zvyšování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. Na to se ptám. Ať mi někdo řekne nějaký argument, jaký tohle má smysl. Já neberu ty jednoduché představy 90. let a tvrdím, že tohle není politika, která má smysl. Takový deficit, ten vám prostě v ničem nepomáhá. A toho se prostě obávám. Toho se obávám, že je skutečně dávání peněz někam, kde se nám to vůbec nebude vracet a bude to vytvářet pouze obrovský problém v příjmech do budoucna.

Ještě si pamatuji na práci, kterou napsal Timothy Snyder, ve které on se také zamýšlel nad tím, proč se snižují daně nejbohatším. A on říkal, když popisoval třeba tu Ameriku, to se dělá proto, že na základě lobbismu, kterým se podporují určité skupiny, které pak podporují finanční kampaně těch stran, které jim ty příjmy sníží. Tohle on říkal, že je klíč k pochopení toho, proč se zvyšují daně. Ale to je také něco, co bych si nepřál, aby se prosazovalo v ČR. To je podle mě také špatně.

A pak je tu ještě jeden důvod, který musím zmínit a kterého se také obávám, protože mám svěřenu kulturu a já se prostě bojím toho, že tento typ úprav daní povede k tomu, že na tom samozřejmě budou ztrácet města, obce, kraje a prostě pokud dojde k tomu, a navíc ještě v kombinaci s tou pandemickou krizí, která na kulturu dopadla zvlášť těžce, tak se prostě bojím toho, že tady dojde k tomu, že dojde k omezování kultury, že bude klesat ta snaha obcí, měst financovat kulturu nebo investovat do provozu vůbec kulturních služeb a že zvlášť v regionech si myslím to může vést opravdu k tomu, že vzniknou ztráty, že prostě zaniknou soubory a že se nepodaří udržet to, co si myslím patřilo velmi významně k charakteru života v této zemi. Takže to je také jeden silný důvod, proč já jsem - vlastně v průběhu toho roku se nám podařilo vytvořit nástroj, jak jsme pomáhali třeba i těm regionálním divadlům a orchestrům, ale teď mi připadá, že pokud dojde k takovémuto kroku a k takovému výpadku v hospodaření měst a obcí, tak já se obávám, že na to už ten nástroj, který já mám, nebude stačit, pak na to tedy nemám ani prostředky, abych jim pomohl, a může dojít k tomu, že se bude naprosto zásadně měnit podoba života v těch obcích a že nám se může stát, že nám zůstanou nákupní centra, ale ta kulturní zařízení, ty kulturní instituce prostě že tam nevydrží a že tu epidemii nepřežijí.

Takže to je také něco, co mi připadá jako silný důvod, proč bych na vás velice apeloval, abyste zvažovali tohle hlasování. Já se prostě bojím, že tady mohou vzniknout trvalé škody, které se nebude dařit možná dlouho odstranit. A je to něco, co si myslím, že jestliže jsme si říkali, že chceme budovat zemi, která bude vědecky inovativní, kulturní a kde tohle budou věci, které budeme podporovat, tak by to znamenalo, že ta epidemie nám tuhle představu země úplně zničí.

A také si myslím, že tady se mluvilo o tom, jak dlouho má tato úprava platit. Já si také nedovedu představit, že má smysl dělat takovýto typ zásadních daňových změn třeba, že se řekne, to děláme na dva roky. Přiznám se, že tomu také nerozumím, protože přece je pochopitelné, že když něco děláme krátkodobě, tak to neovlivní reálně ten život. Prostě pokud někdo ví, že je nějaká daňová změna jenom dočasná, tak prostě své příjmy realokuje do toho období, kdy je snížená daň, a neprojeví se to v nějaké trvalejší politice.

Prostě nemění to reálně aktivitu lidí. Proto si myslím, že také tento typ daňové změny nemá vlastně velký efekt a nemá ten efekt, který to mělo mít, oživení ekonomiky. To je jediné, co ospravedlní deficit, to je jediné, co ospravedlní takovéto dramatické změny. A mně by opravdu ani tak nevadil deficit nebo jeho zvyšování, pokud bych věděl, že to poslouží k nakopnutí ekonomiky, ale já tady tvrdím, a zase se vracím k tomu, co tu pořád opakuji - já nechápu smysl toho, ať mi někdo odpoví, jaký je důvod snižování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. V tom žádný důvod není, ani žádný nenajdete.

