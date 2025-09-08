Ministr Ženíšek: Podpora vědy, výzkumu, investic i prohloubení partnerství

Cílem cesty je podpořit investice do polovodičového průmyslu, rozšířit spolupráci v oblasti laserových technologií a umělé inteligence s globálními hráči a vytvořit podmínky pro vznik společných vývojových center. Hlavním programem je účast na veletrhu SEMICON Taiwan 2025, nejvýznamnější události polovodičového průmyslu v Asii. V rámci této prestižní akce ministr slavnostně otevře český pavilon.
„Na jedné z největších akcí pro výrobce čipů představujeme Českou republiku jako technologicky vyspělého a spolehlivého partnera pro spolupráci v oblasti čipů, digitálních technologií a vědeckých inovací,“ říká Marek Ženíšek. Že se to daří, dokládá i aktuálně oznámený záměr dvou tchajwanských firem pro výrobu baterií a datových kabelů, zřídit v Praze své celoevropské centrály.
Česko na největším veletrhu polovodičů v Asii
Tuzemský pavilon bude reprezentovat nejen špičkové české firmy, ale také výzkumné instituce, které se podílejí na vývoji pokročilých technologií. Zastoupeny jsou CzechInvest, Český národní polovodičový klastr, VUT Brno, HiLASE a firmy jako ADVACAM, Meopta, SVCS Process Innovation, UNITES Systems a Vakuum Servis.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
„Česká účast na veletrhu je důkazem, že Česko má co nabídnout, od špičkových laserových systémů po elektronovou mikroskopii využívanou v nanotechnologiích, materiálovém výzkumu i medicíně. Tchaj-wanská strana má o všechny tyto oblasti dlouhodobý zájem,“ doplňuje český ministr pro vědu, výzkum a inovace.
Ministr Marek Ženíšek vystoupí také jako VIP host na další klíčové události – SEMICON Network Summit, zaměřeném na bezpečnostní a ekonomické strategie demokratických zemí. Obě akce jsou příležitostí k navázání nových kontaktů a posílení pozice Česka v globálním technologickém prostoru, stejně jako navázání nebo prohloubení spolupráce mezi tchajwanskými a českými univerzitami, mezi kterými už nyní funguje více než dvě stě partnerství.
Prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Vedle veletrhu se ministr Marek Ženíšek zaměří na prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Oficiálně se proto setkal s ministrem pro vědu a techniku Cheng-Wen Wu.
„Společně jsme probrali možnosti výměnných programů, mentoringu startupů nebo společných grantů a vývojových center. Tohle je klíčové pro další rozvoj bilaterálních vztahů a potvrzuje to i vzájemný respekt a nadstandartní vztahy mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Zásadní je také spolupráce v oblasti laserových technologií, o kterou má tchajwanská strana velký zájem. Jsem moc rád, že konkrétní spolupráce mezi HiLase a jejich institucemi má další konkrétní podoby, o což jsem dlouhodobě usiloval. Tématem byl i záměr České republiky na vybudování AI gigafactory v Česku a spolupráce v oblasti umělé inteligence, zejména s ohledem na propojení s polovodiči. Zmíněn byl také nový program Industrial Chairs, což je vhodný nástroj pro oslovení tchajwanských špičkových vědců pro působení v České republice,“ dodal po schůzce se svým tchajwanským protějškem Marek Ženíšek.
Delegace navštíví dvě stěžejní výzkumné instituce: Science Park v Hsinchu, známý jako tchajwanská Silicon Valley, a Industrial Technology Research Institute, který patří k nejvlivnějším ústavům v oblasti aplikovaného výzkumu. Science Park je ukázkou efektivního propojení laboratoří, firem a startupů za podpory státu a tento model může inspirovat i ČR. Industrial Technology Research Institute zase ukazuje, jak vědecké objevy proměnit v reálné produkty a služby v oblasti robotiky a umělé inteligence. Mise má význam i pro propojení špičkové vědy s firemní praxí. Tchaj-wan má v této oblasti desítky let zkušeností, které mohou posunout Česko na cestě z montovny Evropy v její mozkovnu.
Investice, důvěra a dlouhodobá spolupráce
Ministr Ženíšek navštíví také Tchajwanské firmy, které již v Česku působí a zvažují další investice. Celkem Tchaj-wan v Česku investoval již takřka miliardu dolarů a vytvořil zhruba 25 000 nových pracovních míst. Ministr Ženíšek proto navštíví centrálu tchajwanské technologické společnosti Foxconn, která zaměstnává v Pardubicích a Kutné Hoře přes 5 tisíc lidí a která je druhým největším exportérem v Česku. Další zastávkou byla společnost Advantech, globální lídr v oblasti IoT systémů, který v Česku provozuje vývojovou kancelář zaměřenou na výzkum a vývoj.
V době geopolitické polarizace je tato cesta důkazem, že Česká republika má ambice stát se aktivním hráčem v globálním technologickém prostoru. Potvrzuje to třeba České polovodičové centrum, které je součástí celoevropské iniciativy „Čipy pro Evropu“, jehož cílem je skrze evropskou síť kompetenčních center, přispět ke strategické autonomii Evropy.
„Česká republika má obrovský potenciál, ale pokud si chce svoji pozici v současné konkurenci udržet a nadále rozvíjet, je třeba spolupracovat s těmi nejlepšími, mezi které Tchaj-wan ve zmiňovaných oblastech jednoznačně patří. Osobní přítomnost ministra pro vědu a výzkum na Tchaj-wanu posouvá rovinu naší vzájemné spolupráce na vyšší úroveň, což v současném konkurenčním prostředí hraje velkou roli,“ uzavírá Marek Ženíšek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV