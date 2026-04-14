Ministryně Schillerová: Vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem vlády České republiky a především v zájmu občanů České republiky seznámila s důvody, které nás vedly k tomu, že jsme požádali o vyhlášení stavu legislativní nouze u návrhu zákona o regulaci cen pohonných hmot vládou a o změně zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Nečiníme tak lehkovážně, nečiníme tak z pohodlí, činíme tak proto, že situace, které dnes čelíme, si to vyžaduje.
Zákon jasně říká, že legislativní nouzi lze využít tehdy, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena práva občanů, bezpečnost státu nebo kdy hrozí značné hospodářské škody. Právě takové okolnosti dnes naplňujeme. Čelíme velmi napjaté mezinárodní situaci na Blízkém východě, která má bezprostřední, nepředvídatelné a často skokové dopady na ceny ropy. Ty se následně promítají do cen pohonných hmot, tedy do komodity, která je pro fungování státu, ekonomiky i každodenní život občanů naprosto klíčová. Nejde jen o ceny na čerpacích stanicích. Jde o náklady zemědělců, dopravců, průmyslu, ale i o ceny potravin, služeb a zboží. Náhlý a výrazný růst cen pohonných hmot představuje nákladový šok, který se může rychle přelít do celé ekonomiky, vyvolat inflační tlaky a ohrozit výrobu v řadě odvětví. Pokud bychom nereagovali včas, riskujeme zpomalení ekonomiky, omezení investic i dopady na zaměstnanost. Tím by bohužel byla ohrožena práva občanů, bezpečnost státu nebo by vznikly značné hospodářské škody a tomu chceme zabránit. Proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze.
Bohužel nikdo z nás nevíme, jak dlouho bude konflikt na Blízkém východě trvat, proto stát musí v takové situaci jednat rychle a nemůže stát stranou. Musí jednat včas a rozhodně a stát k tomu musí mít odpovídající nástroje. V současné době lze cenu pohonných hmot regulovat pouze cenovým výměrem Ministerstva financí vydávaným ve formě opatření obecné povahy. Naším cílem je, aby měl kabinet možnost reagovat na tyto mimořádné situace legislativně a ústavně silnějším způsobem, tedy aby případné regulace stanovovala přímo vláda, a to formou svého nařízení, jinými slovy cenovým výměrem ve formě nařízení vlády. Ne proto, abychom trh nahrazovali, ale proto, abychom ho v krizové situaci stabilizovali. Dnes má stát nástroje pro řešení pro regulaci cen ropné nouze, elektřiny a plynu, v oblasti pohonných hmot však takto pružný a účinný nástroj chybí. Vláda má v současnosti k dispozici pouze cenové moratorium, což je nástroj omezený. Navrhovaná právní úprava tento deficit napravuje a umožňuje vládě reagovat adekvátně na mimořádné tržní výkyvy.
Dovolte mi také zdůraznit jednu důležitou věc a připomenout, že tento navrhovaný postup není v českém prostředí bezprecedentní. V roce 2022 – v době energetické krize a reálné hrozby přerušení dodávek plynu z Ruska – využila tehdejší vláda stav legislativní nouze k rychlému přijetí klíčových změn energetického zákona. Důvod byl stejný jako dnes: nutnost okamžitě reagovat na hrozbu, která by mohla zásadně ohrozit fungování státu a bezpečnost jeho obyvatel. Náš stát je tak dnes v obdobné situaci jako před čtyřmi lety, jen s jedním rozdílem, a to, že se mění komodita. Místo plynu jde o ropu a pohonné hmoty, princip ale zůstává stejný. Stát prostě musí být připraven reagovat na krizové scénáře, které nemá plně ve své moci, ale jejichž dopady na své občany nese.
Navrhovaný zákon není jen reakcí na současnou situaci, je to také investice do budoucí odolnosti České republiky. Dává nám nástroj, který můžeme využít i při dalších krizích, krizích, které si nikdo z nás nepřeje, ale které v dnešním světě bohužel nelze vyloučit. Je to nástroj, který posiluje schopnost státu chránit své občany před extrémními výkyvy, chránit ekonomiku před šoky a zajistit stabilitu v nejasných a nejistých časech.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že důvody, které jsem zde dnes uvedla, jasně ukazují, proč vláda přistoupila k návrhu projednat tuto novelu ve stavu legislativní nouze. Jde o odpovědnou reakci na mimořádnou situaci, která si vyžaduje rychlé a účinné řešení. Jsme si vědomi závažnosti tohoto kroku, ale zároveň si uvědomujeme i důsledky nečinnosti. Věřím proto, že sdílíte náš pohled na nutnost jednat včas, abychom ochránili občany i ekonomiku České republiky před dopady, které mohou být v opačném případě výrazně závažnější. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
