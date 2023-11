Mladá Boleslav: Město pomohlo v rámci projektu Cesta z ulice další osobě v návratu domů

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci s dalšími subjekty zajistil ve středu 23. listopadu v rámci projektu Cesta z ulice návrat do místa bydliště další osobě, která žila ve městě Mladá Boleslav jako osoba bez domova. Tentokrát se jednalo o muže rumunské národnosti, který přijel do Mladé Boleslavi za prací, aniž by měl předem tuto práci vyjednanou nebo alespoň přislíbenou.

Po příjezdu začátkem listopadu tohoto roku se tomuto muži nepodařilo najít práci v žádné z pracovních agentur, které působí v Mladé Boleslavi. Za poslední peníze, které měl sebou, si platil několik dnů nocleh na ubytovně. Poté musel ubytovnu opustit a zůstal zcela bez prostředků na ulici v Mladé Boleslavi jako bezdomovec. V této době jedl pouze to, co nalezl v odpadkových kontejnerech, nebo co si koupil za vyžebrané peníze. Přespával na různých místech ve městě. Nejčastěji na lavičce v parku nebo autobusové zastávce. Zde tohoto muže kontrolovala v noci z úterý na středu hlídka městské policie. Při kontrole strážníci zjistili, že muž není schopen se orientovat ve městě, je prochladlý a chtěl by se vrátit domů do Rumunska. Strážníci muži poskytli základní informace o možnostech pomoci města s jeho návratem domů a také mu přivezli horký čaj a něco k jídlu.

Ve středu 23. listopadu ráno ředitel městské policie o tomto případu informoval vedoucího odboru bezpečnosti a prevence kriminality, následně hlídka muže na odbor přivezla a zde s ním sepsali žádost po pomoc v rámci projektu Cesta z ulice. Po vyřízení veškerých záležitostí bylo ve spolupráci se střediskem Naděje zajištěno, že muž se mohl vykoupat a obměnit špinavé a páchnoucí oblečení, které měl na sobě.

Z důvodu obsazení všech autobusových linek do Rumunska byl odjezd naplánován na druhý den. V průběhu dne došlo ve středisku Naděje k závažnému porušení podmínek, pro které byl tento muž na nějakou dobu ze střediska vykázán. Bohužel se již ve stanovený čas do střediska nevrátil. Muže poté nalezl vedoucí OBPK a strážníci jej po celou noc monitorovali a opět mu přivezli horký čaj a jídlo. Další den byl městskou policií v doprovodu pracovníka odboru bezpečnosti a prevence kriminality odvezen z Mladé Boleslavi do Prahy, odkud následně odjel autobusem do Rumunska.

Tento příběh ukazuje, že projekt pomoci s názvem Cesta z ulice, který představil odbor bezpečnosti a prevence kriminality již v roce 2020, opravdu funguje a pomáhá lidem bez domova nejen s jejich návratem domů, ale hlavně se změnou stylu života, když žijí jako bezdomovci.

Od roku 2020 tak město pomohlo v rámci projektu Cesta z ulice v návratu domů již 78 osobám, z toho 20 v letošním roce. Ve všech případech se jedná o osoby, které s návratem souhlasily.

