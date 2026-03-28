Munzar (ODS): Snížení sociálních odvodů OSVČ jsme podpořili

29.03.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snížení sociálních odvodů živnostníků

Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Živnostníci jsou lidé, kteří se postavili na vlastní nohy, nesou odpovědnost za svůj život, poskytují služby svému okolí a svou prací přispívají k výkonu celé české ekonomiky.

Skokové zvýšení odvodů bylo předchozím krvavým koaličním kompromisem. Proto bylo správné podpořit krok, který to koriguje. Příliš rychlé zvyšování odvodů by některé živnostníky mohlo dostat za hranici, kdy se podnikání ještě vyplatí.

Na živnostnících nám záleží dlouhodobě i konkrétními kroky. S novou vládou se většinou neshodneme. Když ale předloží rozumný návrh, podpoříme ho. Stejně jako v tomto případě.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
