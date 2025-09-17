Nacher (ANO): Jak vláda (ne)snížila počet státních zaměstnanců
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu růstu počtu státních zaměstnanců
Premiér Fiala, ministr financí Stanjura či profily vládních subjektů na sociálních sítích v uplynulých letech s oblibou hovořili o realizaci snižování počtu státních zaměstnanců a souvisejícím plnění slibu „efektivnějšího fungování státu”.
Realita? Počet státních zaměstnanců za současné vlády nejenže neklesl, nýbrž se ještě zvýšil (kterak ve svém aktuálním stanovisku potvrdil i NKÚ - ZDE).
Vlivem vysoké inflace v posledních letech navíc došlo k poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců, oproti předcovidovému období jsou dodnes v mínusu přibližně o 9 %. Dvě třetiny státních zaměstnanců pak nedosáhnou ani na průměrnou mzdu!