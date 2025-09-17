Nacher (ANO): Jak vláda (ne)snížila počet státních zaměstnanců

17.09.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu růstu počtu státních zaměstnanců

Nacher (ANO): Jak vláda (ne)snížila počet státních zaměstnanců
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Premiér Fiala, ministr financí Stanjura či profily vládních subjektů na sociálních sítích v uplynulých letech s oblibou hovořili o realizaci snižování počtu státních zaměstnanců a souvisejícím plnění slibu „efektivnějšího fungování státu”.

Realita? Počet státních zaměstnanců za současné vlády nejenže neklesl, nýbrž se ještě zvýšil (kterak ve svém aktuálním stanovisku potvrdil i NKÚ - ZDE).

Vlivem vysoké inflace v posledních letech navíc došlo k poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců, oproti předcovidovému období jsou dodnes v mínusu přibližně o 9 %. Dvě třetiny státních zaměstnanců pak nedosáhnou ani na průměrnou mzdu!

Více se dočtete ZDE.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nacher (ANO): Jak je to s hodnotovou politikou současné vlády
Nacher (ANO): Vládní prioritě schází miliardy
Nacher (ANO): Kolektivní vina, aplikovaná vládními subjekty, je ubohá
Nacher (ANO): Daně a volby do Poslanecké sněmovny

Zdroje:

https://plus.rozhlas.cz/prumerna-mzda-roste-zni-z-ods-dve-tretiny-statnich-zamestnancu-na-ni-nedosahnou-9549106?fbclid=IwY2xjawM3SYlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR5860FtrBXHabxt9gqHheLTWtOFBQE8q43uwG2MILFG2ay18-TIX9miMjEK2Q_aem_5_O8gW2eDI0P1Ug9Ch2zqg

https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodareni-cr-v-roce-2024:-deficit-rozpoctu-o-10-6-mld--kc-nizsi-proti-planu--ale-i-diky-nesystemovym-krokum-id14982/?fbclid=IwY2xjawM3SYVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR60V9niZuEyrRUEHjj2fcSxCyIVkVQa6nixOycZPFvAE_IES7ocB3qPThxLtw_aem_QC-1OAUAxuxQyprqemfEww

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

stát , zaměstnanost , Nacher , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Splnila Fialova vláda slib efektivnějšího fungování státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

vstup do vlády

Jaké jsou vaše 3 hlavní podmínky, přes které nejede vlak, a za jakých byste šli do vlády s ODS a spol? Nebo s ODS už nikdy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nacher (ANO): Jak vláda (ne)snížila počet státních zaměstnanců

11:17 Nacher (ANO): Jak vláda (ne)snížila počet státních zaměstnanců

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu růstu počtu státních zaměstnanců