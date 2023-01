Nacher (ANO): Některé dezinformace ve veřejném prostoru běhají, protože se to hodí

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo nebo ministře dopravy pouze z vlády, a ještě tam pan ministr Šalomoun. Omlouvám se. Dámy a pánové, já budu mít klasický bod, který už jsem tady chtěl zařadit několikrát, a myslím si, že ta prezidentská kampaň celkem obnažila, že to je docela zásadní téma, a to je informace vlády o boji s dezinformacemi. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6940 lidí

To je to, co jsem chtěl zařadit už minule. To je to, co jsem se snažil interpelovat například pana premiéra. Ukazuje se jasně, že na jedné straně tady jsou dezinformace, na druhé straně tady stát nějakým způsobem s nimi chce pracovat a chce je potírat, nicméně nemůžu se zbavit dojmu, že tak dělá selektivně, že některé dezinformace ve veřejném prostoru běhají, protože se to hodí, a jiné ty dezinformace se za ně vydávají, přitom je to, já bych řekl, nepohodlná informace, ale vydává se za dezinformaci. A mě by tedy zajímalo a bylo by fér, aby tady vystoupili ministři, kterých se to týká, například ministr vnitra, jak je to s těmi plány - ty peníze pro vybraná média, protože občas mám teď pocit v té prezidentské kampani, že se předhánějí ve vychvalování jednoho a v dehonestaci druhého, tak by mě zajímalo, jestli to souvisí nějakým způsobem, jestli to už je nějaké výběrové řízení na ty prostředky, abych tak řekl s nadsázkou, jak je to s těmi penězi pro neziskový sektor, jaké kompetence má mít KRIT a vlastně, jací lidé se kolem toho všeho pohybují. Protože když jsem si přečetl informace od pana Vrábela, který se tady tou tematikou zabývá se svojí společností, teď jsem někde našel, že už tam není, Semantic Visions, tak jsem si zároveň našel, že pan Vrábel má nějakou smlouvu a nějaké zakázky od Úřadu vlády. Našel jsem si také, že je v nějakém sdružení s jedním z kandidátů, a proto pro mě není nestranný. Neříkám, že tomu nerozumí, ale není nestranný. Takže když jsem si přečetl, že na jedné straně všechny ty dezinformace, které tady jsou ve veřejném prostoru, tak jsou ze sta procent jenom z té jedné strany, téměř ze sta procent z té jedné strany. A to všichni, jestli jsme aspoň trochu objektivní, tak musíme uznat, že takhle to není.

Tak mě by docela zajímalo, kolik peněz do toho dáme, jaká bude struktura, jak se to bude kontrolovat, jací lidé nebo neziskové organizace to budou ověřovat, verifikovat.

To si myslím, že jsou legitimní věci, které teď právě v době prezidentské kampaně se ukazují, že jsou docela důležité. A vy dobře víte, že já při komunikaci na sociálních sítích jsem se vymezil vůči všem dezinformacím, které jsem zachytil, které se na těch sociálních sítích šířily. Ať už to byla ta vymyšlená esemeska poškozující Andreje Babiše, anebo to bylo to sestříhané video poškozujícího Petra Pavla. Takže já to prostě nerozlišuji. Padni komu padni. A tady se jasně ukazuje, že prostě se tady s tím pracuje, ale zároveň se tady jasně ukazuje, že vláda někde potají připravuje nějaké strategie a věci, o kterých se obecně neví.

A ono to skutečně může potom vyústit v ohrožování svobody slova, v omezování těch nepříjemných názorů, nepříjemných informací, nikoliv dezinformací. A poslední prosba, která s tím souvisí. Pokud vy to tady opakovaně nezařadíte, tak prostě jenom vyvoláváte dojem, že to chcete tajit. Tudíž se pak nemůžete divit, že z toho mohou skutečně potom vzejít dezinformace, cože se to na těch ministerstvech nebo na Úřadu vlády chystá a můžou to být skutečně dezinformace. Ale to se nemůžete divit, protože vy když ty informace neposkytnete, a kde jinde než v Poslanecké sněmovně, a měl by to být zájem všech stran napříč politickým spektrem, no tak se budou vytvářet různá chiméra třeba, kde základem budou nějaké úniky informací těch jednotlivých rezortů.

Takže si myslím, že pokud ta snaha je férová a poctivá, mělo by být zájmem vlády a vládní většiny to tady zařadit. Takže já to znovu zopakuji. Je to informace vlády o boji s dezinformacemi. Zařadil bych to buď dneska jako první bod, nebo alternativně zítra jako první bod. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto bodu.

