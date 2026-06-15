Demetrashvili (Piráti): Samotný paragraf nestačí

16.06.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření pirátské poslankyně Katariny Demetrashvili k návrhu na kriminalizaci drink spikingu

Demetrashvili (Piráti): Samotný paragraf nestačí
Foto: ČT24
Popisek: Katerina Demetrashvili

Nikdo by neměl mít strach, že mu někdo tajně něco hodí do pití a připraví ho o kontrolu nad vlastním tělem. Je dobře, že se takové jednání bude jasně trestat. Zkušenosti ale ukazují, že samotný paragraf nestačí. Oběti potřebují vědět, kam se obrátit, policie musí umět podobné případy správně vyšetřovat a stát musí investovat i do prevence. O to víc zaráží, že vláda zároveň vytváří chaos v oblasti politiky závislostí a oslabuje odborný systém, který pomáhá podobným rizikům předcházet. Piráti se dlouhodobě věnují ochraně obětí sexuálního násilí a víme, že skutečnou bezpečnost nezajistí jen vyšší tresty, ale hlavně funkční prevence, osvěta a dostupná pomoc pro ty, kteří se stanou terčem násilí.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Demetrashvili

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