Nacher (ANO): Vy jste kritizovali předchozí vládu v době covidu za každou cenu

Děkuji, paní předsedkyně. Pane premiére, důkladně jsem poslouchal, co jste říkal, a mám pocit, že jste tady nebyl včera, když jsme tady hovořili, nebo když já jsem tady mluvil, protože jinak byste takovýhle projev neměl. Já nemám v těch dvou minutách čas tady všechno vysvětlovat, já přednostní právo nemám, tak to vezmu v rychlosti.

Vy jste mluvil o horizontu několika volebních období, ale zároveň jste to byli vy, když jste byli v opozici, když jste při příležitosti, kdy se rozhodovalo o něčem, co jde za jedno volební období, říkali, že musí dojít ke generální dohodě mezi koalicí a opozicí. Teď jste to přiznal na mikrofon, že vyděláte opatření, která jdou přes horizont tohoto volebního období, ale o žádnou dohodu s opozicí se v ničem vůbec nesnažíte. A teď nenarážím na ten balíček, ale narážím například na takzvanou penzijní reformu. Takže kde to je? To je jedna věc.

Druhá. Vy jste řekl, víme, co chceme, a přesně víme, co plánujeme. No, to není pravda, protože vy jste ještě před několika měsíci a vy osobně řekl, že daně zvyšovat nebudete. Teď vás nesrovnávám s tím, co jste říkal před volbami. Natolik to nedělám, tak jako jste to dělali vy, protože vnímám tu změnovou situaci vlivem války na Ukrajině. To je to, co vy jste nikdy nepřekročili svůj stín a kritizovali jste předchozí vládu v době covidu za každou cenu. Já to nedělám. Ne, já srovnávám vaše dnešní vystoupení s tím, co jste říkal v prosinci v televizi Nova nebo v lednu v některých rozhovorech. Nebudeme zvyšovat žádné daně. Opakovaně. A můj dotaz je, co se od té doby změnilo k dnešku? Co se změnilo mezi lednem letošního roku a červencem?

Poslední. Populistické rozvolňování peněz - jsem si napsal - například v době covidu. Ne. Já jsem vám tady včera představoval ty vaše opoziční návrhy, kde kompenzace měly být vyšší, delší, pro vícero osob. Nechcete, abych to znovu četl? Takže já jsem to tady pro vás nakopíroval, to jsou všechny vaše pozměňovací návrhy, které vycházejí ze strany pětikoalice. Já vám to tady dám. (Předává premiérovi papíry.)

