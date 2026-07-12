„To už je podruhé.“ Boudu od ČT si Nacher nenechal líbit

12.07.2026 9:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Česká televize nalákala vládního poslance Patrika Nachera (ANO) na hodnocení prvního půlroku vlády, aby rozhovor následně stočila k jinému tématu. Podle Nachera se navíc stejný postup opakoval už podruhé během čtrnácti dnů. Zatímco někteří mu kvůli jeho protestu vyčítali cenzorské manýry, novinářka Angelika Bazalová označila jednání televize za nízké a neprofesionální.

„To už je podruhé.“ Boudu od ČT si Nacher nenechal líbit
Foto: Repro X
Popisek: Poslanec ANO Patrik Nacher ve vysílání České televize

Pozornost znovu budí způsob, jakým moderátoři České televize vedou rozhovory s představiteli vládní koalice. Tentokrát vyvolal reakce rozhovor s poslancem ANO a prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny Patrikem Nacherem. Televize se s ním spojila do Sněmovny kvůli hodnocení prvního půlroku vlády, moderátor však začal otázkou na rozpor v koalici kvůli zapojení Česka do mechanismu PURL na pomoc Ukrajině.

Vládní poslanec moderátora upozornil, že byl do vysílání pozván kvůli jinému tématu. Ten mu odpověděl, že má ve svých poznámkách uvedeno i téma pomoci Ukrajině. „Předpokládám, že jako profesionální politik nemáte problém se vyjádřit k situaci ve vládní koalici,“ poznamenal moderátor.

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Nacher vysvětlil, že problém odpovídat na aktuální otázky nemá, vadí mu však, že Česká televize dle jeho zkušeností opakovaně nedodržuje předem domluvené téma rozhovoru. „Já se ale moc omlouvám, ale už je to podruhé. Před čtrnácti dny jste se mě ptali na koncesionářské poplatky a také to mělo být půl roku vládnutí Babišovy vlády,“ uvedl.

Moderátor následně divákům vysvětloval, že je běžným novinářským postupem, když o otázkách rozhoduje redakce. Profesionální politik by podle něj měl být schopen reagovat na různá aktuální témata, pokud nejde o oblast, která je zcela mimo jeho působnost.

Patrik Nacher ale na svém postoji trval. Zdůraznil, že při předchozím rozhovoru se kvůli jinému úvodnímu tématu k hodnocení vlády vůbec nedostali. „Já principiálně nebudu reagovat. Byl jsem pozván na půl roku této vlády a opakovaně po čtrnácti dnech se dostávám do fáze, že první otázka směřuje úplně na něco jiného. Minule to začalo koncesionářskými poplatky, pokračovalo to celých deset minut a vůbec jsme se k původnímu tématu nedostali,“ řekl Nacher.

Moderátora proto požádal, aby se rozhovor nejprve věnoval předem avizovanému tématu. K rozporům v koalici kvůli pomoci Ukrajině se podle něj mohli vrátit na závěr.

K tomu moderátor namítl, že spor o první otázku zabral přibližně dvě minuty, které mohli věnovat věcné debatě. Nacher jej však znovu upozornil, že na příště očekává, že se rozhovor bude primárně držet tématu, kvůli němuž byl do vysílání pozván.

Právě jeho vystupování následně vyvolalo reakce. Někteří diváci Nacherovi vyčítali, že se jako zkušený politik odmítl vyjádřit k aktuálnímu sporu uvnitř vládní koalice a místo odpovědi se přel s moderátorem.

Do Nachera se následně opřel například konzultant v oblasti marketingu a politické komunikace Tomáš Pflanzer, který jej pro jeho výstup ve vysílání Česk televize neváhal označit za „cenzora“ a napsal „Patrik Nacher diktuje, na co se mohou a nemohou ptát ve veřejnoprávní televizi. Ostudné, nízké, nechutné.“

Na Pflanzerova slova za nedlouho reagoval i sám Patrik Nacher. Označení „cenzor“ odmítl se slovy, že Pflanzer „zešílel“.

Znovu vysvětlil, že jeho výhrady nesměřovaly proti otázkám jako takovým, ale proti tomu, že Česká televize opakovaně změnila téma rozhovoru. „Kdybyste si to pustil celé, zjistil byste, co jsem ve skutečnosti namítal – téma rozhovoru bylo k půl roku vlády a podruhé během 14 dnů se stalo, že redaktor začal úplně něčím jiným. Moje zkušenost z minula ovšem byla, že to jiné téma následně neopustil až do konce rozhovoru. Tento nefér přístup už jsem podruhé nechtěl absolvovat. Srozumitelné a logické.“

Dovysvětlil, že byl připraven se k aktuálnímu tématu vyjádřit, ale až poté, co se probere původně domluvená agenda. „Řekli jsme tedy, ať se na aktuální téma zeptá na konci. Tak se nakonec i stalo a já v klidu odpověděl. Žádná věda. Kdybyste zapojil mozek, nemusel jste napsat tento ubohý komentář. Ale jinak jasně – svět podle Tomáše Pflanzera – do ČT pozvou ministra zemědělství k tématu zemědělství a pak celý rozhovor bude o EET a spotřebitelském úvěru a vám to přijde v pořádku,“ dodal na závěr politik hnutí ANO.

 

Postoj Patrika Nachera podpořila také novinářka Angelika Bazalová, která postup České televize bez váhání odsoudila: „V ČT jsem pracovala dvacet let. Není normální pozvat hosta k tématu a pak se ho ptát na něco jiného. To je zákeřné a nízké,“ uvedla.

Jiná situace by podle ní nastala pouze tehdy, pokud by se krátce před vysíláním objeví mimořádná událost. „Někdy, když se třeba děla nějaká horká aktualita, tak se požádalo politika, aby to rychle okomentoval, ale i o tom byl vesměs informován aspoň pár minut před začátkem vysílání a kdyby řekl, že nechce, tak se to respektovalo,“ napsala.

„Začít ho školit z obrazovky, že má být přece schopen reagovat na všechno, je ukázka neprofesionální práce,“ kritizovala Bazalová způsob, jakým moderátor s hostem komunikoval.

 

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ČT , média , Nacher , Bazalová , Pflanzer

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