Nacher: Politici mají být transparentní, a neziskovky ne? Zajímavé

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Čtenářka serveru ParlamentníListy.cz Kristýna Krobatová chtěla zjistit, jak to tedy ve skutečnosti bude s financováním neziskových organizací. Prostřednictvím serveru ParlamentníListy.cz položila konkrétní otázku poslanci za nejsilnější vládní uskupení, hnutí ANO, poslanci Patriku Nacherovi.
„Kolují různé informace, jak chcete měnit zákon o jejich financování. Jak to ve skutečnosti bude? A můžete zaručit, že se to negativně nedotkne těch, co pomáhají lidem? Hlavně když tím vlastně mnohdy suplují stát, který selhává. Někde jsem také četla, že je to mířeno jen na politické neziskovky. Co je politická neziskovka? Třeba když se někdo bude věnovat pomoci nemocným a někdo z jejich zástupců se vyjádří třeba k něčemu politickému nebo vystoupí třeba i na demonstraci, to pak bude celá neziskovka považována za politickou? Já jsem určitě pro transparentnost a myslím, že je nějaký rozumný zákon fakt na místě a je dobře, že se tomu chcete věnovat, ale aby se to nějak nezvrhlo v boj proti těm, co dělají záslužnou práci. A ještě, bude se zákon vztahovat třeba i na ty, co pořádají politické demonstrace? PS: Myslíte, že ten zákon o transparentnosti neziskovek fakt prosadíte?“ zeptala se čtenářka. A poděkovala za zaslání odpovědi.
Patrik Nacher usedl k počítači a čtenářce serveru ParlamentníListy.cz odpověděl. Zdůraznil, že v obecné rovině je zastáncem transparentního počínání neziskových organizací, ale zdůraznil, že na tuto oblast není odborník.
Ing. Patrik Nacher
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jinak řečeno, mezi politické neziskovky řadí ty neziskové organizace, které prosazují agendu zasahující i do politických vod. Poznamenal v této souvislosti, že někteří aktivisté po politicích chtějí, aby byli co nejtransparentnější, ale když mají sami být transparentní, najednou se u nich projeví jistá nechuť ke transparentnosti.
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