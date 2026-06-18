Nacher: Politici mají být transparentní, a neziskovky ne? Zajímavé

18.06.2026 11:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Z PROFILŮ Jak to bude s financováním neziskových organizací? Změny jste slibovali. S touto otázkou se čtenářka serveru ParlamentníListy.cz obrátila na vládního poslance hnutí ANO Patrika Nachera. A ten jí prostřednictvím ParlamentníchListů.cz odpověděl.

Nacher: Politici mají být transparentní, a neziskovky ne? Zajímavé
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

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Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů se ujímala moci mimo jiné se slibem, že si posvítí na činnost neziskových organizací. Především na práci tzv. politických neziskových organizací, mezi které např. poslanec za SPD a šéf hnutí PRO Jindřich Rajchl počítá např. neziskovou organizaci Člověk v tísni.

Čtenářka serveru ParlamentníListy.cz Kristýna Krobatová chtěla zjistit, jak to tedy ve skutečnosti bude s financováním neziskových organizací. Prostřednictvím serveru ParlamentníListy.cz položila konkrétní otázku poslanci za nejsilnější vládní uskupení, hnutí ANO, poslanci Patriku Nacherovi.

„Kolují různé informace, jak chcete měnit zákon o jejich financování. Jak to ve skutečnosti bude? A můžete zaručit, že se to negativně nedotkne těch, co pomáhají lidem? Hlavně když tím vlastně mnohdy suplují stát, který selhává. Někde jsem také četla, že je to mířeno jen na politické neziskovky. Co je politická neziskovka? Třeba když se někdo bude věnovat pomoci nemocným a někdo z jejich zástupců se vyjádří třeba k něčemu politickému nebo vystoupí třeba i na demonstraci, to pak bude celá neziskovka považována za politickou? Já jsem určitě pro transparentnost a myslím, že je nějaký rozumný zákon fakt na místě a je dobře, že se tomu chcete věnovat, ale aby se to nějak nezvrhlo v boj proti těm, co dělají záslužnou práci. A ještě, bude se zákon vztahovat třeba i na ty, co pořádají politické demonstrace? PS: Myslíte, že ten zákon o transparentnosti neziskovek fakt prosadíte?“ zeptala se čtenářka. A poděkovala za zaslání odpovědi.

Patrik Nacher usedl k počítači a čtenářce serveru ParlamentníListy.cz odpověděl. Zdůraznil, že v obecné rovině je zastáncem transparentního počínání neziskových organizací, ale zdůraznil, že na tuto oblast není odborník.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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„Děkuji vám za důvěru. Obracíte se na mě i ve věcech, ve kterých nejsem odborník nebo ke kterým se nevyjadřuji moc veřejně. Obraťte se, prosím, na ty, kteří předložili návrh nebo jsou jeho autory. Obecně řečeno, jsem pro transparentnost neziskových organizací, a to z toho důvodu, že ovlivňují dění v politice, a přijde mi to v pořádku. Je zajímavé, že všichni chtějí, aby byli politici transparentní, ale neziskové organizace neboli někteří aktivisté, kteří také lobbují, transparentní být nemají? Nikdo je nechce pronásledovat nebo zbytečně zatěžovat ty organizace, které se třeba starají o lidi se zdravotním postižením. Tyto organizace mají jasnou agendu a zaplať pánbůh, že tady jsou. Pak tady máte čistě politické neziskovky. Je to takový termínus technicus, jejichž agendou je prostě prosazovat nějaké věci. Za prvé jsou to věci třeba kolem Green Dealu,“ dal příklad Nacher.

Jinak řečeno, mezi politické neziskovky řadí ty neziskové organizace, které prosazují agendu zasahující i do politických vod. Poznamenal v této souvislosti, že někteří aktivisté po politicích chtějí, aby byli co nejtransparentnější, ale když mají sami být transparentní, najednou se u nich projeví jistá nechuť ke transparentnosti.

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Článek obsahuje štítky

vláda , neziskové organizace , Nacher , ANO , Neziskovky , Green Deal

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