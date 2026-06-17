Nacher (ANO): Život v Praze

Praha bude do roka a do dne průjezdnější, slíbil v jednom z rozhovorů v listopadu loňského roku nový pirátský radní pro dopravu J. Beránek. V polovině června roku letošního však splnění tohoto slibu mnoho indicií nenasvědčuje. Spíše naopak, pokračuje kontinuální zhoršování situace.
Na vině je (mimo jiných, objektivně téměř neřešitelných problémů) rovněž přetrvávající tristní koordinace dopravních uzavírek. V červenci se k uzavírkám v Plzeňské či Radlické a omezením na Štěrboholské spojce přidá rovněž oprava Kbelské ulice, kvůli rekonstrukci stropu odbavovací haly hlavního nádraží a souvisejícímu zúžení se ještě více zkomplikuje i jízda po magistrále…
Ing. Patrik Nacher
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