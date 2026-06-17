Nacher (ANO): Život v Praze

17.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zhoršující se dopravní situaci v hlavním městě pod "taktovkou" pirátského radního Beránka

Nacher (ANO): Život v Praze
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Praha bude do roka a do dne průjezdnější, slíbil v jednom z rozhovorů v listopadu loňského roku nový pirátský radní pro dopravu J. Beránek. V polovině června roku letošního však splnění tohoto slibu mnoho indicií nenasvědčuje. Spíše naopak, pokračuje kontinuální zhoršování situace.

Na vině je (mimo jiných, objektivně téměř neřešitelných problémů) rovněž přetrvávající tristní koordinace dopravních uzavírek. V červenci se k uzavírkám v Plzeňské či Radlické a omezením na Štěrboholské spojce přidá rovněž oprava Kbelské ulice, kvůli rekonstrukci stropu odbavovací haly hlavního nádraží a souvisejícímu zúžení se ještě více zkomplikuje i jízda po magistrále…

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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Článek obsahuje štítky

doprava , piráti , Praha , Nacher , ANO

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Pořád se mluví jen o navyšování výdajů na obranu. Ale jak hodláte řešit problém, že chybí lidi? A je nebo podle vás zárukou naší bezpečnosti naše členství v NATO? Já se obávám, že kdyby bylo nejhůř, tak nás jeho hlavní strůjce USA nechá na holičkách.

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