Nedvěd (SOCDEM): Ne akciovým nemocnicím!

Nemocnice jako akciovky, to je konec jistot pro personál i pro pacienty. A zaručený recept na odchody zaměstnanců a horší dostupnost péče v regionech.
Zásadní rozdíl je v tom, že akcionář očekává zisk, který se začne rozdělovat v tučných bonusech pro management. Jakmile se pak těmto novým akciovkám, které prosazuje lidovecký hejtman Grolich a jihomoravská ODS (don Pablo mrká ze zákulisí), přestane péče o lidi vyplácet a hrozilo by, že se dostanou do ztráty, budou se jejich rozpočty stejně buď zachraňovat ze státních peněz, anebo je budou chtít akcionáři zprivatizovat, protože jim soukromé korporace nabídnou, že je dokážou „řídit lépe“. A pak teprve začne tlak na zpoplatnění péče a škrty v rozpočtech.
ODS v minulosti zkoušela totéž ve Středočeském kraji a nadělala paseku, kterou pak hasila Sociální demokracie převodem nemocnic na neziskové organizace. Tím se je podařilo zachránit pod veřejnou kontrolou. Na jižní Moravě se musí udělat všechno pro to, aby i další pokus o plíživou privatizaci zdravotní péče dopadl stejně.
Mgr. Jiří Nedvěd
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.