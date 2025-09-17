Nerudová (STAN): Ego a osobní spory musí jít stranou

17.09.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani

Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Pojďme společně porazit populisty a proruské extremisty. Nepromarněme šanci na vládu bez Babiše, Okamury, Konečné, Rajchla a dalších, kteří jen straší, nenabízejí řešení a táhnou naši zemi zpět.

Od prezidentské volby vím, že chcete-li porazit zlo, tak ego a osobní spory musí jít stranou. Proto věřím na „společné pivo“ v politice a vím, že voliči si zaslouží víc než rozhádané partnery. Chtějí naši spolupráci, naději i to, že budeme bránit naše společné hodnoty.

Každý zbytečný konflikt nahrává těm, které spojuje jediné: nenávist k nám. Pane Hřibe, pojďme táhnout za jeden provaz. Tahle země i voliči si to zaslouží.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
