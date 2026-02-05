Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

Pojďme si shrnout dění posledních dní:
Petr Macinka ve svých nehorázných a až směšně nabubřelých zprávách vyhrožoval prezidentovi, že pokud nejmenuje Turka do vlády, tak se „strašlivě“ pomstí.
Slabý premiér neudělal vůbec nic.
Česko má mezinárodní ostudu, o tom, co předvedl Macinka, psala světová média.
Prezident potvrdil, že Turka nikdy nejmenuje.
Motoristé neudělali vůbec nic a setrvávají ve vládě.
A ta drží, spojuje je strach ze spravedlnosti, arogance a pomstychtivá nenávist.
Tak to bohužel dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.