Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

05.02.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neshodám mezi Hradem a Motoristy.

Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Pojďme si shrnout dění posledních dní:

Petr Macinka ve svých nehorázných a až směšně nabubřelých zprávách vyhrožoval prezidentovi, že pokud nejmenuje Turka do vlády, tak se „strašlivě“ pomstí.

Slabý premiér neudělal vůbec nic.

Česko má mezinárodní ostudu, o tom, co předvedl Macinka, psala světová média. 

Prezident potvrdil, že Turka nikdy nejmenuje.

Motoristé neudělali vůbec nic a setrvávají ve vládě.

A ta drží, spojuje je strach ze spravedlnosti, arogance a pomstychtivá nenávist.

Tak to bohužel dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Petra Pavla vypískali horníci. „Proč média mlčí?“ Bylo zle
Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají
Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Máme vládu populistů a extremistů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Hlasování o nedůvěře

Pane Mašku, není kritika toho, že chce opozice hlasovat o nedůvěře vládě mimo? Protože vy jste se o to samé v minulém období snažili také. Nebo v čem je rozdíl? Podle mě je to legitimní nástroj, jak vyjádřit svůj nesouhlas, i když mnohdy spojené s divadlem, to ano. Ale nemyslíte, že celkově efektivn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

14:02 Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neshodám mezi Hradem a Motoristy.