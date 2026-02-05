Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová vystoupila se zásadním prohlášením. S prohlášením, které se pravděpodobně vůbec nebude líbit Ukrajincům. Ti totiž prakticky od chvíle, co Rusové začali vraždit ukrajinské muže, ženy i děti, volají po tom, aby se buď stali součástí NATO, nebo aby obdrželi bezpečnostní záruky podobné těm, jaké poskytuje článek 5 Washingtonské smlouvy o Severoatlantické alianci. Finská ministryně zahraničí nahlas řekla, že by to nebyl dobrý nápad.

Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Foto: Screen X Volodymyra Zelenského
Popisek: Hořící ukrajinský vlak po zásahu ruským dronem.

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová šlápla do vosího hnízda. Obrazně. Na veřejnost unikla citlivá informace. Valtonenová odeslala depeši, ve které vyslovila důrazné varování. Tuto depeši získal server Politico.

Podle serveru také vysvětlila, proč by Ukrajina neměla obdržet bezpečnostní záruky ve stylu článku 5. Ani Američané by podle ní neměli Ukrajincům slibovat, že obdrží záruky podobné článku 5 Washingtonské smlouvy. Protože pokud Ukrajinci dostanou takový slib, nakonec to oslabí odstrašující sílu NATO jako celku.  

Podle depeše, kterou zaslalo americké velvyslanectví v Helsinkách do Washingtonu, finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová 19. ledna o této otázce diskutovala s americkými zástupci Jackem Bergmanem (republikán za Michigan) a Sarah Elfrethovou (demokratickou političkou za Maryland), kteří jsou oba členy Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů. Valtonenová zdůraznila finský názor, že Rusko je „dlouhodobou strategickou hrozbou“, a varovala před „slabou“ mírovou dohodou pro Ukrajinu, která by Ukrajině fakticky vzala možnost bránit se další ruské agresi.

Článek 5 je klíčovou klauzulí v paktu NATO, která znamená, že ozbrojený útok na jednoho člena 32členné aliance bude považován za útok na všechny členy. NATO se tohoto článku dovolalo pouze jednou. Konkrétně ho využily Spojené státy poté, co islamističtí teroristé zaútočili 11. září 2001 v New Yorku.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se nechal slyšet, že 47. prezident USA Donald Trump je jediným člověkem, který bude schopen dotáhnout jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou do zdárného konce.

„Od začátku jsme chápali, že mírové rozhovory o ukončení války na Ukrajině budou obtížné. Prezident Trump však zůstává odhodlán ukončit krveprolití. Prezident Donald Trup je jediným vůdcem, který má schopnost dovést Rusko a Ukrajinu do závěrečné fáze jednání,“ uvedl šéf americké diplomacie.

 

 

Finské ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo, že interní dokumenty tohoto typu nebude komentovat.

„Cílem Finska je zajistit, aby Ukrajina obdržela co nejsilnější bezpečnostní opatření a záruky na podporu udržitelného a trvalého míru,“ uvedl úředník, kterému byla udělena anonymita, aby mohl hovořit o citlivých politických záležitostech.

A z dlouhodobého hlediska prý Finové podporují členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci.

Server Politico také napsal, že mezi členskými státy NATO narůstá nervozita z toho, co se bude dít po válce na Ukrajině. Jak by se různé závazky vůči Ukrajině mohly projevit, až zase bude zle. Finové podle všeho nechtějí zažít situaci, kdy by Ukrajina slyšela z různých úst různé sliby, které by se však v případě dalšího ruského útoku nenaplnily.

„Neměli bychom být naivní a domnívat se, že se (Rusko) změní, zvláště pokud budou sankce (zrušeny),“ zaznělo také varování z finského ministerstva zahraničí.

Představitelé NATO se oficiálně odmítli k finským obavám vyjádřit.

 

