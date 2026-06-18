Nerudová (STAN): Kvalitní věci mají vydržet

Možná jste si všimli, že některé moje blůzy, saka nebo šaty se na fotkách opakují. A víte co? Miluju to. Je načase říct jednu věc nahlas: Nosit stejné oblečení pořád dokola není ostuda.
Všude kolem sebe vidíme nové věci, nové módní kolekce, nové outfity a trendy. Mnohem méně už vidíme něco jiného: že je naprosto v pořádku vzít si stejné sako na deset různých akcí. Stejné šaty na několik pracovních setkání. Nebo se opakovaně vracet ke kouskům, které máme rádi.
Přitom právě to je normální. A protože věřím, že lidé ve veřejném prostoru by měli ukazovat i takové věci, rozhodla jsem se udělat tento příspěvek. Ne proto, že by na oblečení nezáleželo. Mám módu ráda. Ale protože si nemyslím, že bychom měli vytvářet dojem, že na každé fotce, schůzce nebo akci musí být něco nového.
Nemusí. Kvalitní věci mají vydržet. Dělat radost dlouho. A vracet se s námi na další a další příležitosti. A ano, většinu těchto kousků nosím už několik let. Mnohé z nich navíc pocházejí od českých značek, které ráda podporuji. O těch ale někdy zase příště…
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
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