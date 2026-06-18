Nerudová (STAN): Kvalitní věci mají vydržet

19.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nošení stejného oblečení

Nerudová (STAN): Kvalitní věci mají vydržet
Foto: Nova
Popisek: Danuše Nerudová

Možná jste si všimli, že některé moje blůzy, saka nebo šaty se na fotkách opakují. A víte co? Miluju to. Je načase říct jednu věc nahlas: Nosit stejné oblečení pořád dokola není ostuda.

Všude kolem sebe vidíme nové věci, nové módní kolekce, nové outfity a trendy. Mnohem méně už vidíme něco jiného: že je naprosto v pořádku vzít si stejné sako na deset různých akcí. Stejné šaty na několik pracovních setkání. Nebo se opakovaně vracet ke kouskům, které máme rádi.

Přitom právě to je normální. A protože věřím, že lidé ve veřejném prostoru by měli ukazovat i takové věci, rozhodla jsem se udělat tento příspěvek. Ne proto, že by na oblečení nezáleželo. Mám módu ráda. Ale protože si nemyslím, že bychom měli vytvářet dojem, že na každé fotce, schůzce nebo akci musí být něco nového.

Nemusí. Kvalitní věci mají vydržet. Dělat radost dlouho. A vracet se s námi na další a další příležitosti. A ano, většinu těchto kousků nosím už několik let. Mnohé z nich navíc pocházejí od českých značek, které ráda podporuji. O těch ale někdy zase příště…

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nerudová napsala, pak smazala. Jenže v ANO si všimli a je pro smích
Nerudová (STAN): Proruská hajlující hranatá nula
Nerudová: Macinka tahá kačera na špagátu. Přišla odpověď
Nerudová (STAN): Návštěva demilitarizované zóny je zážitek, který přiměje přemýšlet

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kvalita , oblečení , STAN , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je opakované nošení stejného oblečení v pořádku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Ukrajina

Ukrajina skutečně Rusku zatím odolává, ale myslíte, že je naděje, že válku vyhraje a Rusko porazí? Já si myslím, že to je nereálné a je asi pravda, že čím déle válka bude trvat, tím to bude pro Ukrajinu horší. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Cviky na zpevnění core a uvolnění zadCviky na zpevnění core a uvolnění zad

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven

8:19 Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k legislativní úpravě problematiky translidí