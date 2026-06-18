Kaprálová (PRO): Kdo je tu vlastně charakter?

19.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování veřejnoprávních médií

Kaprálová (PRO): Kdo je tu vlastně charakter?
Foto: Eva Kaprálová
Popisek: Eva Kaprálová (PRO)

Kdo je větší charakter? Ten, kdo chce otevřít debatu o fungování veřejnoprávních médií, nebo ten, kdo léta žil z peněz lidí, kterým se zároveň vysmíval? Když dnes poslouchám některé zaměstnance České televize, jak varují před ohrožením demokracie, nemohu se ubránit pocitu znechucení.

Prý je v sázce nezávislost. Prý se hroutí jeden z pilířů svobody. Prý nastávají temné časy. To je zvláštní. Kdepak se poflakovala tato citlivost na pluralitu názorů, když se ve zpravodajství a publicistice léta servíruje především jeden pohled na svět? Pohled liberálně progresivní, povýšený do role jediné správné pravdy...

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

17%
59%
8%
13%
3%
hlasovalo: 3851 lidí

Kdo nesouhlasí, není oponent. Je dezolát, populista, extremista, proruský šváb, případně jiný exemplář určený k veřejnému označkování. A ještě zvláštnější je, že se nikdo příliš netrápí tím, že na tento luxusní provoz jsou nuceni přispívat i lidé, které samotná Česká televize s oblibou zařazuje mezi občany druhé kategorie.

Můžete někoho označit za hrozbu demokracie, zaostalce nebo nevzdělance... a pak mu poslat složenku? To už chce jistou dávku sebevědomí.

Teď se ale karta trochu otočila. Najednou se mluví o svědomí, principech a demokracii. Najednou vadí, že o financování rozhoduje politika. Jenže politika rozhodovala vždy. Rozdíl je možná jen v tom, že tentokrát nerozhoduje tak, jak byli někteří zvyklí.

A tak si kladu jednoduchou otázku: Kdo je tu vlastně charakter? Ten, kdo chce vést spor o podobě veřejnoprávních médií, nebo ten, kdo léta hlásal názorovou pestrost a současně každým svým slovem, výrazem či konáním dokazoval, že pestrost končí tam, kde začíná nesouhlas s jeho vlastním pohledem na svět?

Demokracie totiž není stav, kdy všichni říkají totéž. Demokracie začíná právě ve chvíli, kdy musíme snést i názory, které se nám nelíbí. A s tím mívají někteří profesionální "strážci" demokracie překvapivě velký problém.

P. S.: Když se z instituce stane uzavřený hadinec žijící z peněz těch, kterými pohrdá, nemělo by být otázkou, jak ho zachránit… ale jak se ho co nejrychleji zbavit!

Mgr. Eva Kaprálová, MBA

  • PRO
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kaprálová (PRO): Pamatujte, kde není mozek, tam je nálepka
Kaprálová (PRO): Jako by se rockové pódium přetavilo ve svazáckou besídku
Ředitelka školy: Češi se bojí. Kořen, který Babiš musí vyřešit
Kaprálová (PRO): Oběť se nemůže omlouvat tyranovi

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

demokracie , veřejnoprávní média , PRO , Kaprálová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Můžete někoho označit za hrozbu demokracie, a pak mu poslat složenku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

ČT

Zpravodajství ČT moc nesleduji, i když jiné jejich pořady mám ráda. Nevím tak, co se přesně stalo, že tvrdíte, že způsob, jakým o změně financování informují Česká televize a Český rozhlas je selhání médií veřejné služby. V čem? To tvrdíte nějaké lži?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven

8:19 Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k legislativní úpravě problematiky translidí