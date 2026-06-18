Kaprálová (PRO): Kdo je tu vlastně charakter?

Kdo je větší charakter? Ten, kdo chce otevřít debatu o fungování veřejnoprávních médií, nebo ten, kdo léta žil z peněz lidí, kterým se zároveň vysmíval? Když dnes poslouchám některé zaměstnance České televize, jak varují před ohrožením demokracie, nemohu se ubránit pocitu znechucení.
Prý je v sázce nezávislost. Prý se hroutí jeden z pilířů svobody. Prý nastávají temné časy. To je zvláštní. Kdepak se poflakovala tato citlivost na pluralitu názorů, když se ve zpravodajství a publicistice léta servíruje především jeden pohled na svět? Pohled liberálně progresivní, povýšený do role jediné správné pravdy...
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Kdo nesouhlasí, není oponent. Je dezolát, populista, extremista, proruský šváb, případně jiný exemplář určený k veřejnému označkování. A ještě zvláštnější je, že se nikdo příliš netrápí tím, že na tento luxusní provoz jsou nuceni přispívat i lidé, které samotná Česká televize s oblibou zařazuje mezi občany druhé kategorie.
Můžete někoho označit za hrozbu demokracie, zaostalce nebo nevzdělance... a pak mu poslat složenku? To už chce jistou dávku sebevědomí.
Teď se ale karta trochu otočila. Najednou se mluví o svědomí, principech a demokracii. Najednou vadí, že o financování rozhoduje politika. Jenže politika rozhodovala vždy. Rozdíl je možná jen v tom, že tentokrát nerozhoduje tak, jak byli někteří zvyklí.
A tak si kladu jednoduchou otázku: Kdo je tu vlastně charakter? Ten, kdo chce vést spor o podobě veřejnoprávních médií, nebo ten, kdo léta hlásal názorovou pestrost a současně každým svým slovem, výrazem či konáním dokazoval, že pestrost končí tam, kde začíná nesouhlas s jeho vlastním pohledem na svět?
Demokracie totiž není stav, kdy všichni říkají totéž. Demokracie začíná právě ve chvíli, kdy musíme snést i názory, které se nám nelíbí. A s tím mívají někteří profesionální "strážci" demokracie překvapivě velký problém.
P. S.: Když se z instituce stane uzavřený hadinec žijící z peněz těch, kterými pohrdá, nemělo by být otázkou, jak ho zachránit… ale jak se ho co nejrychleji zbavit!
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
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